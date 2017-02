Jagt der FC Bayern dieses 98-Millionen-Talent?

München - In England kursiert das Gerücht, der FC Bayern werbe um ein Super-Talent von Tottenham Hotspur. Der Deal könnte richtig teuer werden.

Wenn die Bundesliga-Saison 2016/17 zu Ende geht, klafft im zentralen Mittelfeld des FC Bayern eine große Lücke. Denn: Xabi Alonso wird seine Karriere beenden. Laut der englischen Times sind die Bayern aber schon an einem Ersatz dran: Dele Alli soll das Interesse des deutschen Rekordmeisters geweckt haben. Nach dem Bericht sollen es die Bayern in Erwägung ziehen für den Mittelfeldspieler ein Gebot bei Tottenham Hotpur zu hinterlegen.

Vertrag bis 2022

Es gibt aber auch schon einen Haken: Alli hat seinen Vertrag bei Tottenham erst im September bis 2022 verlängert. Dementsprechend teuer könnte eine Verpflichtung werden. 98 Millionen Euro rufen die Spurs angeblich auf. Solch einen Betrag haben die Verantwortlichen an der Säbener Straße bisher noch nie für einen Spieler bezahlt. Stemmen könnten sie einen Transfer dieses Kalibers aber ohne Zweifel.

Und eine Verstärkung wäre Alli auf jeden Fall: Der 20-Jährige ist torgefährlich, hat in dieser Saison in 22 Liga-Spielen elf Tore erzielt und weitere drei vorbereitet. Der junge Engländer ist eines der größten Talente auf der Insel - aber eben auch eines der am stärksten umworbenen. Alli spielt mittlerweile in der englischen Nationalmannschaft, nahm an der EM in Frankreich teil. Und er beendete im Januar die Siegesserie des FC Chelsea in der Premier League.

Erste Gerüchte schon 2014

Das erste Gerücht, die Bayern seien an dem Mittelfeldspieler dran, gab es schon 2014. Der damals 18-Jährige spielte noch bei den MK Dons, die Spurs bekamen den Zuschlag und verpflichteten ihn für knapp unter sieben Millionen Euro. Wollen die Bayern Dele Alli verpflichte, müssen sie nun wohl weitaus mehr bezahlen.

