Fotos vom Geheimtraining: Leitet hier Niko Kovac seine letzte Einheit beim FC Bayern München?

Der FC Bayern München hat nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt das öffentliche Training abgesagt und hinter verschlossenen Türen geübt.

München - Für viele Experten und Bayern-Fans läuft aktuell der Countdown. Wann fliegt Niko Kovac raus? Fairerweise muss gesagt werde, dass es gibt auch Befürworter des Kroaten gibt und er noch im Amt ist. Fakt ist: Das öffentliche Training am Sonntagmorgen wurde abgesagt und in eine interne Übungseinheit umgewandelt.

Niko Kovacs letzte Trainingseinheit beim FC Bayern München?

Niko Kovac leitete diese Trainingseinheit, wie Bilder beweisen, die unserer Redaktion vorliegen. Nicht nur wortwörtlich muss sich der Übungsleiter warm anziehen, auch das Wetter sorgte dafür, dass sich Kovac eingemummelt hat.

Ganz alleine schreitet er zum abgeschotteten Bereich, während Hansi Flick mit Trainingsmaterial unter der Plane hindurchschlüpft.

+ Niko Kovac auf dem Weg zum Trainingsplatz.

Der Kritik, die sich Kovac aussetzen muss, ist vielseitig. Nicht nur sportlich prasselt es auf den Trainer ein, sondern auch neben den Platz sorgt er für Furore. Seine Aussagen sind nicht immer glücklich. Thomas Müller als „Notnagel“ zu bezeichnen, oder die Frankfurter Fans zu den besten der Liga zu küren, kam nicht immer gut an. Manuel Neuer äußerte sich nach dem Spiel zur Situation an der Säbener Straße und kündigte eine „sehr unruhige“ Woche an.

Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt ist der negative Höhepunkt in Kovacs Bayern-Karriere. Sogar einem Grusel-Vergleich mit einem ehemaligen Bayern-Trainer muss sich der Coach aussetzen. Und wäre das nicht genug, spekuliert eine ausländische Zeitung sogar schon über einen bestimmten Nachfolger. Er ist ein Star-Trainer, der aktuell arbeitslos ist.

ank