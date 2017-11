Löw plant für WM weiterhin mit Neuer

Bundestrainer Joachim Löw rechnet weiterhin mit einem fitten Manuel Neuer für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Er sieht den Torwart „im Zeitlplan“.

News vom 9. November

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw sieht seinen Weltmeister-Torwart Manuel Neuer nach dessen erneuter Fußverletzung "im Zeitplan". Er habe nach Gesprächen mit den Ärzten "keinen Grund, unruhig zu schlafen", versicherte Löw am Donnerstag in Berlin. "Er hat ja auch noch genug Zeit, um fit zu werden. Ich weiß, dass das absolut machbar ist."

Die Bild-Zeitung hatte zuvor spekuliert, der Münchner müsse nach seinem erneuten Mittelfußbruch noch einige Wochen länger an Krücken gehen als geplant. Neuers Medienberater Bernhard Schmittenbecher sagte dem kicker: "Ich gebe generell keine Wasserstandsmeldung zu solchen Berichten ab", aber: "Manuel geht weiter davon aus, dass er zur Winterpause wieder einsteigen kann."

Geht Neuer noch deutlich länger an Krücken?

München - Selbst, wenn Sven Ulreich gerade beweist, dass er eine würdige Vertretung Manuel Neuers ist: Die Bayern sehnen die Wiederkehr ihrer verletzten Nummer eins (Mittelfußbruch) definitiv herbei. Im Januar sollte es so weit sein, immerhin legte sich der Stammtorhüter bereits am 20. September unters Messer. Diese Nachricht dürfte daher Spieler, Vereinsbosse und Fans gleichermaßen schockieren: Wie die Bild erfahren haben will, kann von einem Comeback im Januar höchstwahrscheinlich keine Rede mehr sein.

Dem Bericht nach soll der 31-Jährige nämlich vier bis fünf Wochen länger auf seine Krücken angewiesen sein als bisher angenommen. Demnach würde sich auch die Rückkehr zwischen die Bayern-Pfosten deutlich nach hinten verschieben.

+ Ende Oktober: Manuel Neuer mit Krücken im Stadion. © MIS

Ende Oktober war Neuer noch guter Dinge gewesen und hatte bei fcb.tv über sein mögliches Comeback gesagt: "Wir haben erst mal den Januar ins Auge gefasst.“ Gleichzeitig hatte der Keeper aber auch erwähnt, dass die Wundheilung innerhalb des Fußes auch bis zu einem halben Jahr dauern könne. Ahnte er da etwa schon, dass es auch bei ihm so kommen würde? Auch tz.de hatte bereits Anfang Oktober spekuliert, dass sich Neuers Rückkehr bis in den März 2018 hinein verzögern könnte. Mit den neuesten Informationen der Bild würde sich das bestätigen - und wäre gleichzeitig eine bittere Nachricht für den FC Bayern.

Zwei Mittelfußbrüche hintereinander

Neuer hatte sich Anfang 2017 einen Haarriss im linken Fuß zugezogen. Es folgte eine kleine OP, in der eine Schraube eingesetzt wurde. Doch der Eingriff half wenig: Im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid brach der Mittelfuß, Neuer musste pausieren.

+ Im Viertelfinale der Königsklasse brach Neuers Mittelfuß. © MIS

Im September dann der nächste Schock: Neuers linker Mittelfuß brach ein weiteres Mal, in einem weiteren Eingriff wurde dem Keeper eine Platte eingesetzt und zu allem Überfluss folgten Diskussionen, ob bei der vorherigen Behandlung eventuell Fehler begangen worden waren.

Seither laboriert der 31-Jährige, der sich laut Informationen der Bild übrigens weiterhin vom entlassenen Bayern-Doc Volker Braun behandeln lässt, an dieser Verletzung. Comeback? Offenbar erst einmal auf Eis gelegt.

mes/fmü/SID/Video: Glomex