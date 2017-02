Rummenigge: Darum ist Lewandowski sein Gehalt wert

München - Im Interview mit unserer Zeitung spricht Karl-Heinz Rummenigge darüber, warum Philipp Lahm dem FC Bayern fehlen wird, was ihn selbst mit Thomas Müller verbindet und warum Robert Lewandowski sein Gehalt wert ist.

Herr Rummenigge, glauben Sie, dass die Vergleiche zwischen Carlo Ancelotti und Pep Guardiola sich nach der Gala gegen Arsenal endgültig erledigt haben?

Karl-Heinz Rummenigge: Pep ist ja in seinem letzten Jahr beim FC Bayern trotz gutem und erfolgreichem Fußball kontinuierlich durch gewisse Medien kritisiert worden. Das habe ich schon damals nicht verstanden. Man darf generell nicht den Fehler machen, Trainer miteinander zu vergleichen, denn jeder hat seinen eigenen Stil. Wir waren mit Jupp Heynckes wie auch mit Pep total zufrieden und sind es jetzt auch mit Carlo Ancelotti. Carlo ist ein wunderbarer Mensch und ein erstklassiger Trainer. Wir haben in der Liga sieben Punkte Vorsprung, die Mannschaft hat gegen Arsenal eine fantastische Leistung in der Champions League gezeigt und im DFB-Pokal sind wir auch noch aussichtsreich vertreten. Alles sehr positiv.

Etwas Kritik gab es für Philipp Lahm und seinen Alleingang bei der Verkündung seines Karriereendes. War intern eine Aussprache nötig?

Rummenigge: Ich wünsche Philipp alles Gute und hoffe, dass er jetzt eine erfolgreiche, weil ja auch letzte Saison spielt. Das hat sich unser Kapitän verdient. Unser Verhältnis ist absolut intakt. Er verdient großen Respekt für seine Leistungen.

Philipp wird den FC Bayern verlassen. Was wird dem Verein fehlen?

Rummenigge: Uns verlässt ein Verteidiger mit Weltklasse-Format, das hat man ja gerade gegen Arsenal wieder gesehen. Als Kapitän war und ist Philipp für uns alle im Klub immer ein wichtiger Ansprechpartner.

Sind weitere Transfers im Defensivbereich ausgeschlossen?

Rummenigge: Wir sind in der Defensive quantitativ und qualitativ grundsätzlich gut besetzt. Ob wir da noch mal tätig werden, dazu kann ich heute keine seriöse Aussage machen.

Rummenigge: „Rudy ist im Mittelfeld vorgesehen“

Mit Sebastian Rudy kann ein Sommer-Neuzugang auch hinten rechts agieren.

Rummenigge: Sebastian Rudy ist beim FC Bayern für das Mittelfeld vorgesehen.

Da sieht Kimmich seine Zukunft auch eher.

Rummenigge: Für uns als Klub geht es erst einmal darum, einen guten Rechtsverteidiger zu haben. Dass Joshua das ist, hat er bei der EM in Frankreich bewiesen. Ich habe mit Joachim Löw und Horst Hrubesch über Joshua gesprochen. Beide sind überzeugt, dass er auch beim FC Bayern hinten rechts spielen kann. Jo­shua hat das Potenzial, ist aber noch ein junger Spieler. Er erinnert mich schon sehr an den jungen Philipp Lahm.

Mit Rudy und Niklas Süle kommen im Sommer zwei Nationalspieler zum FCB. Wird der FC Bayern wieder ein wenig deutscher?

Rummenigge: Mit diesen Spielern ja, aber das ist nicht unsere exklusive Priorität. Wir scouten speziell für die Positionen, bei denen wir die Qualität der Mannschaft stabilisieren und verbessern wollen. Qualität steht über allem.

Zählen Julian Brandt und Serge Gnabry auch dazu?

Rummenigge: Der eine spielt in Leverkusen, der andere in Bremen. Aus Rücksicht darauf möchte ich keine Namen kommentieren.

„Hoeneß ist ein sehr aktiver Präsident“

Auch abseits des Platzes muss der FCB die Weichen für die Zukunft stellen. Wie gehen Sie und Uli Hoeneß dieses Thema an, gibt es regelmäßige Gespräche?

Rummenigge: Die gibt es, denn Uli Hoeneß ist ein sehr aktiver Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Wir sitzen regelmäßig zusammen und tauschen uns aus.

Ist seit der Rückkehr von Uli Hoeneß eigentlich alles wieder wie vor seinem Rücktritt 2014?

Rummenigge: Jeder Mensch hat seinen eigenen Führungsstil, den ändert man in der Regel nicht, vor allem wenn er immer erfolgreich war.

Wie würden Sie denn Ihre Zusammenarbeit beschreiben?

Rummenigge: Wir haben hier beim FC Bayern die Pflicht, in der Führungsetage harmonisch, loyal und qualitativ gut zum Wohle unseres Vereins zusammenzuarbeiten. Es gilt die Interessen des FC Bayern gemeinsam miteinander zu vertreten. Das gilt im Übrigen nicht nur für Uli und mich, sondern für alle Mitarbeiter unseres Vereins.

Eine richtige Entscheidung war es, Thomas ­Müller langfristig an den FCB zu binden. Ist er als Identifikationsfigur für die Fans ab nächster Saison so wichtig wie nie?

Rummenigge: Wenn Sie mich nach einem Paradebayern fragen, denke ich an Thomas. Er ist in der Nähe von München geboren, in unserem Verein groß geworden und hier zum Star gereift. Er hatte jetzt eine Durststrecke. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit ihm unterhalten und gesagt, dass so eine Phase manchmal auch zu einer erfolgreichen Karriere gehört. Ich war damals Europas Fußballer des Jahres und habe zehn Spiele am Stück nicht getroffen. Da habe ich mich auch nach jeder Partie gefragt, was los ist. Ich wurde zum besten Spieler des Kontinents gewählt, aber spielte leider in dieser Zeit wie eine Bratwurst. Doch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man aus so einem Tal gestärkt herauskommt. In den letzten Spielen hat Thomas Schritte in die richtige Richtung gemacht, wie auch das Tor gegen Arsenal gezeigt hat. Wenn er so weitermacht, wird das auch bei ihm der Fall sein. Thomas ist ein super Bursche.

Der FCB hat ja auch noch Robert Lewandowski. Seine Vertragsverlängerung hat Sie aber einiges gekostet. Erschrecken Sie die ständig steigenden Gehälter nicht auch irgendwann?

„Lewandowski ist sein Gehalt wert“

Rummenigge: Ich habe da eine völlig andere Denkweise: Beim Gehalt müssen wir betrachten, was ein Spieler verdient und was er auf der anderen Seite leistet. Robert Lewandowski ist ein super Spieler auf seiner Position und zählt zu den besten Angreifern der Welt. Er ist nie verletzt und jede Saison für sehr viele Tore gut. Dementsprechend ist er auch sein Gehalt wert.

Ist er nicht sogar der beste Angreifer der Welt?

Rummenigge: Er gehört auf jeden Fall zu den drei besten Mittelstürmern der Welt. Das hat er bei uns jede ­ Saison aufs Neue unter Beweis gestellt. Es ist für uns wichtig, dass wir da vorne einen Spieler haben, der im entscheidenden Moment den Unterschied ausmacht und die entscheidenden Tore schießt. Er schießt nicht das 4:0, sondern eben den 2:1-Siegtreffer in Freiburg in der letzten Minute.

Er glänzte auch gegen Arsenal. Ist das Duell Bayern gegen Arsenal für Sie insgeheim auch ein Kräftemessen mit der neureichen Premier League?

Rummenigge: Nein, denn ich beneide die Premier League nicht. Die Verantwortlichen haben dort einen guten Job gemacht und die Liga sensationell vermarktet. Wir hier in München ticken anders als unsere Kollegen in England. Wichtig ist, dass wir eine Philosophie vertreten, die erfolgreich ist und zum FC Bayern passt.

Stimmt, denn bei den Marketing- und Sponsoreneinnahmen liegt nur noch Manchester United vor dem FC Bayern. Sie haben es im Vergleich zu allen anderen europäischen Top-Klubs geschafft, neue Märkte ideal auszuschöpfen.

Rummenigge: Das ist der Weg, den wir gehen müssen, da unsere TV-Einnahmen deutlich geringer sind im Vergleich zur internationalen Konkurrenz. Die Gehälter in Deutschland sind sicherlich geringer als bei den Top-Klubs in Madrid, Barcelona oder vielen Mannschaften Englands. Trotzdem sind sie bei uns auch hoch. Da darf man sich nicht in die Tasche lügen. Natürlich sind wir ein toller Verein in einer wunderschönen Stadt und haben ein großartiges Stadion. Aber Sie glauben doch nicht, dass das ausreicht, damit die Spieler bei Bayern München langfristige Verträge unterschreiben. Es geht natürlich auch um finanzielle Aspekte, und da müssen wir konkurrenzfähig sein.

In Ihrer Funktion als ECA-Chef mussten Sie sich Ende des vergangenen Jahres Kritik für die CL-Reform gefallen lassen. Mit etwas Abstand gefragt: Sind die Reaktionen noch die gleichen? Oder merken die Vereine, dass sich das Ganze doch positiv auswirkt?

Rummenigge: Einige haben die Reform damals leider nicht verstanden. Die hat es gegeben, weil wir eine Gruppenphase haben – auch in diesem Jahr wieder – die oft nach dem vierten Spieltag entschieden ist. Wenn Dinge im Sport zu früh entschieden sind, werden sie etwas emotionslos. Die Fußballwelt will aber vor allem Qualität und auch Emotionen. Durch die Reform ist beides gewährleistet worden. Es gab damals nämlich nicht nur Gerüchte, was die Super League betraf, sondern ernsthafte Bestrebungen – speziell von den Klubs aus Südeuropa. Das hätte die Abspaltung einer eigenen Europaliga von den nationalen Ligen und der UEFA bedeutet. Das aber wäre nicht im Sinne unserer Fans gewesen. Mit eben dieser CL-Reform steht Fußball-Europa weiter eng zusammen und der Champions League ist so auch noch mehr Qualität einverleibt worden.

