Schockierende Typveränderung: So sieht Javi Martinez nicht mehr aus - Thomas Müller witzelt

Javi Martinez hat eine krasse Typveränderung vorgenommen. Der neue Look des Spaniers ruft bei Instaram gespaltene Reaktionen hervor. Auch Thomas Müller reagiert.

München - Javi Martinez ist als knallharter Sechser und Titelgarant bekannt. Und, wie Mitspieler Niklas Süle kürzlich verriet, als leicht handysüchtig. Auf seinem Instagram-Account postete der Spanier nun auch ein Foto seiner neuen Frisur. Und die hat es in sich: Der eigentlich dunkelhaarige Iberer schockt mit ungewohntem Platinblond.

Als Hashtag hat Martinez „didnotlooseabet“ hinzugefügt. Mit anderen Worten: Er hat keine Wette verloren.

„How do you like me now?“ - Wie gefalle ich euch jetzt?, fragt Martinez seine Follower, und die antworten prompt.

Instagram-Nutzer reagieren gespalten: „Sehr geil“ bis „Großvater“

Während einige begeistert sind (“sehr geil“, „very nice“), können andere mit dem neuen Stil nichts anfangen. „Großvater“, kommentieren gleich mehrere User. „Oh Javi, sei mir nicht böse aber mit deiner Natur-Haarfarbe gefällst du mir besser“, schreibt ein Instagram-Nutzer. Einer fühlt sich an den spanischen Ex-Nationalspieler Ferando Torres erinnert, der auch ab und an grellblond trug. Ein Instagram-Follower kommentiert die Haare gar nicht, sondern stellt fest, dass Martinez etwas depressiv aussieht. Dabei ist der Mittelfeldspieler auf dem Foto schlicht auf sein Handy konzentriert.

Ein anderer User spricht vom „Lewandowski-Effekt“ - eine ähnliche Farbe hatte auch der Pole vor einiger Zeit einmal gewählt. Ein anderer User wirft ihm vor, ManCity-Spieler Sergio Agüero zu kopieren.

Müller kommentiert Post von Martinez

Bayern-Kollege Thomas Müller schreibt nur „Ravanelli?“. Ihn erinnert der Look offenbar an den italienischen Ex-Juve-Knipser Fabrizio Ravanelli.

cg

