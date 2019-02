Live-Ticker: Aufstellung der Bayern ist raus - Kovac setzt wieder auf Martinez

Der deutsche Rekordmeister bittet die alte Dame zum Tanz. Die Berliner reisen mit breiter Brust an - die Bundesliga-Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - Hertha BSC -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Martinez, Goretzka - James - Gnabry, Lewandowski, Ribéry

Bank: Ulreich, Thiago, Rafinha, Davies, Müller, Coman, Sanches Hertha BSC: Jarstein - Stark, Rekik, Lustenberger - Lazaro, Grujic, Maier, Mittelstadt - Duda - Selke, Kalou Tore: - Schiedsrichter: Harm Osmers

+++ In wenigen Minuten ist Anpfiff in der Allianz Arena! Die Hütte ist wie gewohnt prall gefüllt.

+++ So muss das sein! Schon vor Anpfiff gibt es ein bisschen Trashtalk zwischen Bayern und den Hauptstädtern. Auf dem Weg zur Allianz Arena haben die Veranstalter einen knallpinken Dönerwagen gestellt, der als gastfreundliche Geste des Rekordmeisters dienen soll. Die Hertha reagierte via Twitter auf die Geste mit einem fiesen Döner-Diss.

+++ Soeben hat sich FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor dem Sky-Mikro geäußert - wir haben die besten Aussagen gesammelt:

Salihamidzic über den Einsatz von Martinez: „Wir haben einen sehr guten Kader, viele Optionen und Javi hat gegen Liverpool ein super Spiel gemacht. Der Trainer hat sich dabei etwas gedacht.“

... über Bankdrücker Müller: „James hat auf der Zehn viele gute Spiele gemacht, der Trainer vertraut ihm. Aber Müller wird wieder seine Chance bekommen.“

... über Boateng: „Wir wollen zu Null spielen, Hertha kann gut kontern, Jerome hat das Vertrauen vom Trainer.“

... zum Spiel: „Wir müssen auf uns schauen. Was die anderen machen ist mir wuscht, solange wir unsere Spiele gewinnen.“

über Hudson-Odoi und die Transfersperre von Chelsea: „Darüber kann ich nichts sagen. Das ist jetzt auch der falsche Zeitpunkt. Wir beschäftigen uns nicht damit und werden schauen, was der Sommer bringt.“

+++ Kovac setzt also wieder auf Liverpool-Held Javi Martinez und auch Franck Ribéry darf starten, dafür sitzt Thomas Müller erneut nur auf der Bank. Leon Goretzka scheint wieder vollkommen fit zu sein und dürfte dank Martinez heute etwas offensiver spielen.

+++ Und schon ist die Aufstellung der Bayern raus: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Martinez, Goretzka - James - Gnabry, Lewandowski, Ribéry

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Heimspiel der Bayern gegen Hertha BSC! In einer guten Stunde ist Anpfiff in der Allianz Arena und wir versorgen Sie mit allen wichtigen Infos rund um die Partie.

In der Champions League gegen den FC Liverpool traf es noch Jerome Boateng, der wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht eingesetzt werden konnte, nun trifft es mit Mats Hummels den nächsten Abwehr-Star des deutschen Rekordmeisters. Der Innenverteidiger, der an der Anfield Road am vergangenen Dienstag eines seiner besten Saisonspiele ablieferte, fällt wegen eines grippalen Infekts aus.

Ob Leon Goretzka nach seiner Reizung im Sprunggelenk wieder mitwirken kann, gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag nicht bekannt.

Am Donnerstag hatte der Mittelfeldakteur nach seiner Pause beim 0:0 in der Champions League gegen den FC Liverpool im regenerativen Bereich gearbeitet. Jérôme Boateng war nach überstandenem Magen-Darm-Infekt wieder im Training dabei. Die schon länger verletzten Arjen Robben und Corentin Tolisso fallen weiter aus.

FC Bayern München gegen Hertha BSC: Vorbericht

München - Dieses Spiel hat Mut gemacht! Der FC Bayern München erkämpfte sich dank einer couragierten Leistung ein 0:0 beim FC Liverpool. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es in der Allianz Arena gegen Hertha BSC. Die Hauptstädter haben von den letzten fünf Begegnungen gegen den deutschen Rekordmeister nur eine verloren. Klar, dass sich die Hertha rotzfrech vor dem Bundesliga-Duell gibt.

Für den FCB dürfte der 23. Spieltag richtungsweisend sein. Tabellenführer Borussia Dortmund - nur noch drei Punkte Vorsprung vor den Bayern - trifft auf Bayer Leverkusen. Mit Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg spielen zwei weitere Klubs aus dem oberen Tabellendrittel gegeneinander. Sollten beide Borussias verlieren, stünde der FC Bayern als großer Gewinner des Spieltags fest. Dafür gilt es jedoch zunächst, die Hertha zu besiegen. Das dürfte Arbeit genug werden: Die Münchener konnten in den vergangenen beiden Aufeinandertreffen in der Liga keinen Treffer erzielen.

