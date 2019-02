Live-Ticker: Coman muss verletzt ausgewechselt werden - Hertha-Spieler sieht Rot

Der deutsche Rekordmeister bittet die alte Dame zum Tanz. Die Berliner reisen mit breiter Brust an - die Bundesliga-Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - Hertha BSC 1:0 (0:0), Samstag, 15.30 Uhr

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Martinez, Goretzka (Thiago, 46.) - James - Gnabry, Lewandowski, Ribéry (Coman, 58. (Müller, 67.))

Bank: Ulreich, Thiago, Rafinha, Davies, Müller, Coman, Sanches Hertha BSC: Jarstein - Stark, Rekik, Lustenberger - Lazaro, Grujic, Maier, Mittelstadt - Duda - Selke, Kalou Tore: 1:0 Martinez (62.) Schiedsrichter: Harm Osmers

Ende: Abpfiff in München! Bayern gewinnt am Ende knapp aber souverän mit 1:0.

90+3. Minute: Das war nochmal gefährlich! Duda probiert es aus der Distanz, doch Neuer kann den Schuss sicher halten.

90+1. Minute: Schiri Osmers zeigt James wegen Zeitspiel die Gelbe Karte.

90. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit gibt es oben drauf.

88. Minute: Jetzt sollten die Bayern den Sieg über die Zeit schaukeln können - die Hertha war schon mit elf Mann nicht wirklich gefährlich. In Unterzahl sollte da jetzt aus Bayern-Sicht eigentlich nichts mehr anbrennen.

84. Minute: Rote Karte für Hertha! Osmers schickt Rekik unter die Dusche. Schwierig zu sagen, ob die gerechtfertigt ist, aber wohl vertretbar. Zunächst geraten Rekik und Lewandowski in einem Zweikampf aneinander, dann sieht es nach einer Tätlichkeit von Rekik aus, der den Polen nach dem Foul weiter hart angeht.

82. Minute: Was passiert hier noch in der Schlussphase? Fahren die Berliner noch einen Gang hoch oder können die Bayern noch einen nachlegen?

79. Minute: Doppelwechsel bei der Hertha: Jastrzembski kommt für Kalou, Palko Dárdai jetzt für Maier im Spiel.

78. Minute: Die Bayern scheinen hier alles im Griff zu haben, von der Hertha kam in den letzten Minuten ganz wenig. Dennoch sollten die Roten hier möglichst schnell nachlegen.

73. Minute: Schönes Zusammenspiel zwischen James und Gnabry. Der Kolumbianer beweist, wie viel Gefühl er im linken Fuß hat und schickt einen feinen Lupfer auf Gnabry, der die Vorlage mit dem Kopf nimmt, doch Jarstein ist da und kann halten.

68. Minute: Coman konnte zwar eigenständig in die Kabine gehen, dennoch sah das nicht unbedingt gut aus. Der Franzose scheint sich ohne Fremdeinwirkung am Oberschenkel verletzt zu haben. Nochmals zur Erinnerung: Coman war erst in der 58. Minute eingewechselt worden - wir wünschen gute Besserung!

66. Minute: Kurze Schreckenssekunde für die Bayern. Coman liegt verletzt auf den Boden und muss anschließend ausgewechselt werden - für ihn jetzt Müller im Spiel.

62. Minute: Toooooooooooor für den FC Bayern!! Martinez macht das 1:0!!! So schnell kann es gehen. James schickt eine scharfe Ecke auf den Kopf von Martinez, der sich gegen zwei Herthaner durchsetzen und zur Führung einnicken kann.

58. Minute: Kovac ist nicht zufrieden mit seiner Offensive und bringt mit Coman für Ribéry die zweite frische Kraft.

56. Minute: Kimmich rettet auf der Linie! Und war das wichtig! Selke spielt mit Duda Doppelpass und kommt dann im Elfer der Roten zum Abschluss. Bei seinem Schuss ins lange Eck ist Neuer bereits geschlagen, doch Kimmich rauscht gerade noch an und kratzt den Ball von der Linie. Bayern im Glück!

55. Minute: Süle blockt eine scharfe Hereingabe von Lazaro zur Ecke, doch auch die Gäste strahlen bisher wenig Gefahr durch Standardsituationen aus.

51. Minute: Erste Gelbe Karte im Spiel für Kimmich nach einem Foul an Duda.

47. Minute: Das lässt sich schon mal gut an! Die Bayern kommen wach aus der Pause und durch Kimmich zu einer Kopfball-Chance wenige Meter vor dem Tor, aber er kommt nicht ganz an den Ball.

46. Minute: Kovac hat in der Pause reagiert und bringt Thiago für Goretzka. Die Berliner unverändert im zweiten Durchgang.

46. Minute: Weiter geht es mit der zweiten Halbzeit!

FC Bayern München - Hertha BSC im Live-Ticker: FCB zu harmlos in der Offensive - Hertha mit bisher bester Chance

Halbzeit: Das war es mit dem ersten Durchgang! Schiri Osmers pfeift zur Pause. Bei den Bayern läuft noch nicht viel zusammen. Zu wenig Tempo und Dynamik in der Offensive - daher sind auch Großchancen bisher eher Mangelware. Ob das noch die Nachwehen vom Liverpool-Spiel sind?

44. Minute: Kurz vor der Pause nochmal eine Ecke für die Bayern, doch die Flanke von Kimmich kann Jarstein leicht abgreifen.

42. Minute: Den Bayern fehlt noch das nötige Tempo in den Aktionen - vor allem offensiv geht noch wenig zusammen. Dafür reagieren die Roten gut auf das schnelle Umschaltspiel der Berliner und haben bis auf die gute Chance durch Kalou noch nicht viel zugelassen.

38. Minute: Da hat nicht viel gefehlt! James spielt auf Lewandowski, der sich einmal kurz dreht und einen feinen Steilpass auf Ribéry spielt. In letzter Sekunde kommt Lazaro noch dazwischen und kann klären.

33. Minute: Schade, leider Abseits! Ribéry wird von James im Strafraum der Gäste bedient und kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Jarstein zieht die Hände hoch und kann halten. Das Tor hätte aber ohnehin nicht gezählt.

28. Minute: Puuh, das war knapp. Die Berliner kommen mit einem simplen Doppelpass in den Strafraum der Münchner. Kalou will nochmal querlegen, findet jedoch keinen Ableger und Boateng geht erfolgreich dazwischen.

23. Minute: Nächste Ecke für die Bayern durch James, der Martinez im Strafraum der Gäste findet, doch der Kopfball des Spaniers ist viel zu ungenau und geht weit über den Kasten der Berliner.

22. Minute: Harmloser Versuch von Gnabry, der sich auf der Außenbahn durchsetzt und es dann aus über 20 Meter probiert. Jarstein kann sicher halten.

19. Minute: Die Hertha macht das hier bisher richtig gut. Der Abwehrverbund steht sicher und kompakt - für die Bayern gibt noch kein Durchkommen. Und auch nach vorne setzen die Berliner immer wieder gefährliche Stiche. Ballbesitzverhältnis: 70 - 30 Prozent für die Roten.

15. Minute: Erste gefährliche Aktion der Bayern durch Kimmich, der kurz vor dem Strafraum einen strammen Flachschuss abfeuert, doch sein Versuch geht knapp am linken Pfosten vorbei.

11. Minute: Die Gästefans jubeln, der Ball im Tor der Bayern, doch Selke stand beim Zeitpunkt der Ballannahme einen guten Meter im Abseits - gut gesehen vom Linienrichter.

7. Minute: Erste Ecke für die Bayern - James legt kurz auf Alaba ab, der eine Flanke in den Elfer der Gäste schickt, der Berliner Klärungsversuch landet bei Süle, doch sein Schuss aus der zweiten Reihe wird entschärft.

6. Minute: Die Bayern um einen ruhigen Aufbau bemüht, doch die Hertha macht es wie im DFB-Pokal und will den Rekordmeister mit frühem Gegenpressing entnerven.

3. Minute: Die Hereingabe bringt keine Gefahr, die Abwehr kann problemlos klären.

2. Minute: Erste Standardsituation für die Hertha auf der linken Außenbahn nach einem Foul von Kimmich. Die Bayern können zur Ecke klären.

1. Minute: Schiri Osmers hat das Spiel freigegeben. Es kann losgehen!

Vor Anpfiff: Hertha überrascht vor Bayern-Spiel mit fiesem Döner-Diss

+++ In wenigen Minuten ist Anpfiff in der Allianz Arena! Die Hütte ist wie gewohnt prall gefüllt.

+++ So muss das sein! Schon vor Anpfiff gibt es ein bisschen Trashtalk zwischen Bayern und den Hauptstädtern. Auf dem Weg zur Allianz Arena haben die Veranstalter einen knallpinken Dönerwagen gestellt, der als gastfreundliche Geste des Rekordmeisters dienen soll. Die Hertha reagierte via Twitter auf die Geste mit einem fiesen Döner-Diss.

Vor Duell gegen Hertha BSC: Salihamidzic äußert sich zu Callum Hudson-Odoi

+++ Soeben hat sich FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor dem Sky-Mikro geäußert - wir haben die besten Aussagen gesammelt:

Salihamidzic über den Einsatz von Martinez: „Wir haben einen sehr guten Kader, viele Optionen und Javi hat gegen Liverpool ein super Spiel gemacht. Der Trainer hat sich dabei etwas gedacht.“

... über Bankdrücker Müller: „James hat auf der Zehn viele gute Spiele gemacht, der Trainer vertraut ihm. Aber Müller wird wieder seine Chance bekommen.“

... über Boateng: „Wir wollen zu Null spielen, Hertha kann gut kontern, Jerome hat das Vertrauen vom Trainer.“

... zum Spiel: „Wir müssen auf uns schauen. Was die anderen machen ist mir wuscht, solange wir unsere Spiele gewinnen.“

über Hudson-Odoi und die Transfersperre von Chelsea: „Darüber kann ich nichts sagen. Das ist jetzt auch der falsche Zeitpunkt. Wir beschäftigen uns nicht damit und werden schauen, was der Sommer bringt.“

+++ Kovac setzt also wieder auf Liverpool-Held Javi Martinez und auch Franck Ribéry darf starten, dafür sitzt Thomas Müller erneut nur auf der Bank. Leon Goretzka scheint wieder vollkommen fit zu sein und dürfte dank Martinez heute etwas offensiver spielen.

+++ Und schon ist die Aufstellung der Bayern raus: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Martinez, Goretzka - James - Gnabry, Lewandowski, Ribéry

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Heimspiel der Bayern gegen Hertha BSC! In einer guten Stunde ist Anpfiff in der Allianz Arena und wir versorgen Sie mit allen wichtigen Infos rund um die Partie.

Bayern vor Duell gegen Hertha: Mats Hummels fällt aus - wie plant Niko Kovac in der Abwehr?

In der Champions League gegen den FC Liverpool traf es noch Jerome Boateng, der wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht eingesetzt werden konnte, nun trifft es mit Mats Hummels den nächsten Abwehr-Star des deutschen Rekordmeisters. Der Innenverteidiger, der an der Anfield Road am vergangenen Dienstag eines seiner besten Saisonspiele ablieferte, fällt wegen eines grippalen Infekts aus.

Ob Leon Goretzka nach seiner Reizung im Sprunggelenk wieder mitwirken kann, gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag nicht bekannt.

Am Donnerstag hatte der Mittelfeldakteur nach seiner Pause beim 0:0 in der Champions League gegen den FC Liverpool im regenerativen Bereich gearbeitet. Jérôme Boateng war nach überstandenem Magen-Darm-Infekt wieder im Training dabei. Die schon länger verletzten Arjen Robben und Corentin Tolisso fallen weiter aus.

FC Bayern München gegen Hertha BSC: Vorbericht

München - Dieses Spiel hat Mut gemacht! Der FC Bayern München erkämpfte sich dank einer couragierten Leistung ein 0:0 beim FC Liverpool. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es in der Allianz Arena gegen Hertha BSC. Die Hauptstädter haben von den letzten fünf Begegnungen gegen den deutschen Rekordmeister nur eine verloren. Klar, dass sich die Hertha rotzfrech vor dem Bundesliga-Duell gibt.

Für den FCB dürfte der 23. Spieltag richtungsweisend sein. Tabellenführer Borussia Dortmund - nur noch drei Punkte Vorsprung vor den Bayern - trifft auf Bayer Leverkusen. Mit Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg spielen zwei weitere Klubs aus dem oberen Tabellendrittel gegeneinander. Sollten beide Borussias verlieren, stünde der FC Bayern als großer Gewinner des Spieltags fest. Dafür gilt es jedoch zunächst, die Hertha zu besiegen. Das dürfte Arbeit genug werden: Die Münchener konnten in den vergangenen beiden Aufeinandertreffen in der Liga keinen Treffer erzielen.

