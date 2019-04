Jobangebot von Rummenigge: Dieser Ex-Bayern-Star soll FCB-Botschafter werden

Eine Jobgarantie für Niko Kovac wollte Karl-Heinz Rummenigge vor einigen Wochen nicht ausstellen. Dafür hat er einem ehemaligen Star des FC Bayern einen Job in München angeboten.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (63) hat Angreifer Claudio Pizarro (40) von Werder Bremen einen Job beim Rekordmeister angeboten - nach der aktiven Karriere. "Wir haben mit Claudio vereinbart, wenn er wirklich mal seine Karriere beendet, wann auch immer das sein wird, dass er dann nach München zurückkehren und bei uns eine Botschafter-Rolle übernehmen kann", sagte Rummenigge dem Portal Mein Werder: "Meines Wissens nach hat er hier in München immer noch ein Haus und seine Familie hat sich hier immer sehr wohl gefühlt."

Pizarro spielte in seiner Karriere zwei Mal für die Münchner - von 2001 bis 2007 sowie zwischen 2012 und 2015. Am Samstag in der Bundesliga (15.30 Uhr/Sky) sowie vier Tage später im Halbfinale des DFB-Pokals (20.45 Uhr/ARD) will der Peruaner mit Werder seinen Ex-Klub nun zunächst einmal gehörig ärgern.

Pizarro gegen Bayern: Bilanz ausbaufähig

"Wir sind in einer guten Phase, die Mannschaft hat viel Selbstvertrauen und deshalb ist die Möglichkeit da, die Spiele zu gewinnen", sagte Pizarro, der mit den Grün-Weißen in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen ist: "Es geht immer etwas. Wir stehen hier in Bremen eng zusammen. Die Bayern wissen, dass es nicht einfach wird."

Die persönliche Bilanz des Peruaners gegen den Rekordmeister ist ausbaufähig. Der zweitbeste ausländische Torschütze aller Zeiten (195 Bundesligatore) hat gegen den FC Bayern in 13 Spielen erst viermal getroffen. Am Wochenende und im Pokal wird Pizarro wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Was sagt Pizarro vor dem Spiel? Die Kollegen von deichstube.de* haben ein Video mit Kampfansange vom Ex-FCB-Stürmer gemacht.

