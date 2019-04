Hoeneß schwärmt von der „größten Bayern-Überraschung in dieser Saison“

Serge Gnabry ist der Mann der Stunde beim FC Bayern. Uli Hoeneß ist voll des Lobes - sogar Umsatzeinbußen nimmt er lächelnd in Kauf.

München - Er galt als Wundertüte, deren Inhalt sogar für die FCB-Bosse ungewiss war. "Wir dachten, na ja, den holen wir jetzt einmal zurück, und dann schauen wir, ob er hin und wieder spielt", erzählt Uli Hoeneß im Kicker von anfänglicher Skepsis. Doch der Griff in die Tüte sollte für einen wahren Knalleffekt sorgen. Der Donnerschlag hallt weiter nach. So sehr, dass sich mittlerweile das Wort „Wunder“ im direkten Zusammenhang mit dem Namen des Spielers eigentlich verbietet. Schließlich sind die Leistungen von Serge Gnabry längst nicht mehr verwunderlich, vielmehr ist er die Beständigkeit in Person.

Uli Hoeneß: „Er macht sehr viel Spaß“

Der Aufstieg des feinen Technikers in München hätte kometenhafter kaum sein können. Bereits in seiner ersten Saison hat sich der 23-Jährige im Starensemble an der Säbener Straße etabliert. Das rote Orchester scheint mit Serge Gnabry an Genialität gewonnen zu haben. „Jetzt ist er Stammspieler, er macht sehr viel Spaß und ist die größte Überraschung in dieser Saison, und zwar in positiver Hinsicht", schwärmt Uli Hoeneß.

Während die Wundertüte in jungen Jahren noch regelmäßig auf negative Art und Weise überraschte, entspricht ein ungeschriebenes Axiom fast der endgültigen Wahrheit: Spielt Gnabry, entpuppt sich die Sport-Bühne für kurze Zeit als große Koch-Show. Schließlich ist der Kochlöffel-Jubel des 23-Jährigen längst Kult und Tore schießt er im Moment ja zur Genüge. Derzeit jagt Gnabry sogar einen Rekord. Nur eine Bude fehlt ihm noch, um in den elitären Kreis der treffsicheren Wandervögel einzuziehen. Dann hätte Gnabry in drei aufeinander folgenden Spielzeiten für drei verschiedene Vereine mindestens zehn Saisontore erzielt. Dies ist zuvor nur Erwin Kostedde und Jürgen Wegmann gelungen.

Uli Hoeneß: „Hatte die Umsätze nach hinten geschmissen“

Abseits des Fußballplatzes rührt der Hoffnungsträger neuerdings fleischlos um. Denn der Mittelfeldspieler ernährt sich seit kurzem vegan. "Das hat die Umsätze unserer Wurstfabrik stark nach hinten geschmissen", sagt Hoeneß mit einem Augenzwinkern. Solange der bayerische Chefkoch jedoch weiter liefert, wird der 67-Jährige ihm das wohl verzeihen.

Tritt Serge Gnabry in die Fußstapfen der FCB-Oldies?

Insgesamt bringt der Flügelflitzer alle Zutaten mit, um beim FC Bayern eine neue Ära einzuleiten. Der Stunde Null nach „Robbery“ wurde einst in München ehrfürchtig entgegengeblickt, allerdings war dies vor der Leistungsexplosion des 23-Jährigen. Nun scheint das Erbe geregelt, ähnlich sieht es auchNiko Kovac. Der Kroate glaubt, "dass Serge eher früher als später in die Fußstapfen von Franck und Arjen tritt."

