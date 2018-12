Wriedt: „Natürlich habe ich den  Anspruch auf die erste Mannschaft“

Kwasi Okyere Wriedt ist der Torgarant des FC Bayern II. Im Interview spricht er über die Saisonziele, die Nationalmannschaft Ghanas und seine Zukunft.

Die kleinen Bayern stehen nach dem souveränen 4:0 gegen den 1.FC Schweinfurt 05 an der Tabellenspitze in der Regionalliga Bayern. Bei noch zwei ausstehenden Nachholspielen und 44 Punkten ist die Mannschaft von Holger Seitz auf dem Weg zur Meisterschaft. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat Torjäger Kwasi Okyere Wriedt, genannt Otschi. Fussball Vorort sprach nach dem Dreier im letzten Spiel vor der Winterpause mit dem Stürmer der Zweitvertretung über den sportlichen Lauf der kleinen Bayern, seine persönlichen Ziele in dieser Saison und seine Pläne für die Zukunft.

Otschi, bei dir läuft es zurzeit richtig gut, oder?

Ja, das kann man so sagen. Wir wollten den Vorsprung auf Schweinfurt ausbauen. Das haben wir richtig gut gemacht. Das war von Anfang an eine super Leistung von uns. Da hat einfach alles gestimmt.

Wie bedeutend war der Sieg mit Blick auf die restliche Saison?

Das war sehr wichtig für die Moral. Schweinfurt wurde vor der Saison von allen gehypt. Die sind als Favorit Nummer eins vor der Saison gehandelt und wir haben sie jetzt geschlagen. Man sieht, dass wir uns spielerisch super entwickelt haben.

Eichstätt möchte nicht aufsteigen. Denkt ihr schon an die Aufstiegs-Relegation und den möglichen Gegner?

Nein, auf keinen Fall. Die Aufstiegs-Relegation fängt ja erst im Mai an. Bis Ende Mai bleibt noch viel Zeit. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und jedes Spiel professionell angehen, damit wir den Vorsprung auf die anderen in der Tabelle ausbauen.

Apropos professionell. Was macht eigentlich ein ghanaischer Nationalspieler in der 4.Liga?

Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte mich hier von Anfang an beweisen und sportlich verbessern. Ich will immer hoch hinaus. Am besten natürlich in die erste oder zweite Liga. Jetzt versuche ich mich hier weiterzuentwickeln und weiter dranzubleiben, um diesen Weg zu schaffen. Meine Hauptaufgabe ist es, hier meine Tore zu schießen. Das hat heute gut geklappt.

Dein Vertrag läuft bis 2020. Hast du schon konkrete Pläne, wo die Reise danach hingehen soll?

Das kann ich leider noch nicht sagen. Es gab natürlich auch einige Anfragen, aber darum kümmern sich meine Berater. Derzeit konzentriere ich mich nur auf das Hier und Jetzt und will mich auf mein Spiel konzentrieren.

Zuletzt kamen immer wieder Gerüchte auf, dass Sandro Wagner den Verein im Winter verlassen könnte. Schielst du auf die Rolle als Lewandwoski-Backup?

Natürlich habe ich den eigenen Anspruch auf die erste Mannschaft. Da würde niemand nein sagen. Aber jetzt genieße ich erstmal den Sieg und dass es heute so gut geklappt hat. Und dann freuen wir uns auf die Winterpause.

Bekommst du in der Vorbereitung der Profis die Chance und darfst bei Niko Kovac mittrainiren?

Das weiß ich nicht. Bisher kam keiner auf mich zu und hat gesagt, dass ich in der Vorbereitung zur ersten Mannschaft gehöre. Aber klar, ich würde mich sehr darüber freuen.

Aufgezeichnet in der Mixed Zone von Fabian Schönrock