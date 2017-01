Mit zwei Innenverteidigern in die K.o.-Phase: Carlo, geht das gut?

München - Nach dem Abschied von Holger Badstuber hat der FC Bayern mit Mats Hummels und Javi Martínez nur noch zwei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung. Geht das gut?

Seit Anfang letzter Woche deutete sich sein Abschied an, jetzt ist Holger Badstuber weg. Die Bayern-Fans können den vorübergehenden Abschied – im Sommer kehrt er wieder zurück – ihres Lieblings verkraften, doch kann Carlo Ancelotti das auch? Mit Mats Hummels und Javi Martínez hat der Coach in den nächsten Wochen nur noch zwei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung. Geht das gut?

Mit der Rückkehr aus dem Trainingslager wartet ein straffes Programm auf die Bayern. Nach dem letzten Test am Samstag beim Telekom Cup geht nächsten Freitag in Freiburg die Liga wieder los, Anfang Februar stehen mit dem Pokalspiel gegen Wolfsburg und dem Hinrundenspiel im CL-Achtelfinale gegen den FC Arsenal zwei englische Wochen für den Rekordmeister an. Jerome Boateng ist bis dahin noch nicht wieder fit. Der Abwehrchef der Münchner ist nach seiner Schulter-OP Ende des vergangenen Jahres noch zum Zuschauen verdammt, vor Anfang März ist mit seiner Rückkehr nicht zu rechnen. Mit Badstuber („Das Gesamtpaket Schalke ist spannend für mich. Ich habe Bock darauf“) ist der Back-up von Hummels und Javi nicht mehr da. Was nun?

Einen Neuzugang schließt Ancelotti trotz der neuen Umstände aus. „Das ändert nichts an meinen Planungen. Unser Kader ist komplett“, betonte der Italiener, als die tz ihn gestern vor dem Abflug aus Doha mit dem Thema konfrontierte. Badstubers Leihe bewegt ihn nicht zum Umdenken, schließlich hatte sie sich bereits etwas länger abgezeichnet. Den Innenverteidiger-Engpass will der Coach anders kompensieren. „David Alaba hat in der Hinrunde auch schon in der Innenverteidigung gespielt. Das hat er sehr gut gemacht. Da mache ich mir keine Sorgen“, lobte der 56-Jährige den Österreicher, der normalerweise als Linksverteidiger agiert. Auch Joshua Kimmich ist für ihn eine Option im Abwehrzentrum. Der hat seine Stärken aber eigentlich im Mittelfeld. Reichen zwei Aushilfsverteidiger für die K.o.-Runde der Königsklasse?

Alaba und Kimmich keine optimale Lösung in der Innenverteidigung

+ Kimmich und Alaba: Halten sie die Bayern nach dem Badstuber-Abgang dicht? © MIS Im vergangenen Jahr wären die Bayern beinahe im Achtelfinale gescheitert, als ihnen gegen Juventus Turin die Innenverteidiger ausgingen. Im Hinspiel bildeten sogar Alaba und Kimmich den Mittelblock. Beim 2:2 verspielten die Roten eine 2:0-Führung, bei beiden Gegentoren machte Kimmich keine glückliche Figur. Dank des furiosen 4:2-Erfolgs nach Verlängerung kam der Rekordmeister im Rückspiel noch weiter. Im Halbfinale erging es dann aber Alaba ähnlich wie Kimmich zuvor. Im ersten Duell mit Atlético Madrid störte er Saul Niguez bei dessen Treffer zum 1:0 im Strafraum nicht energisch genug. Am Ende reichte dem FCB das 2:1 im Rückspiel nicht. Alaba sagt selbst, „dass ich nicht wie ein richtiger Innenverteidiger spiele“ und hoffte, dass Badstuber bleibt. Vergeblich.

So lange laufen die Verträge der Bayern-Stars

Doch Carlo bleibt cool in der Diskussion um die Defensive, in der die Bayern momentan ebenso viele verliehene (Badstuber, Medhi Benatia) wie fitte (Hummels, Martínez) Innenverteidiger unter Vertrag haben. Doch der Trainer weiß, dass er in den wichtigen Spielen auf die beiden letztgenannten angewiesen ist. „Ich habe großes Vertrauen in Javi und Mats“, sagt Ancelotti. Zudem spielt Boss Boateng in seinen Planungen eine wichtige Rolle. Wann rechnet er wieder mit dem Weltmeister? „Sprechen Sie mit dem Arzt“, sagte der Coach zur tz, als er nach dem Zeitpunkt von Boatengs Rückkehr gefragt wurde. Mindestens sechs Wochen muss er auf den Fußballer des Jahres aber noch verzichten. Bei den Bayern wird man hoffen, dass es bis dahin schon irgendwie gut geht.

Sven Westerschulze