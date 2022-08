Nagelsmann zeigt sich erstmals mit neuer Freundin: Bayern-Trainer schaut Beachvolleyball am Königsplatz

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann präsentiert sich erstmals mit seiner neuen Freundin Lena Wurzenberger in der Öffentlichkeit. Das Liebespaar schaut Beachvolleyball am Königsplatz.

München – Es ist die größte Sport-Veranstaltung in München seit vielen Jahren: Die European Championships. Klar, dass sich Julian Nagelsmann das Mega-Event nicht entgehen lassen will. Der Trainer des FC Bayern ist nicht nur ein Fußball-Nerd, sondern generell sehr sportbegeistert was andere Disziplinen angeht.

So fährt der 35-Jährige gelegentlich mit dem Longboard oder Motorrad zur Arbeit an die Säbener Straße. In seiner Freizeit ist er häufig beim Bergsteigen, Mountainbiken oder Bouldern anzutreffen. Am Freitagabend stand ein Ausflug zum Beachvolleyball-Turnier der European Championships an. Mit im Gepäck: Nagelsmanns neue Freundin, die Bild-Reporterin Lena Wurzenberger, wie auch tz.de berichtet.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Ehepartnerin: Verena Nagelsmann (verh. 2018) Freundin: Lena Wurzenberger Trainer beim FC Bayern seit: 1. Juni 2021

European Championships: Bayern-Trainer Nagelsmann und neue Freundin Lena Wurzenberger schauen Beachvolleyball

Der Königsplatz elektrisiert bei den European Championships die Massen. In der Beachvolleyball-Arena und beim Klettern herrscht ausgelassene Stimmung. Davon ließ sich offenbar auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann anlocken.

Nagelsmann und seine neue Freundin Lena Wurzenberger waren am Freitagabend beim Beachvolleyball zu Gast, wie die Bild berichtet. Das Liebespärchen schaute gut gelaunt in die Kamera, schließlich war es der erste, öffentliche Auftritt der beiden. Nagelsmann hält beide Daumen nach oben, Lena strahlt an seiner Seite.

Daumen hoch: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und seine Freundin, die Bild-Reporterin Lena Wurzenberger, präsentieren sich vergnügt beim Beachvolleyball der European Championships. © Eibner/Memmler/Imago

Achja, Beachvolleyball wurde natürlich auch gespielt. Bei Nieselregen und 19 Grad sehen Nagelsmann und seine Lena das Halbfinale der Frauen und einen 2:0-Sieg (21:13,21:19) der Lettinnen Anastasija Kravcenoka/Tina Graudina gegen die Niederländerinnen Katja Stam/Raisa Schoon. Nagelsmann ist dafür bekannt, dass er auch andere Sportarten im Blick hat und sich gegebenenfalls das ein oder andere abschaut, um auf den Fußball zu übertragen.

FC Bayern: Nagelsmann liebt Bild-Reporterin – Lena Wurzenberger berichtet nun in anderem Bereich

Erst Ende Juni wurde bekannt, dass sich Nagelsmann nach 15 gemeinsamen Jahren von seiner Ehefrau Verena getrennt hat. Kurze Zeit später kam heraus: Der Bayern-Trainer ist eine Beziehung mit der Bayern-Reporterin Lena Wurzenberger eingegangen. Nachdem bekannt geworden war, dass Nagelsmann und Wurzenberger ein Paar sind, hatte die Bild die Journalistin mit sofortiger Wirkung von der Berichterstattung über den FC Bayern entbunden. Sie ist nun in einem anderen Bereich für die Zeitung tätig.

Wer hat Abi? Die Schulbildung der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Die Beziehung mit einer ehemaligen FCB-Reporterin schlug in der Sommerpause hohe Wellen. Stefan Effenberg bewertete die Konstellation sogar als „extrem schwierig“ – schließlich könnten so Dinge an die Öffentlichkeit geraten, die eigentlich in der Bayern-Kabine bleiben sollten. Vor kurzem sprach Nagelsmann erstmals öffentlich über die Beziehung zur Bild-Reporterin. (ck)