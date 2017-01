Lahm über Zukunft: „Es ist mühsam“

Wie geht es beim Kapitän weiter?

Doha - Philipp Lahm beendet die Spekulationen über seine Zukunft mit dem Verweis auf seinen Vertrag bis 2018. Von der Aufstockung der WM hält er nichts, ebenso von einer weiteren Sache.

Eigentlich ist alles bestens im Trainingslager in Doha – nur eine Sache nervt Philipp Lahm inzwischen, da macht er keinen Hehl draus: Die ständigen Fragen zu seiner Zukunft, seitdem er im Herbst das Gedankenspiel in den Raum gestellt hat, er erwäge, eventuell schon nach dieser Saison aufzuhören.

„Es ist mühsam, immer darauf angesprochen zu werden“, sagte der Kapitän gestern, „Fakt ist, dass ich noch einen Vertrag bis 2018 habe. Ich gehe davon aus, dass ich bis dahin spiele.“ Sollte sich an diesen Plänen etwas ändern, werde er es rechtzeitig bekannt geben. Keine Sorge.

Lahm gibt einen guten Sportchef ab

Im Großen und Ganzen aber gab der 33-Jährige bereits am Samstag einen ganz passablen Sportchef ab, auch wenn er das derzeit vielleicht gar nicht so gerne hört. Jedenfalls konterte er bissig Unterstellungen, das Training in Doha sei heuer härter, weil in den letzten Jahren am Ende der Saison zu oft die Kräfte geschwunden wären. Da erinnerte Lahm an den jungen Manager Uli Hoeneß, der so etwas nicht im Raum stehen lassen wollte.

Wenn jemand sage, man sei gegen Atletico Madrid wegen Konditionsmängeln ausgeschieden, sei das „blanker Unsinn“, motzte Lahm, und dann sollten sich die Leute auch noch mal das Pokalfinale gegen Dortmund in Erinnerung rufen: „Das war das letzte Spiel der Saison, und wir haben da ganz zu Recht gewonnen.“ Dieses Jahr hat Carlo Ancelotti den Morgenlauf wieder eingeführt – den gab es letztmals unter Jupp Heynckes, 2013, in dem Jahr mit dem Triple-Coup.

Auch zu sportpolitischen Debatten äußerte sich Lahm dezidiert, im Stile eines Mannes, der die Dinge nicht rein mit dem Blick des Sportlers betrachtet: „Veränderungen sind immer positiv, wenn sie sinnvoll sind. Eine Aufstockung der WM halte ich nicht für sinnvoll. Es ist gut, dass sich jede Nation qualifizieren kann. Aber mehr Teilnehmer wären nicht gut. “

Alle neuen Entwicklungen aus Katar zum FC Bayern finden Sie bei uns: Wir berichten vom aus dem Trainingslager von Doha im Ticker.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!