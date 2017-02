Costa im Interview: „Mir wäre es lieber gewesen, Franck hätte sich nicht verletzt“

von José Carlos Menzel López schließen

München - Nach dem Ausfall von Franck Ribéry setzt der FC Bayern auf Douglas Costa. Die tz traf den Brasilianer und sprach mit ihm über den verletzten Franzosen, das Spiel gegen Arsenal und das Münchner Klima.

Auf ihn kommt es nach der Verletzung von Franck Ribéry jetzt besonders an: Douglas Costa! Der Brasilianer mit dem schnellen Antritt gilt beim FC Bayern als potenzieller Nachfolger des 33-jährigen Franzosen – zum Start der Englischen Wochen kann er diesem Ruf nun gerecht werden! Im Interview mit der tz spricht der Linksfuß über den holprigen Rückrundenstart und das CL-Achtelfinale gegen den FC Arsenal.

Herr Costa, allzu rund läuft es in diesem Jahr noch nicht. Zunächst die Arbeitssiege in Freiburg und Bremen, dann der Ausfall von Ribéry. Das Jahr hätte besser starten können, oder?

Douglas Costa: Schon, für den FC Bayern zu spielen bringt solche Situationen aber eben mit sich. Ich bin mir sicher, dass uns so etwas aber noch besser machen kann. Klar, Spieler wie Franck Ribéry sind enorm wichtig, aber wir haben auch einen starken Kader, der das hoffentlich kompensieren kann.

Gerade Ribérys Ausfall dürfte aber ein schwerer Schlag gewesen sein.

Costa: Natürlich. Aber jetzt muss er sich eben diese Wochen Zeit nehmen, um wieder fit zu werden und das tun zu können, was er am allerbesten kann: uns auf dem Platz zu helfen.

Und in der Zwischenzeit nehmen Sie seine Rolle auf der linken Außenbahn ein.

Costa: Bislang hat mal er, mal ich gespielt, und es hat auch gut funktioniert. Jetzt habe ich jedoch einige Wochen vor mir, in denen ich auch für Franck das Beste auf dieser Position geben muss. Verstehen Sie mich nicht falsch: Mir wäre es sehr viel lieber gewesen, wenn sich Franck nicht verletzt hätte. Ich kann nur sagen, dass ich bereit bin, der Mannschaft so gut es geht zu helfen.

Sie spielen nun Ihre zweite Saison beim Rekordmeister. Zwischendurch hatte man den Eindruck, Sie hätten ein wenig von Ihrer Leichtigkeit eingebüßt, mittlerweile machen Sie die linke Außenbahn aber wieder unsicher. Ist Douglas Costa endgültig angekommen in München?

Costa: Ich habe mich eingewöhnt, ja. An die Mannschaft, an die Stadt und sogar an das Klima (lacht). Was den Trainerwechsel angeht, mussten wir uns natürlich erst an Carlo Ancelottis Stil und Philosophie anpassen. Das braucht Zeit. Aber hier bin ich und versuche jeden Tag, mich weiter zu verbessern und weiterhin als Spieler zu wachsen.

Costa: „Englische Wochen dürften helfen, um wieder auf Trab zu kommen“

In Freiburg und Bremen hat das allerdings noch nicht in Perfektion geklappt. Woran lag es Ihrer Meinung nach?

Costa: Aller Anfang ist schwer, vor allem nach dem Urlaub. Alle Mannschaften kommen zur Ruhe, da fällt es oftmals nicht leicht, wenn es wieder in die Vollen geht. Mit der Zeit kommt aber auch der Rhythmus wieder. Jetzt steht bereits das dritte Spiel im neuen Jahr an, demnächst geht es auch in der Champions League wieder los, und umso mehr Spiele wir absolvieren, umso schneller kommen wir als Mannschaft wieder ins Rollen. Gerade die Englischen Wochen dürften helfen, um wieder auf Trab zu kommen.

Costa: Ja, aber wir müssen da auch besonders mit Verletzungen aufpassen. Gerade wenn wir alle drei Tage ein Spiel haben, ist diese Belastung nicht ungefährlich. Da müssen wir intelligent agieren.

Arjen Robben meinte zur tz, dass es gegen Arsenal eng werden könnte, wenn man dieselbe Leistung zeigt wie in Freiburg oder Bremen. Ihre Meinung dazu?

Costa: Es wird schwer gegen Arsenal, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns gegenüber den Spielen in Bremen und Freiburg steigern werden.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!