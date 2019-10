Riesen-Pech für den FC Bayern: Auch Jerome Boateng muss verletzt raus

Der FC Bayern München hatte großes Pech im Spiel gegen Tottenham Hotspur. Nach David Alaba muss auch Jerome Boateng verletzt ausgewechselt werden.

London - Großes Pech für den FC Bayern im CL-Spiel gegen Tottenham Hotspur. Außenverteidiger David Alaba musste bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er sich in einem Zweikampf mit Serge Aurier verletzt hatte. In der 72. Minute traf es dann mit Jerome Boateng auch noch einen weiteren Bayern-Spieler. Von zwei Betreuern gestützt humpelte der Weltmeister vom Feld direkt in die Kabine.

FC Bayern: Boateng muss gestützt werden und humpelt vom Feld

Wobei sich Boateng verletzte, ist zunächst noch unklar. Die Art und Weise, wie der Verteidiger vom Platz gehumpelt war, lässt auf eine Verletzung am Unterkörper schließen. Genauere Einschätzungen wird es aber wohl erst nach dem Spiel geben.

Boateng war für den angeschlagenen Lucas Hernandez auch gegen Tottenham in die Startelf von Niko Kovac gerückt. Die Aufstellung der Bayern löste darüber hinaus viel Wut im Netz aus, das Kovac auf einen Superstar im Mittelfeld verzichtete. Bei seiner Auswechslung führten die Bayern die Partie mit 4:2 an.

Weiter Informationen folgen in Kürze

