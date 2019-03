Krankheitswelle beim FC Bayern: Drei Stars sind zurück im Training

Bayern-Coach Niko Kovac kann langsam wieder aufatmen. Nach der Krankheitswelle haben sich drei Stars zurück ins Mannschaftstraining gemeldet.

Update am 5. März 2019, 12.35 Uhr:

Die zuletzt verletzten oder angeschlagenen Arjen Robben, Franck Ribery und Leon Goretzka stehen vor der Rückkehr in den Kader vom FC Bayern. Alle drei nahmen am Dienstagvormittag am Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters teil. Dagegen fehlten weiter David Alaba (Sehnenreizung) und Kingsley Coman (Muskelfaserriss). Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) trainierte individuell.

Der FC Bayern spielt am kommenden Samstag in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg, am darauf folgenden Mittwoch (13. März) kommt der FC Liverpool zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League nach München.

Update am 28. Februar 2019, 20.39 Uhr: Die Krankenliste beim FCB ist lang vor dem wichtigen Spiel gegen Gladbach am Samstag: „Ribéry fällt definitiv aus“, sagte FC Bayern-Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz am Donnerstag-Vormittag. Bereits am Dienstag hatte der Franzose zum ersten Mal das Training wegen einer Magen-Darm-Erkrankung verpasst. Genauso wie Robert Lewandowski, der aber wieder fit sein soll. So ist es auch bei Mats Hummels und Sven Ulreich, die ihren grippalen Infekt überstanden haben. Manuel Neuer dagegen hat es offenbar schlimmer erwischt - er könnte im Top-Spiel gegen Gladbach ebenfalls fehlen. Kovac hofft, dass der Stamm-Keeper am Freitag wieder ins Training einsteigen kann.

Zudem ist ein Einsatz von David Alaba (Sehnenreizung) und Leon Goretzka (Sprunggelenksprobleme) fraglich. Auf Kingsley Coman und Arjen Robben muss der FCB ohnehin am Wochenende verzichten.

Vor allem der Ausfall von Ribéry ist aktuell bitter, denn auf den offensiven Außenbahnen wird es für Kovac langsam eng. Wer hilft nun am meisten?

Krankheitswelle erreicht auch FC Bayern: Fünf Spieler können nicht trainieren

München - In München kursiert derzeit eine Krankheitswelle. Und genau diese hat nun offenbar auch den FC Bayern erreicht. Am Dienstag meldeten sich gleich fünf Spieler krank.

Wegen eines grippalen Infekts musste Niko Kovac beim Training am Vormittag nicht nur auf Manuel Neuer und Sven Ulreich, sondern auch auf Mats Hummels verzichten. Darüber hinaus haben sich Franck Ribéry und Robert Lewandowski einen Magen-Darm-Infekt eingefangen und meldeten sich ebenfalls krank. Außerdem trainierten Leon Goretzka und Thiago zur individuellen Belastungssteuerung im Leistungszentrum.

Freude bereiten dürfte den Bayern-Fans dafür der Fakt, dass Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) und Arjen Robben zumindest wieder auf dem Rasen standen. Da die beiden aber ein individuelles Programm absolvierten und Kingsley Coman noch verletzt ist, blieb Kovac nur ein sehr kleiner Kreis für seinen Trainingsauftakt vor dem wichtigen Spiel gegen Verfolger Borussia Mönchengladbach am Samstag. Der Trainer beorderte wohl auch deshalb sechs Nachwuchs-Spieler in das Training der ersten Mannschaft.

Bleibt zu hoffen, dass die fünf Krankheitsgeplagten schnellstmöglich wieder fit werden und am Samstag dabei sein können.

