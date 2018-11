„Respektlos, schadet dem ganzen Verein“: Ex-Profi kritisiert Frau von Thomas Müller nach Foto

Nach dem Unentschieden des FC Bayern gegen den SC Freiburg war neben vielen Fans auch eine Spielerfrau mächtig sauer. Nach Niko Kovac und Thomas Müller äußerte sich jetzt auch Halil Altintop.

Update vom 4. November, 11.14 Uhr: Das gepostete Foto von Lisa Müller ist immer noch in aller Munde. Auch am Tag danach ist es Diskussionsthema. Halil Altintop, ehemaliger Profi von Schalke 04, Eintracht Frankfurt und FC Augsburg, sagte beim Doppelpass bei Sport1: „Die Aktion ist respektlos. Da ist jemand (Kovac, Anm. d. Red.), der sich Tag und Nacht für den Verein zerreißt. Man schadet dadurch dem ganzen Verein. Man bringt Unruhe rein.“

Altintop bewertete das Foto von Lisa Müller ziemlich negativ. Der Grund, warum überhaupt das Foto online gestellt wurde, käme nicht von ungefähr, meinte Marcel Reif. „Meine Frau käme nicht auf so eine Idee, wenn wir nicht vorher miteinander geredet hätten“, so der Experte.

Spielerfrau stichelt gegen Bayern-Trainer - so reagieren Müller und Kovac

Update 19.55 Uhr: Nach den schnippischen Kommentaren, die Lisa Müller auf Instagram über Niko Kovac gemacht hatte, haben sich nun sowohl der Betroffene Bayern-Coach, als auch Thomas Müller geäußert. Weltmeister Müller antwortete in seiner gewohnt verschmitzten Art: "Ich habe es gerade mitbekommen. Das war aus der Emotion heraus, ich finde es im Nachhinein nicht unbedingt super. Sie liebt mich halt, was soll ich machen."

Niko Kovac hingegen blieb kühl, als er auf den Kommentar der Spielerfrau angesprochen wurde. „Das möchte ich nicht kommentieren“, sagte der Kroate.

München - Die Fans des FC Bayern waren wohl nicht die einzigen, die bei dem enttäuschenden 1:1 der Münchner gegen den SC Freiburg sauer auf Trainer Niko Kovac und die Bayern-Spieler waren. Auch Lisa Müller, die Ehefrau von Thomas Müller, war wohl mit der Taktik des FCB-Coaches nicht zufrieden. 71 Minuten musste die 26-Jährige auf der Tribüne der Allianz Arena warten, ehe ihr Thomas endlich eingewechselt wurde.

Lisa Müller übt auf Instagram Kritik an Kovac: „Mehr als 70 Min bis der mal n Geistesblitz hat“

Für die Dressurreiterin wohl reichlich zu spät und Grund genug, um sich auf Instagram über den Trainer ihres Mannes zu beschweren. „Mehr als 70 Min bis der mal n Geistesblitz hat“, schreibt Müller zu einem Video in ihrer Insta-Story, das die Einwechslung von Thomas Müller zeigt. Acht Minuten später fühlt sich die 26-Jährige dann durch den Führungstreffer von Serge Gnabry bestätigt, dass eine Einwechslung von Bayerns Nummer 25 schon früher nötig gewesen wäre und gab einen weiteren schnippischen Kommentar über Instagram ab.

Kritik an Kovac: Post von Lisa Müller nach Spielende wieder gelöscht

Eine Spielerfrau übt Kritik an einem Bayern-Trainer? Auch wenn die Meinung von Lisa Müller sicherlich nicht ausschlaggebend für die berufliche Zukunft von Niko Kovac ist, zeigt die Reaktion doch, dass beim Deutschen Rekordmeister so einiges im Argen liegt. Zu den ohnehin schon unzähligen kritischen Stimmen von außen, kommen nun auch Vorwürfe aus dem engen Umkreis der Spieler. Die sonst so zurückhaltende Ehefrau von Thomas Müller stichelt über die sozialen Medien gegen den Trainer der Bayern und wird sich wohl auch gleich ihres Ausrutschers bewusst. Kurz nach Abpfiff der Partie hatte Müller die Story von ihrem Instagram-Account schon wieder gelöscht.

