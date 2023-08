Korb für den FC Bayern: Torhüter-Star wird kein Neuer-Ersatz – Absage „ganz zum Schluss“

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern kann Kepa von seiner Kandidaten-Liste streichen. Der Torhüter wird nicht Ersatz von Manuel Neuer. Der Spanier wechselt zu Real Madrid.

München – Der FC Bayern München hat nach wochenlangem Poker in Harry Kane endlich seinen Wunschstürmer bekommen. Damit sind die Transferaktivitäten der Münchner für diesen Sommer aber noch längst nicht abgeschlossen. Ganz oben auf der Liste steht ein neuer Torhüter, der bis zum Comeback von Kapitän Manuel Neuer als Ersatz einspringen soll. Jetzt steht fest, dass ein Kandidat gestrichen werden kann. Kepa Arrizabalaga hat dem FC Bayern im letzten Moment abgesagt und wechselt lieber zu Real Madrid.

Torwart-Wechsel zum FC Bayern scheitert am Verletzungspech

Der FC Bayern hat im Werben um Torwart Kepa einen Korb erhalten. Der 28-jährige Spanier wechselt vom FC Chelsea auf Leihbasis zu Real Madrid. Eine Kaufoption soll es wohl nicht geben.

Dabei wurde den Bayern wie schon bei Manuel Neuer das Verletzungspech zum Verhängnis. Denn der belgische Weltklasse-Torwart Thibaut Courtois hatte sich am Donnerstag einen Kreuzbandriss zugezogen und steht den Madrilenen dementsprechend mehrere Monate nicht zur Verfügung. Real schnappte den Bayern Kepa quasi vor der Nase weg, wie Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen zugeben musste.

FC Bayern wohl schon einig mit Kepa – Wunschtorwart entscheidet sich im letzten Moment für Real Madrid

„Wir waren sehr nah dran, hätten normalerweise mit Kepa heute oder morgen einen neuen Torwart präsentieren wollen, wenn er sich nicht ganz zum Schluss für Real Madrid entschieden hätte“, sagte Dreesen am Sonntag bei der Vorstellung von Harry Kane. Hätte sich Courtois nicht verletzt, wäre mit Kepa wohl ein Star-Torhüter beim FC Bayern gelandet.

Kepa war im Sommer 2018 als damals teuerster Torhüter der Geschichte von Athletic Bilbao nach London gewechselt (80 Millionen Euro Ablöse), wo er auch schon Courtois ersetzte. In fünf Jahren an der Stamford Bridge erlebte der Spanier ein Auf und Ab. In seiner ersten Saison mit den Blues gewann er die Europa League. Später verlor er aufgrund schwankender Leistungen seinen Stammplatz, bevor er in der vergangenen Spielzeit wieder zur Nummer eins im Chelsea-Tor wurde. Unter FCB-Coach Thomas Tuchel gewann Kepa als Ersatztorwart in der Saison 2020/21 die Champions League.

Nach der Ankunft von Kane und der Absage von Kepa droht dem FC Bayern nun der nächste Kaugummi-Transfer auf der Suche nach einem Torhüter. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Ajax Amsterdams Keeper Geronimo Rulli am Samstag an der Schulter verletzte und somit ebenfalls keine Option mehr ist. Das Bayern-Interesse bestätigte am Sonntag im „Sport1-Doppelpass“ Michael Reschke, dessen Agentur den Argentinier vertritt.

„Es gibt noch andere Möglichkeiten, wir werden eine gute Lösung präsentieren“, übte sich Dreesen knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Start am Freitag in Bremen in Zuversicht. Im Gespräch sind demnach Marokkos Nationaltorhüter Bono vom FC Sevilla sowie die vereinslosen David de Gea und Hugo Lloris.

FC Bayern ist Torwart-Dilemma wegen Manuel Neuer

„Wir sind zuversichtlich, dass Manuel Neuer im Laufe des zweiten Halbjahres wiederkommen wird. Er selber ist sehr zuversichtlich“, sagte Dreesen über die Rückkehr von Neuer, der sich im vergangenen Dezember beim Skifahren einen sehr komplizierten Unterschenkelbruch zugezogen hatte und sich zuletzt einer erneuten OP unterziehen musste. Der Zeitpunkt des Comebacks sei schwierig zu benennen, so Dreesen. „Den kann man bei einer so schweren Verletzung nie sagen. Deswegen brauchen wir einen zweiten Torwart.“

„Wir suchen jemanden, der jetzt das Potenzial und die Persönlichkeit hat, die Nummer eins zu sein bei Bayern und dann, wenn Manu hoffentlich in voller Stärke und Fitness zurück ist, eventuell auch seinen Stolz schlucken kann und Teamplayer genug ist, um Manu zu akzeptieren als Nummer eins“, erklärte Tuchel das gewünschte Profil des neuen Torwarts. Kepa sah bei Real Madrid durch den langfristigen Ausfall Courtois offenbar die bessere Perspektive, auch um sich für die spanische Nationalmannschaft im Hinblick auf die EM 2024 zu empfehlen. Der FC Bayern fährt dagegen ein riskantes Spiel mit Neuer – Matthäus und Hamann schlagen Alarm. (ck)