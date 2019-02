Hoeneß zu Gast bei TV-Talk: Präsident kündigt sichere Neuverpflichtungen für nächste Saison an

Uli Hoeneß ist am Sonntag ab 11 Uhr im Sport1-Doppelpass zu Gast. Die Aussagen des FCB-Präsidenten können Sie in unserem Ticker mitverfolgen.

11.33 Uhr: Hoeneß über die Transferpolitik: „Wir wollen 20 mündige Spieler haben. Beim E-Sport nehme ich eine Figur raus und stecke sie in den Kasten. Wenn du aber heute Luca Toni austauschst, dann fährt er nach Hause. Wir wollten unseren verdienten Spielern einen guten Abgang bereiten.“

11.30 Uhr: Hoeneß über die Stimmung: „Es gab noch keinen Grund für die Spieler zu beklagen in der Vergangenheit. Die Pressekonferenz würden wir heute nicht mehr so machen. Wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben jahrelang die Journalisten nicht mehr zum Essen eingeladen.“

11.21 Uhr: Hoeneß über die Kritik an Kovac und Brazzo: „Hasan hat intern einen super Job gemacht“, erklärt der Präsident. Hoeneß begründet das damit, dass der Sportdirektor nach dem Spiel gegen Düsseldorf (“da war es zappenduster“ O-Ton Hoeneß) den Weg zurück gefunden hat.

Hoeneß kündigt sichere Neuverpflichtungen für nächste Saison an

11.19 Uhr: Hoeneß über Brazzo: „Unser Sportdirektor macht einen super Job. Wir haben entschieden, erst nächste Saison zu klotzen. Wenn sie wüssten, was wir schon für nächstes Jahr haben...“ Da unterbricht Helmer: „Wen den?“ - Darauf Hoeneß: „Wenn wir das rausposaunen, sind Spieler im aktuellen Kader vielleicht beleidigt.“

Der Rekordmeister scheint auf dem Transfermarkt also schon tätig geworden zu sein - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir dürfen die nächsten Monate gespannt beobachten, wen die Münchner holen.

11.18 Uhr: „Wir opfern gerne einen Titel, um Spielern wie Robben, Rafinha oder Ribéry einen würdigen Abgang zu ermöglichen. Diesen Spielern sind wir dankbar“, sagt der Präsident. Er hat 50 Titel gewonnen und würde gerne auf einen für die verdienten Spieler verzichten. Interessante Aussagen des Präsidenten.

11.16 Uhr: „Den Schmarrn kann ich nicht mehr hören“, so Hoeneß über den Kader. „Wenn wir zu dem Kader noch mehr Topspieler hätten... Jetzt schimpft sogar schon der Rafinha. Tolisso ist beispielsweise verletzt. Entweder unser Kader ist zu dünn oder unser Kader ist nicht zu dünn. Je mehr Spieler wir noch holen, desto mehr Munition habt ihr Journalisten. Die Munition wollen wir euch nicht geben“, so Hoeneß.

11.13 Uhr: „Darf ich nochmal etwas zum Liverpool-Spiel sagen. Ich habe mir das Match nochmal auf Sky angeschaut. Das war Rasenschach auf höchstem Niveau. Am Fernseher erkennt man die Fehler besser, im Stadion ist man zu emotional. Wir haben Hertha, die eine gute Mannschaft sind, geschlagen. Solange Spiele gewonnen werden, wird das Selbstvertrauen wachsen. Das kann noch eine sehr gute Saison werden“, sagt der Bayern-Präsident.

11.11 Uhr: „Wir haben einen Umbruch, du hast Robben, Ribéry und Rafinha in ihrem eventuell letztem Jahr. Der junge Trainer macht das gut“, so Hoeneß.

11.10 Uhr: „Über das Thema kann ich nur lachen“, sagt Hoeneß. Die Kritik über Kovac und Brazzo wehrt er ab und begründet alles damit, dass der FC Bayern noch drei Titelchancen hat.

11.09 Uhr: In einem Einspieler wird Javi Martinez gelobt, die Themen Kovac und Brazzo angeschnitten. Auch Comans Verletzung und Rafinhas Unzufriedenheit angeschnitten.

11.07 Uhr: Jetzt wird das Thema Schalke angeschnitten. Bekanntlich hat Christian Heidel seinen Rücktritt als Vorstand Sport bei den Knappen bekannt gegeben.

11.04 Uhr: Nach einem Einspieler, in dem Franck Ribéry den Präsidenten lobt, spricht Hoeneß über den langjährigen Bayern-Profi und sagt: „Er ist immer für dich da, wenn du ihn brauchst.“

11.03 Uhr: „Liverpool hat so viel Kraft gekostet - da ist man froh, dass man das nächste Spiel gewinnt“, so Hoeneß über den Bayern-Sieg.

Hoeneß zu Gast bei TV-Talk: Klartext zu Kahn und Kovac erwartet

München - Neben Hoeneß begrüßt Moderator Thomas Helmer außerdem Alfred Draxler (Bild), Peter Heß (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Pit Gottschalk (Journalist und Buchautor), Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, und Sport-Experte Marcel Reif als weitere Gäste. Co-Moderatorin ist Ruth Hofmann.

FC Bayern: Hoeneß im Sport1-Doppelpass - Klartext zu Kahn und Kovac erwartet

In der Talkrunde dürften Hoeneß einige spannende Rückfragen erwarten. Zum einen zur Situation seiner Münchner nach dem Champions-League-Hinspiel an der Anfield Road. Interesse dürfte aber auch die kolportierte FCB-Vision mit Oliver Kahn erwecken. Dazu hat Trainer Niko Kovac den Klub wieder in ruhigere Fahrwasser geführt und auch die Position von Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic dürfte im Doppelpass beäugt werden.

Bayern-Sieg gegen Hertha: Hoeneß dürfte BVB unter Druck setzen

Man darf gespannt sein, wie Hoeneß Borussia Dortmund verbal unter Druck setzen wird. Nach dem Sieg seiner Bayern gegen Hertha BSC Berlin haben die Münchner mit dem BVB gleichgezogen. Die Dortmunder müssen heute gegen Leverkusen unbedingt Punkten, um die Bayern auf Abstand zu halten - und, um sich aus der Krise herauszuschießen.

Sagt der Präsident eventuell auch etwas für das Interesse an Hertha-Youngster Niklas Stark?

Hoeneß besucht Doppelpass: Talk so beliebt wie lange nicht

Der Doppelpass ist Deutschlands beliebtester Fußballtalk und hat seine Rolle als Nummer 1 auch in der Vorsaison klar behauptet. In der Spielzeit 2017/2018 erreichte er im Schnitt 1,0 Millionen Zuschauer. Das ist die beste Gesamtquote seit fünf Jahren.

