Ticker: FC Bayern feiert - Hoeneß mit klaren Ansagen zu Kovac, Sané und Boateng

Der FC Bayern feiert auf dem Rathausbalkon in München. Mittlerweile ist das schon Tradition. Wir berichten im Ticker von der Party.

BR-Livestream: Die FC-Bayern-Meisterfeier live aus München

Update um 18.32 Uhr: Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung zu den Feierlichkeiten des FC Bayern.

Update um 15.50 Uhr: Die Meisterfeier ist beendet. Zwischenzeitlich präsentierten sich die Bayern-Stars etwas müde. Nach dem Auftritt auf dem Rathausbalkon sprachen die Bayern-Bosse um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge dann im BR-Interview Klartext, alles in allem ein durchaus interessanter Nachmittag. Vielen Dank fürs Mitlesen!

Update um 15.47 Uhr: Rummenigge über einen möglichen Sané-Transfer: „Wir werden uns bemühen, aber ich kann heute hier nicht voraussagen, wie das endet. Aber das wäre natürlich ein toller Transfer.“

Hoeneß spricht Klartext zu Boateng

Update um 15.45 Uhr: Nun spricht auch Karl-Heinz-Rummenigge über die Trainerdebatte und die nicht ausgesprochene Jobgarantie beim FC Bayern: „Ich habe das gesagt, nachdem wir 5:0 gegen Dortmund gewonnen haben. Als ich in die Kabine gekommen bin, war dort eine unfassbare Euphorie, aber wir hatten nur einen Punkt Vorsprung und ich wollte damit bewusst ein Stück polarisieren, um diese Euphorie ein Stück weit herunterzubringen.“

Update um 15.42 Uhr: Hoeneß spricht Klartext zum Thema Jerome Boateng: „Dem würde ich empfehlen, den Verein zu verlassen, er braucht eine neue Herausforderung, im Moment wirkt er wie ein Fremdkörper und ich würde ihm als Freund empfehlen, sich einen neuen Verein zu suchen.“

Update um 15.40 Uhr: Hoeneß über die Transferpläne des FC Bayern: „Hasan ist aufgerufen, ab morgen wieder richtig loszulegen.“

Hoeneß zu Kovac: „Hundertprozentig ja.“

Update um 15.38 Uhr: Auf die Frage, ob Niko Kovac Trainer beim FC Bayern bleibt, antwortet Hoeneß: „Hunderprozent ja.“

Update um 15.36 Uhr: Präsdent Uli Hoeneß äußert sich zum Abschied der drei verdienten Spieler Rafinha, Ribery und Robben: „Wenn so ein Stück der Familie herausgebrochen wird, ist es ganz schwierig, aber wenn man mit so einem Erfolg Abschied nehmen kann, ist es für die drei eine tolle Sache“ Die Saison bewertet Hoeneß folgendermaßen. „Ich habe ja gesagt, wenn wir zwei Titel gewinnen, ist es eine 1-.“

Update um 15.32 Uhr: Robben erinnert sich im BR-Interview ans Champions-League-Finale 2013: „Das war wie ein Traum.“ Über seine Zukunft sagt der Niederländer: „Ich muss jetzt schauen, was ich mache. Ich wollte erst die beiden letzten Spiele genießen und dann schauen wir mal. Jetzt habe ich Zeit, dass ich mich damit beschäftigen kann.“

Update um 15.30 Uhr: Als letzter Bayern-Profi steht Franck Ribéry auf dem Rathausbalkon. Die Fans feiern ihn mit Sprechchören.

Update um 15.28 Uhr: Einige Bayern-Stars haben sich bereits in Richtung Rathaus-Innenraum verabschiedet.

Update um 15.25 Uhr: Die Bayern-Profis wirken insgesamt alle noch ein wenig müde.

Update um 15.21 Uhr: Der „Stern des Südens“ erklingt, die Double-Feier scheint sich dem Ende zu neigen. Stadionsprecher Stephan Lehmann erinnert an das Aufstiegsspiel der Bayern Amateure gegen Wolfsburg.

Update um 15.17 Uhr: Kapitän Manuel stimmt ein „Double-Sieger, Double-Sieger, hey“ an.

Update um 15.13 Uhr: Nun ergreift Niko Kovac das Wort, er wird jedoch von Kovac-Sprechchören unterbrochen. Der Kroate erinnert an vergangene Zeiten, als er bereits als Spieler das Double feiern durfte. Der Coach bedankt sich bei Spielern und Mitarbeitern, die „ihren Teil dazu beigetragen haben, aus der misslichen Lage herauszukommen.“ Zum Schluss richtet Kovac das Wort an die Fans: „Ohne euch hätten wir es nicht geschafft, dafür vielen Dank. Bleibt so wie ihr seid, ich liebe euch:“

Update um 15.10 Uhr: Auch Robben bedankt sich bei den Fans, er habe sich „von Anfang an hier wohl gefühlt“. Der Siegtorschütze von Wembley 2013 sorgt abschließend für Begeisterung:: „Mia san Mia. Ich bleibe immer einer von euch!“

Update um 15.08 Uhr: Auch bei Rafinha bedankt sich Lehmann, der Brasilianer wolle heute allerdings nicht wie in den vergangenen Jahren singen. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden.

Final-Matchwinner: Zwei Stars stechen hervor

Update um 15.06 Uhr: Über seine Zeit beim FCB sagt Ribéry: „Es war eine wunderschöne Zeit, sie bleibt ein ganzes Leben. Dankeschön. I love you!“ Dann kommen dem Publikumsliebling die Tränen, Kumpel David Alaba nimmt ihn tröstend in die Arme.

Update um 15.04 Uhr: Stadionsprecher Stephan Lehmann hebt einige Spieler des gestrigen Pokalfinals besonders hervor. Robert Lewandowski und Manuel Neuer werden als erstes genannt: Angesprochen auf die Leistung seines Keepers erklärt Franck Ribéry: „Überragend. Brutal.“

Update um 15.03 Uhr: Die Fans feiern, die Mannschaft genießt die Atmosphäre derzeit etwas im Stillen.

Update um 14.58 Uhr: Die Mannschaft ist draußen am Balkon, einige Spieler tragen eine getönte Sonnenbrille. Kurze Zeit hielt Rafinha die Schale in der Hand, Gnabry hat sie sich allerdings postwendend wieder geschnappt. Den Pokal präsentiert Mats Hummels.

Update um 14.54 Uhr: Angesprochen auf das gestrige Spiel erklärt Robert Lewandowski: „Es war ein sehr geiler Abend, ein sehr geiles Spiel.“ Über die Wechselgerüchte äußert sich der Pole wie folgt: „Für mich ist es kein Thema.“ Jetzt wolle er feiern.

FC-Bayern-Doublefeier: Gnabry lässt die Schale nicht los

Update um 14.52 Uhr: Serge Gnabry trägt weiterhin stolz die Meisterschale, für ihn ist es die erste seiner Karriere.

Update um 14.49 Uhr: Der Bayern-Tross ist auf dem Weg in Richtung Rathausbalkon, zuvor gibt es allerdings noch ein paar kleine Häppchen im Innenraum.

Update um 14.45 Uhr: Rummenigge bedankt sich im Namen des gesamten Vereins für den Empfang im Rathaus und richtet anschließend den Fokus auf das R-Trio, das den Verein verlassen wird. Rafinha, Ribéry und Robben seien stets „perfekte Botschafter“ für den FC Bayern gewesen.

Update um 14.43 Uhr: „München ist stolz auf den FC Bayern“, die kurze Rede des Oberbürgermeisters ist zu Ende. Nun spricht Karl-Heinz Rummenigge.

Update um 14.41 Uhr: Münchens OB Reiter ergreift im Rathaussaal das Wort und richtet seinen Dank an den gesamten FC Bayern. Die Saison des FCB beschreibt er als „Wirtschaftlich gut gehandelt und auch noch erfolgreich - ein für die Politik ideales Vorbild.“

FC-Bayern-Doublefeier: Mannschaft auf dem Weg ins Rathaus

Update um 14.37 Uhr: Manuel Neuer erfüllt mit dunkler Sonnenbrille bekleidet ein paar Fotowünsche. Die Mannschaft ist auf dem Weg in Richtung Rathaus-Innenräume.

Update um 14.35 Uhr: Franck Ribéry erklärt, er könne seine ganzen Emotionen aktuell noch richtig einordnen. Daher gilt es nun „den Moment zu genießen.“

Update um 14.33 Uhr: „Es war alles sehr sachlich, wir haben nicht übertrieben“, so nüchtern beschreibt Trainer Niko Kovac die gestrigen Feierlichkeiten. Gleichzeitig gibt der Coach allerdings zu, nach der offiziellen Pokalfeier noch weitergezogen zu sein.

Update um 14.31 Uhr: Das Team ist da. Angeführt von Uli Hoeneß bekommen die Fans die Mannschaft nun das erste mal zu Gesicht. Serge Gnabry präsentiert stolz die Meisterschale, Niklas Süle den DFB-Pokal.

Update um 14.22 Uhr: Der Mannschaftsbus des FC Bayern wird in wenigen Minuten am Marienplatz erwartet.

Update um 14.15 Uhr: Wenn die Mannschaft angekommen sein wird, müssen sich die Fans übrigens noch ein bisschen gedulden. Denn zunächst steht ein Empfang im Inneren des Rathauses auf dem Programm. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat eine Rede vorbereitet, nach der die Feierlichkeiten mit den Fans auf dem Rathausbalkon beginnen können.

Update um 14.06 Uhr: Der Zugang zum Marienplatz ist momentan teilweise gesperrt.

Update um 14.01 Uhr: Die Mannschaft ist auf dem Weg in Richtung Marienplatz, wird wegen technischer Probleme am Flugzeug allerdings ein paar Minuten später ankommen.

Update um 13.53 Uhr: Die Bayern-Fans haben den Marienplatz derzeit fest in ihrer Hand. Wie die Stadt München mitteilte, werden die U- und S-Bahnen ab sofort nicht mehr am Marienplatz halten.

FC-Bayern-Doublefeier: 10.000 Fans versammelt

Update um 13.46 Uhr: Mittlerweile haben sich rund 10.000 Fans am Marienplatz eingefunden, also deutlich mehr als die von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke prognostizierten „3000 Leute plus 1500 Touristen.“ Die Mannschaft wird übrigens nicht wie in den letzten Jahren per Autokorso kommen, sondern mit dem Bus anreisen.

Die Bayern-Fans warten am Marienplatz auf ihre Stars.

Update um 13.37 Uhr: Der Bayern-Tross ist soeben in München gelandet. Mit dem Double im Gepäck geht es nun in Richtung Marienplatz, wo die Fans bereits auf ihre Stars warten.

Update um 12.44 Uhr: Momentan haben sich bereits rund 2500 Personen am Münchner Marienplatz eingefunden. Die gut gelaunten Fans warten auf die Mannschaft, die sich aktuell auf dem Rückflug von Berlin nach München befindet. Die Bayern-Stars werden gegen 14.15 Uhr auf dem Rathausbalkon erwartet.

Update: 26. Mai, 11.40 Uhr: Die Bayern feiern! Nach dem 3:0-Sieg im DFB-Pokalfinale über RB Leipzig setzt sich der FCB die doppelte Krone auf - Double aus Meisterschaft und Pokal. Auch wenn die Leipziger gute Chancen hatten, am Ende setzten sich die Münchner verdient durch - die individuelle Klasse machte es aus.

Manuel Neuer parierte glänzend, dabei war es gar nicht so einfach, den Durchblick zu behalten. Bei der anschließenden Party wurde dann lange weiter gefeiert - mit einem unerwarteten Gast. Dabei war zuvor noch ein TV-Mann ins Fettnäpfchen getreten und auch über Jerome Boateng wurde diskutiert.

FC Bayern feiert auf dem Rathausbalkon

Erstmeldung vom 25. Mai, 23.05 Uhr: München - Der FC Bayern und der Rathausbalkon am Münchner Marienplatz - eine verlässliche Komponente in der hektischen Fußball-Welt. Seit 2013 feiern die Bayern hier jeweils den Gewinn der deutschen Meisterschaft. In diesem Jahr auch mit dem DFB-Pokal.

Am Sonntagnachmittag wird es wieder rund gehen. Anpfiff ist gegen 13 Uhr, DJ Bernhard Fleischmann von Bayern 3 startet eine „Warm-Up-Party“, wie der Verein in einer offiziellen Mitteilung erklärt. Gegen 14.15 Uhr steht dann der Empfang der Mannschaft an. Besucher sollten folgende Hinweise zur Feier beachten.

Der Bayerische Rundfunk überträgt die große Double-Party vom Marienplatz im Livestream.

FC Bayern: Mega-Comeback zur Meisterschaft

Dabei war lange nicht klar, ob die Bayern in diesem Jahr überhaupt eine Trophäe zeigen dürfen. Zwischenzeitlich war der Rückstand auf Borussia Dortmund neun Zähler groß. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, der immer wieder kritisiert wird, kämpfte sich aber zurück und holte die Dortmunder rechtzeitig ein. Gegen Frankfurt machte der FCB die Meisterschaft perfekt. Jetzt können die Bayern mit dem Sieg über RB Leipzig im Pokalfinale auch noch das Double feiern.

Wie geht es in der neuen Saison weiter? Fix ist schon jetzt, dass Arjen Robben, Franck Ribéry und Rafinha den FC Bayern verlassen werden. So oder so ist klar - am Ende der kommenden Spielzeit hoffen die Bayern wieder auf einen Termin am Marienplatz.

