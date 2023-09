Hoeneß äußert sich zum Deadline Day – „Käfig voller Narren“

Teilen

Der FC Bayern München konnte am Deadline-Day keinen Neuzugang an Land ziehen. Uli Hoeneß äußerte sich nun zum letzten Tag der Transferphase.

München – Wie erwartet, herrschte am Deadline-Day reges Treiben. Viele Vereine versuchten in letzter Minute, ihren Kader noch zu verstärken, bevor das Transferfenster schloss. Der FC Bayern München stand kurz davor, João Palhinha zu verpflichten. Letztendlich wurde der Transfer jedoch von seinem aktuellen Verein, dem FC Fulham, gestoppt, da sie keinen adäquaten Ersatz finden konnten.

Uli Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 (Alter 71 Jahre), Ulm Verein: FC Bayern München Funktion: Ehrenpräsident

FC Bayern ohne Neuzugang am Deadline-Day

Da auch der Wechsel des Innenverteidigers Armel Bella-Kotchap nicht zustande kam und er sich stattdessen dem PSV Eindhoven anschloss, verlief der Deadline-Day für den deutschen Rekordmeister ohne jegliche Neuverpflichtungen. Wenn es nach Ehrenpräsident Uli Hoeneß geht, plant der FC Bayern München in Zukunft, Transfers bereits vor dem letzten Tag der Transferperiode abzuschließen.

„Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein. Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht“, sagte Hoeneß zur Süddeutschen Zeitung. Transfershows im Fernsehen nannte der 71-Jährige einen „Käfig voller Narren“. In den nächsten Jahren soll bis zum Trainingsstart oder spätestens bis zum 1. August Klarheit herrschen, so der Wunsch des Ehrenpräsidenten.

Uli Hoeneß äußerte sich zum Deadline-Day. © IMAGO/Christian Einecke

Zunächst einmal will Hoeneß aber nichts mehr hören von möglichen Zu- oder Abgängen. Die Verwendung des Wortes „Transfer“ sei nun „bis zum 1. Dezember unter Strafe gestellt“, so der 71-Jährige lächelnd zur Süddeutschen Zeitung. Im Winter könnte es dann zu Verstärkungen kommen, falls diese nötig seien, wie Präsident Herbert Hainer im Sport1-Doppelpass bestätigte.

FC Bayern: Hoeneß stellt das Wort „Transfer“ unter Strafe

Dann könnte auch noch einmal João Palhinha zum Thema werden. „Man sieht sich meistens zweimal im Leben“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zum Kicker-Sportmagazin. Cheftrainer Thomas Tuchel äußerte nach Ende der Transferphase seine Enttäuschung, angesichts der geplatzten Verpflichtung Palhinhas und des nur noch 22 Spieler umfassenden Kaders.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Kurz vor dem Ende des Transferfensters haben sich drei Spieler vom FC Bayern München getrennt: Josip Stanisic, der an Bayer Leverkusen ausgeliehen wurde, Benjamin Pavard, der zu Inter Mailand gewechselt ist, und Ryan Gravenberch, der zum FC Liverpool wechselte

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Sascha Mehr sorgfältig überprüft.