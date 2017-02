Javi Martinez: Kuriose Aktion in seiner Heimat

München - Bereits im Jahr 2012 kam er zu den Bayern und fühlt sich augenscheinlich pudelwohl. Javi Martinez ist sozusagen der baskische Bayer. In seiner Heimat macht er mit einer kuriosen Aktion von sich reden.

Javi Martinez wechselte im Jahr 2012 zum FC Bayern München und ist seither aus dem Team der Roten kaum mehr wegzudenken. Der Defensiv-Fachmann hatte die Bayern 40 Millionen Euro gekostet - nach wie vor Rekord. Augenscheinlich hat sich der Spanier nun nicht nur sportlich in München eingelebt - er gewann immerhin vier Meistertitel und die Champions League mit dem FCB - auch kulturell ist er offenbar angekommen.

In einem Interview mit der Welt am Sonntag verrät Martinez: „Ich besitze in meinem Heimatort Ayegui ein Restaurant, das „Durban“, benannt nach der Stadt in Südafrika, wo ich während der Weltmeisterschaft 2010 erstmals für Spanien spielte. Wir veranstalten dort jedes Jahr unser eigenes kleines Oktoberfest, seit ich für Bayern spiele.“ Und das mitten in Spanien. Ganz schön kurios.

„Die Bayern sind uns Basken ziemlich ähnlich“

Doch Javi Martinez hat sich auch typisch baskische Eigenschaften beibehalten. Seine Mitspieler bezeichnen den 28-Jährigen offenbar als „Mentalitäts-Monster“. „Die Bezeichnung gefällt mir“, kommentiert Martinez. „Ich versuche immer, positiv zu sein und meine Mitspieler mitzureißen. Und ich will immer dafür sorgen, dass wir unseren Spirit im Team behalten. Das ist wahrscheinlich das typisch baskische an mir“, so Martinez.

Im Allgemeinen sieht der Nationalspieler klarer Parallelen zwischen der bayrischen und der baskischen Kultur. „Die Deutschen - und die Bayern im Speziellen - sind uns Basken ziemlich ähnlich. Sie sind sehr freundlich und stehen eng zusammen, wenn es darauf ankommt. Ich schätze diese Charaktereigenschaften.“

„Habe früher ernsthaft überlegt, ob ich Journalismus studiere“

Außerdem sprach der 28-Jährige über seinen Sohn Luca, der mittlerweile ein Jahr alt ist: „Ich sage ihm, dass er Tennis- oder Golfprofi werden soll! Das ist vielleicht einfacher. Nein, er darf natürlich werden, was er will. Basketball würde mir als Fan gefallen, klar. Er darf aber auch Ballett tanzen. Luca soll einfach machen, worauf er Lust hat.“

Wäre der Baske selbst kein Fußballer geworden, so hätte er sich, wie er nun verrät, sogar eine Karriere in der schreibenden Zunft vorstellen können: „Oder ich wäre Journalist geworden. Ich habe früher ernsthaft überlegt, ob ich Journalismus studiere...viel lieber als Sport aber Politik und Gesellschaft.“

