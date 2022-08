Überflieger Musiala greift nach den Sternen: Wunderkind hatte 2021 noch „viele schlaflose Nächte“

Im Supercup und zum Bundesliga-Auftakt glänzte Jamal Musiala für den FC Bayern. Und will noch besser werden. Coach Nagelsmann erkennt Fortschritte.

München – Jamal Musiala (19) ist beim FC Bayern nicht mehr wegzudenken: Bei der 6:1-Gala in Frankfurt war der Youngster der überragende Mann auf dem Platz und krönte seinen starken Auftritt mit einem Doppelpack, sodass selbst Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) meinte: „Warum sollte man ihn draußen lassen? Er ist sehr gut drauf, macht Tore, ist wichtig für unser Spiel.“ Und England-Legionär Ilkay Gündogan (31) von Manchester City adelte seinen Nationalmannschaftskollegen jüngst als das größte Talent Deutschlands.

FC Bayern: Musiala will „mehr Tore schießen“ – Trainer Nagelsmann lobt verbesserte Defensivfähigkeiten

„Ich will mich weiterentwickeln, mehr Spielzeit bekommen und mehr Tore schießen. Ich will in allen Bereichen einen Schritt nach vorne machen“, nannte Musiala jüngst seine persönlichen Saisonziele in einem BR-Interview.

Für Trainer Julian Nagelsmann (35) stand und steht ebenfalls außer Frage, was für ein unfassbares Talent Musiala hat. Vergangene Saison schmorte der Dribbler trotzdem häufig auf der Bank. „Diese defensive Verlässlichkeit hat letztes Jahr manchmal gefehlt. Deswegen hat er vielleicht auch einen Tick zu wenig gespielt, weil er im Gegenpressing und Attackieren nicht immer voll dabei war. Gar nicht absichtlich, sondern im Wahrnehmen der Situation. Das macht er jetzt viel, viel besser.“

Musiala kehrte als Teenager England den Rücken und wechselte zum FC Bayern

Musiala ist nun vollends in Fußball-Deutschland angekommen, nachdem er im Sommer 2019 seine Zelte in England für den deutschen Rekordmeister abgebrochen hatte. Dabei haderte der Überflieger lange mit dieser Entscheidung, wie er verrät: „Ich habe schon oft harte Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Als ich nach Bayern gezogen bin, war das auch nicht leicht, weil Chelsea war wie meine Komfortzone. Da waren alle meine Freunde, wir waren eine Familie. Ich wusste nicht, was auf mich zu kommt hier in Deutschland.“

Zur Erinnerung: Musiala und seine Familie zogen im Jahr 2010 von Fulda nach Southampton, wo der damals Siebenjährige seine noch junge Karriere fortsetzte. Kurze Zeit später wurde der FC Chelsea auf den Wunderknaben aufmerksam. Bei den Blues spielt Musiala fortan bis zur B-Jugend und durchläuft – abgesehen von zwei Spielen in der U16 des DFB – sämtliche Jahrgänge der englischen Nachwuchsnationalmannschaft. Aus dieser Zeit stammt auch seine enge Freundschaft mit BVB-Star Jude Bellingham (19).

England oder Deutschland? Musiala hatte vor Entscheidung für DFB „viele schlaflose Nächte“

Doch im März 2021 trennen sich die Wege der beiden Ausnahmetalente: Musiala hat sich entschieden, künftig für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, wie tz.de berichtet. „Ich hatte viele schlaflose Nächte. Man weiß in dem Moment wirklich nicht, was die richtige Entscheidung ist. Man fragt sich immer, was das Beste ist. Ich habe lange darüber nachgedacht und mit Leuten darüber gesprochen.“

Unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw (62) debütiert er, auf Jogi folgt sein bis dahin größter Bayern-Förderer: Hansi Flick (57). Der neue Nationaltrainer ermöglicht Musiala noch mehr Spielminuten im DFB-Dress, setzt ihn sogar regelmäßig als Sechser ein. Und Musiala sorgt auch auf dieser Position für magische Momente. Das Ticket für die WM 2022 in Katar hat Musiala schon jetzt sicher, wenn er sich nicht verletzt. Kein Wunder, dass er heute sagt: „Es war die richtige Entscheidung, für Deutschland zu spielen.“ (bok/pk)