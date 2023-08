Wieder kein Heimsieg: FC Bayern II nur mit Remis gegen den SV Schalding-Heining

Von: Selina Leitl

Timo Kern verwandelte zwar sicher vom Punkt, sein Treffer reichte dem FC Bayern II aber nicht zum ersten Heimsieg. © IMAGO / DiZ-PiX

Punkteteilung im Grünwalder Stadion: Trotz Chancenplus muss sich der FC Bayern II gegen den SV Schalding-Heining mit einem Remis zufriedengeben.

Hülsmann patzt im ersten Spiel als Bayern-Profi

Zwei Elfmeter, zwei Treffer

Schalding-Heining punktet erstmals in der Fremde

München - Das Warten geht weiter: Auch im dritten Heimspiel gelang es der zweiten Mannschaft des FC Bayern München nicht, im eigenen Stadion zu gewinnen. Die Amateure kamen gegen Aufsteiger SV Schalding-Heining nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Das Team von Cheftrainer Holger Seitz, der nach seiner Roten Karte aus dem Bayreuth-Spiel nur von der Tribüne aus zusehen durfte, war zwar fast ausschließlich im Ballbesitz, die Kugel wollte aber kein zweites Mal über die Linie.

Hülsmann zum ersten Mal als FCB-Profi im Einsatz

Bei den Amateuren gab es im Vergleich zum 2:1-Sieg in Bayreuth insgesamt vier Wechsel in der Startelf. Tom Ritzy Hülsmann, der in dieser Woche mit einem Profivertrag ausgestattet wurde, stand für Benjamin Ballis zwischen den Pfosten. Außerdem begannen Max Scholze, Timo Kern und Dion Berisha für Matteo Perez Vinlöf, Lovro Zvonarek und Arijon Ibrahimovic. Zvonarek war nach seiner Gelb-Roten-Karte im Auswärtsspiel gegen die SpVgg Bayreuth gesperrt.

Der Gäste-Coach Stefan Köck vertraute nahezu komplett auf seine zuletzt siegreiche Anfangsformation (2:1-Erfolg gegen Schweinfurt) und nahm nur einen Wechsel vor: Dominik Weiß spielte rechts hinten für Jonas Goß.

Schalding-Heining schockt Amateure

Traumstart für die Gäste! Fast hätte es nach vier Minuten erstmals im Bayern-Kasten geklingelt: Patrick Drofa marschierte nach Zuspiel von Christian Brückl alleine auf Hülsmann zu, legte das Leder aber knapp am langen Pfosten vorbei.

Sieben Minuten später kam es erneut zum Duell zwischen Drofa und dem FCB-Schlussmann. Wieder tauchte der Stürmer völlig frei vor Hülsmann auf, der aus dem Kasten kam und Drofa über den Haufen lief. Klare Sache: Schiedsrichter Manuel Steigerwald zeigte auf den Punkt. Der Gefoulte schnappte sich die Kugel und nagelte sie mithilfe der Unterkante der Latte ins Tor (11.). So hatte sich Hülsmann sein erstes Spiel als Bayern-Profi sicher nicht vorgestellt.

Auch Kern sicher vom Punkt

Die Amateure zeigten sich trotz des frühen Rückstands unbekümmert und drängten direkt auf den Ausgleich. Lucas Copado verpasste aber zweimal knapp: Zunächst zielte er einen Steilpass um Zentimeter daneben (19.), neun Minuten später legte er das Leder per Kopf links vorbei (28.).

Zwei Minuten später packte Johannes Stingl gegen Younes Aitamer die Sense aus. Wieder gab es einen Pfiff, wieder ein klarer Elfmeter. Routinier Timo Kern ließ sich nicht zweimal bieten und versenkte die Kugel per Lupfer in die Mitte - der hochverdiente 1:1-Ausgleich nach einer halben Stunde.

Holte den Elfmeter zum wichtigen und verdienten 1:1-Ausgleich heraus: Younes Aitamer. © IMAGO / sportworld

Böhnke rettet die Gäste

Die Partie kannte auch nach Seitenwechsel nur eine Richtung. Der Führungstreffer war für die Gastgeber längst überfällig, doch der Ball wollte partout nicht über die Linie. Der eingelaufene Kern brachte den Ball per Kopf zwar mit ordentlich Dampf Richtung Gäste-Kasten, Torhüter Max Böhnke parierte aber mit einer Glanztat (53.).

Schalding Heining musste sich immer wieder bei seinem Torwart bedanken. Nach einem Aitamer-Freistoß war Böhnke bei einem Kopfball von Desire Segbe erneut zur Stelle (61.).

In der Schlussphase kamen die Gäste fast gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus, die letzte Aktion des Spiels gehörte Steve Breitkreuz, der eine Flanke in den Rücken bekam und deshalb nicht richtig verwerten konnte (90+5. Minute). So blieb es bei der Punkteteilung zwischen der FCB-Reserve und Schalding-Heining.

Torschütze verletzt sich

Einen Schockmoment gab es auf Bayern-Seite. Torschütze Kern knickte kurz vor Schluss um, konnte nicht mehr auftreten und wurde vom Platz geführt. Es sah nach einer Sprunggelenksverletzung aus - weitere Untersuchungen stehen aber noch aus.

Erster Auswärtspunkt für den SV Schalding-Heining

Nach dem 1:1-Remis bleiben die FC Bayern Amateure zwar im dritten Spiel in Folge ungeschlagen, können sich aber in der Tabelle kaum Luft nach unten verschaffen. Der SV Schalding-Heining nimmt zum ersten Mal in dieser Spielzeit einen Punkt aus der Fremde mit.

Mammutaufgabe für den FC Bayern II

Am nächsten Spieltag erwartet den FC Bayern II eine schwere Auswärtsfahrt: Die Münchner reisen nach Vilzing. Mit 15 Punkten aus sechs Spielen steht der kommende Gegner aktuell auf Platz zwei der Regionalliga-Tabelle. (Selina Leitl)