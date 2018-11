Nächster Bayern-Star fällt wochenlang aus - Wagner: „Unser bester Spieler..“

Das darf doch nicht wahr sein! Der FC Bayern muss nun den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der nächste Star fällt wochenlang aus.

München - Wenn es nicht läuft ... Der FC Bayern München hat nach den zahllosen Ausfällen und der kritischen Lage in der Bundesliga mit Rang fünf den nächsten Nackenschlag hinnehmen müssen. James Rodriguez hat sich am Dienstag im Training einen Außenbandteilriss im linken Knie zugezogen und wird den Münchnern nun wochenlang fehlen.

Dies teilte der FCB nun auf seiner Vereinsseite mit. Demnach hat eine Untersuchung bei Vereinsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt den Verdacht bestätigt.

James Rodríguez: Für Wagner fällt der „beste Spieler“ aus

James‘ Knie wird zunächst zehn Tage ruhiggestellt, ehe er dann mit der Therapie und der Reha beginnt. Damit reiht sich der Kolumbianer in eine lange Liste der Verletzten beim FC Bayern in dieser Saison ein. Corentin Tolisso fehlt wegen eines Kreuzbandrisses vermutlich noch bis Mitte März, und auch Kingsley Coman (Syndesmosebandriss), Thiago (Außenbandriss Sprunggelenk), Mats Hummels (Erkältung) und Arjen Robben (Knieprobleme) zählen derzeit zum Lazarett an der Säbener Straße.

☹ Gute Besserung, @jamesdrodriguez!



Unsere Nummer 11 hat sich im Training am Dienstag einen Außenbandteilriss im linken Knie zugezogen: https://t.co/0gLPrwBCgY — FC Bayern München (@FCBayern) 14. November 2018

James wird wohl in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommen. Auch seine Mitspieler zeigten sich geschockt von dem Ausfall. „Das ist natürlich bitter“, klagte Teamkollege Sandro Wagner bei einem Sponsorentermin. „James ist in meinen Augen unser bester Spieler. Er ist ein kreativer Kopf, den wir so nicht zweimal in der Mannschaft haben, und in der Bundesliga sonst überhaupt nicht.“

FC Bayern: Lichtblick bei Kingsley Coman

Immerhin einen Lichtblick gibt es bei den Münchnern. Kingsley Coman könnte laut eigener Aussage „in zwei Wochen zurück“ sein. Ob der 22-Jährige dann aber auch noch vor der Winterpause auf den Rasen zurückkehrt, konnte Coman nicht versprechen. „Ich muss erst sehen, wie mein Fuß reagiert.“ Der Flügelflitzer hatte sich im ersten Saisonspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim verletzt und ist seitdem zum Zuschauen verdammt.

Der FC Bayern erwartet nicht nur aufgrund der aktuellen Verletzungsmisere seinen Tempodribbler mit Sehnsucht zurück. An Coman hängen diverse Hoffnungen, den BVB doch noch einzuholen. Am Wochenende hatte es dort eine 2:3-Schlappe gegeben. Angesprochen auf den von Uli Hoeneß angekündigten Umbruch betonte Coman: „Natürlich sind wir eine bisschen ältere Mannschaft. Natürlich brauchen wir ein paar neue Spieler.“

nc