Bizarre Statistik: Hält die Torflaute der Bayern an der Anfield Road an?

Für deutsche Mannschaften war das Stadion des FC Liverpool bisher eine uneinnehmbare Festung. Selbst der FC Bayern hat sich in Spielen gegen die „Reds“ hier die Zähne ausgebissen.

Liverpool - Seit der Premiere 1965 hat es in 18 Gastspielen beim FC Liverpool noch keinen Sieg für eine deutsche Mannschaft im Fußball-Europokal gegeben. Der FC Bayern trat dreimal in Anfield an, spielte zweimal 0:0 und verlor einmal 0:3. Insgesamt 15 Partien gewann der englische Spitzenverein im eigenen Stadion. Die letzte Heimniederlage der „Reds“ im Europapokal gab es am 22. Oktober 2014 (0:3 gegen Real Madrid); da war Jürgen Klopp noch nicht Trainer des letztjährigen Champions-League-Finalisten.

FC Liverpool gegen deutsche Teams zuhause ungeschlagen

Datum Paarung Ergebnis Wettbewerb 17.03.1965 FC Liverpool - 1. FC Köln 0:0 Meistercup 10.03.1971 FC Liverpool - FC Bayern 3:0 Messecup 20.10.1971 FC Liverpool - FC Bayern 0:0 Cup der Pokalsieger 12.09.1972 Liverpool - Eintracht 2:0 UEFA-Cup 13.12.1972 FC Liverpool - Dynamo Berlin 3:1 UEFA-Cup 07.03.1973 FC Liverpool - Dynamo Dresden 2:0 UEFA-Cup 10.05.1973 FC Liverpool - B. Mönchengladbach 3:0 UEFA-Cup 17.03.1976 FC Liverpool - Dynamo Dresden 2:1 UEFA-Pokal 06.12.1977 FC Liverpool - Hamburger SV 6:0 Supercup-Finale 19.10.1977 FC Liverpool - Dynamo Dresden 5:1 Meistercup 12.04.1978 FC Liverpool - B. Mönchengladbach 3:0 Meistercup 08.04.1981 FC Liverpool - FC Bayern 0:0 Meistercup 30.10.2001 FC Liverpool - Borussia Dortmund 2:0 Champions League 03.04.2002 FC Liverpool - Bayer Leverkusen 1:0 Champions League 22.02.2005 FC Liverpool - Bayer Leverkusen 3:1 Champions League 25.02.2016 FC Liverpool - FC Augsburg 1:0 Europa League 14.04.2016 FC Liverpool - Borussia Dortmund 4:3 Europa League 23.08.2017 FC Liverpool - 1899 Hoffenheim 4:2 Champions League (Playoff)

dpa