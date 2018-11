Die FC Bayern JHV 2018 heute im Live-Ticker: Fan rechnet mit Hoeneß ab

Heute findet die Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern München im Audi Dome statt - jedoch ohne Niko Kovac. Wir berichten im Live-Ticker über die diesjährige JHV.

Am heutigen Freitag, den 30. November, findet im Audi Dome ab 19.00 Uhr die Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern statt.

Gibt es heute Fan-Proteste gegen die Bayern-Bosse? Medien berichten über Ärger an der Basis des Vereins.

Zutritt wird vor Ort lediglich Mitgliedern über 18 Jahre und nur gegen Vorzeigen des gültigen Mitgliedsausweises und Personalausweises gewährt. Diese müssen zudem seit spätestens 01.01.2018 Mitglied des FC Bayern sein.

Insgesamt gibt es bei der JHV 2018 acht Tagesordnungspunkte, unter anderem der Bericht des Präsidenten und der Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG.

Was haben die Bayern-Bosse zu verkünden? Möglicherweise ein Engagement von Oliver Kahn beim FC Bayern?

17.59 Uhr: Bereits vor der Mitgliederversammlung rechnet ein Bayern-Fan mit Präsident Uli Hoeneß ab. Markus Müller (38) ist seit 2009 Bayern-Mitglied und hatte sich bereits bei der Jahreshauptversammlung 2017 nauf dem Podium zu Wort gemeldet. Wie bild.de berichtet, könne er dieses Jahr aus familiären Gründen nicht mit dabei sein. Daher hat bild.de die Rede veröffentlicht.

Müller rechnet hart mit Hoeneß ab, kritisiert ihn in mehreren Punkten. Zu viele Mitarbeiter hätten seit Hoeneß Wiederwahl 2016 den Verein verlassen (Matthias Sammer, Michael Reschke und Dr. Volker Braun) -, Philipp Lahm sei nicht als Sportvorstand verpflichtet worden. Die Anstellung von Hasan „Brazzo“ Salihamidžić habe bisher immer noch zu wenig vorgebracht. Müller bezeichnet ihn sogar als „weiteren Schulterklopfer“, den Hoeneß um sich gescharrt habe.

Des Weiteren rät Müller dem Präsidenten Uli Hoeneß zu mehr Demut. „Vor zwei Jahren standen Sie hier an dem Pult und haben um eine zweite Chance gebeten“, schreibt Müller. Für einen Außenstehenden schade Hoeneß jedoch dem Verein mehr, als er ihm nutze. Gerade nach Hoeneß‘ Vergangenheit würde ihm „ein bisschen mehr Demut“ gut zu Gesicht stehen.

Müller hinterfragt auch die Verpflichtung von Niko Kovac, nachdem monatelang in den Medien über Thomas Tuchel als neuer Bayern-Trainer spekuliert wurde. Auch das ständige Hofieren von Jupp Heynckes und vor allem, dass Hoeneß Heynckes über den Sommer 2018 hinaus als Trainer haben wollte, störe Müller. Heynckes habe bereits in seiner Antrittsrede gesagt, dass er den Bayern bis zum Sommer nur einen Freundschaftsdienst erweise. Am Schluss seiner Rede richtet sich Müller mit einer klaren Forderung an Hoeneß: „Herr Hoeneß, tun Sie sich und dem Verein einen Gefallen. Treten Sie 2019 nicht mehr an. Machen Sie Platz für frisches Blut mit neuen Innovationen.“

+++ 13.53 Uhr: Bayern-Trainer Nico Kovac und die Mannschaft werden heute bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern nicht im Audi Dome sein. Denn: Trainer und Spieler sind am Freitagabend bereits im Team-Hotel in Bremen. Am morgigen Samstag spielt der FC Bayern um 15.30 im Weser-Stadion gegen Werder Bremen.

Für den FC Bayern ist die Abwesenheit des Trainers und der Spieler von Vorteil. So wird es heute Abend im Audi Dome keine Pfiffe gegen Kovac und seine Mannschaft geben.

Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern: Medien halten Mitglieder-Proteste für möglich

+++ 13.34: Vor der Jahreshauptversammlung des FC Bayern halten Medien es für möglich, dass es heute Abend im Audi Dome zu Fan-Protesten kommt. So schreibt die tz: „Vor der Jahreshauptversammlung am Freitag gibt es aus Fan-Reihen so viele Anti-Hoeneß-Stimmen wie wohl nie zuvor. Vor allem in den sozialen Medien ist eine Tendenz zu erkennen: Die Fans kritisieren das Tun und Handeln von FC Bayern-Patron Uli Hoeneß scharf. Kommt es am Freitag also zur Hoeneß-Revolte im Audi Dome? Oder darf sich der polarisierende FCB-Boss einmal mehr unter Jubel-Arien feiern lassen?“ Laut tz hat zuletzt vor allem die Ehrentribünen-Verbannung von Bayern-Legende Paul Breitner für Unverständnis bei den Fans gesorgt. Im Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon wurde Breitner von der Südkurve mit Sprechchören gefeiert.

Auch die Bild hält Proteste gegen Präsident Uli Hoeneß für möglich: „Im Internet diskutieren Fans darüber. BILD erfuhr: Nach der Verbannung von Paul Breitner (67) von der Ehrentribüne sollen mehrere Mitglieder per Mail ihren Austritt angekündigt haben! Zudem denken einige Mitglieder über kritische Wortmeldungen nach.“

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern im Audi Dome! Wir berichten den ganzen Freitagabend von der JHV, bei uns verpassen Sie nichts! Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr. Wir sind gespannt, was die Vereinsbosse neben eines erneuten Rekordumsatzes zu verkünden haben. In den vergangenen Jahren waren die JHVs des FC Bayern schließlich immer wieder für Überraschungen oder bemerkenswerte Ereignisse gut.

Vor einem Jahr war das Highlight die Präsentation der Umbaupläne der Arena mit roten Sitzen. Wir erinnern uns aber auch an die Tumulte vor der Halle und der Wiederwahl von Uli Hoeneß zum Präsidenten im Jahr 2016 nach seiner abgesessenen Haftstrafe. Oder auch an den bekannten Ausraster von Hoeneß 2007, als er heftig auf Fan-Kritik bezüglich der Stimmung in der Allianz Arena reagierte.

Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern: Das steht auf der Tagesordnung

Wir werfen einen Blick auf die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern.

Bericht des Präsidenten Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss Entlastung des Präsidiums Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss Bestätigung der Ernennung von zwei Ehrenratsmitgliedern Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG Verschiedenes

Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern: Sportliche Lage als Zündstoff bei der JHV

Die sportliche Situation bei den Profi-Fußballern des FC Bayern ist alles andere als rosig, da täuscht auch das 5:1 vom Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon und der Einzug ins Achtelfinale nicht hinweg täuschen. In der Bundesliga rangiert der Rekordmeister derzeit lediglich auf Rang fünf, liegt neun Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund und wartet seit vier Heimspielen auf einen Sieg (drei Remis, eine Niederlage).

Die Mitglieder erwarten Antworten, auch mit Bezug auf den in die Kritik geratenen Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Durchaus denkbar, dass es deswegen beim letzten Tagesordnungspunkt (Verschiedenes), unter den auch die Wortmeldungen der Mitglieder fallen, noch einmal etwas emotionaler wird.

+ Niko Kovac (l.) und Hasan Salihamidzic (r.) freuen sich über den Erfolg gegen Benfica Lissabon, ebenso wie Co-Trainer Robert Kovac (vorne). © sampics / Stefan Matzke / Stefan Matzke

Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern: Neuigkeiten von Oliver Kahn?

Spannend ist aber auch die Frage, wie sich die Vereinsbosse über ihre eigene Zukunft äußern werden. Präsident Uli Hoeneß hatte bereits angekündigt, er werde sich in naher Zukunft zurückziehen - „Je eher, desto besser“, ließ er gar verlautbaren. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge selbst hat noch Vertrag bis Ende 2019, dieser solle aber (wenn es nach Hoeneß ginge) verlängert werden. Und dann? Es gibt Gerüchte um eine Rückkehr von Oliver Kahn zum FC Bayern. Gut möglich, dass der Name des Titans auch bei der Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern fällt.

Wir halten Sie auf dem Laufenden und berichten den gesamten Freitagabend von der Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern hier im Live-Ticker.

