„Sensationell gutes Spiel“ oder „kein gutes Spiel“? Kovac und Salihamidzic sind sich uneinig

Dank einer starken Mentalität geht der FC Bayern den ganz großen Namen in der Champions League aus dem Weg. Die Stimmen zum irren Remis bei Ajax Amsterdam.

Amsterdam - Der FC Bayern sichert sich in einem abenteuerlichen 3:3 bei Ajax Amsterdam den Gruppensieg in der Champions League. Thomas Müller sah dabei die Rote Karte. Der Nationalspieler war mit gestrecktem Fuß seinem Gegenspieler ins Gesicht gesprungen. Das sagen die Akteure zu dieser fulminanten Partie.

Manuel Neuer über...

... das Spiel: „Es war auf jeden Fall sehr brisant am Ende; dass wir da noch das Tor kassieren war bitter. Es war sehr viel Kampf und Leidenschaft drin. Ajax ist einfach gut, das haben wir schon in München gesehen. Das Wichtigste ist, dass wir Erster sind. Ich denke, dass wir trotzdem unsere Chancen hatten. Wir hätten in der ersten Hälfte das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Das Wichtigste ist, dass wir Tabellenerster sind.“

... die Roten Karten: „Dadurch, dass Ajax so hoch gepresst hat, war es an der Außenlinie schon eine hundertprozentige Chance für uns. Und bei Thomas war es so, dass er den Mann nicht gesehen hat. Und dann den Fuß hoch nimmt.“

Hasan Salihamidžić über...

... die Partie: „Es ist natürlich schwer über das Spiel zu sprechen. Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Das einzig Positive ist, dass wir Erster sind. Wir haben kein gutes Spiel gemacht, das Spiel vollkommen aus der Hand gegeben, das darf nicht sein."

... die Probleme im Spiel: „Wir haben den Ball nicht laufen lassen. Wir hatten in den ersten 20 Minuten zwei, drei Chancen, die wir machen müssen. Danach haben wir es nicht geschafft, über die Mittellinie zu kommen. Das darf uns nicht passieren. Für die Zuschauer war das natürlich unglaublich abwechslungsreich. Aber wir können das besser.

... die Mentalität des Teams: „Das ist das Positive. Wir haben das 2:2 und 2:3 gemacht. Wir sind zurück gekommen.“

... die neue Interpretation seiner Rolle: „Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen.“

... das Interesse an Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong: „Über solche Sachen ist es jetzt schwer zu sprechen. Beide sind absolut gute Spieler, beide haben heute wieder ein gutes Spiel gemacht. Wir müssen aber schauen, was wir brauchen.“

... einen möglichen Transfer von Pavard: „Ich glaube, Stuttgart ist in einer schwierigen Position. Das wird nicht in Frage kommen.“

Niko Kovac über...

... die Partie: Wir haben ein sensationell gutes Spiel gesehen. Die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen. Zwei Rote Karten, sechs Tore. Wir kommen wieder, schaffen es dann nicht das über die Zeit zu bringen. Wir hatten die klareren Chancen, hätten das Spiel viel früher zumachen müssen. Leider haben wir die Räume nicht so ausgenutzt. Aber das Wichtigste ist, dass wir Gruppenerster sind. Wir haben 14 von 18 Punkten geholt, wir sind zufrieden."

Bilder vom Bayern-Wahnsinn in Amsterdam - Dreimal die Note 2, aber auch dreimal die 4

... die Kritik von Hasan Salihamidžić an der Spielweise: „Es ist richtig, dass wir nicht allzu viele Pässe zusammen bekommen, wie wir es können. Heute war es aber ein Champions League-Spiel, Ajax ist eine gute Mannschaft. Wir wollten nicht wieder in Konter gegen sie laufen, dieses Mal sind sie in unsere Konter gelaufen.“

... ein frühes Karriereende von Kingsley Coman: Der King hatte eine schwere Zeit hinter sich. Er wird auch mit 35 noch Fußball spielen, auf höchstem Niveau.

... die Roten Karten: Goretzka wurde mit der Axt voll umgehauen. Also wenn das keine Rote Karte war, dann weiß ich auch nicht. Bei Thomas ist es leider auch eindeutig. Es war genau vor mir bei der Trainerbank.“

... das Foulspiel von Jerome Boateng, das zum Elfmeter führte: „Wir haben schon das eine oder andere falsch gemacht. Da muss er den Körperkontakt suchen. Wenn er Schulter an Schulter ist, dann kann das nicht passieren.“

... die bisherige CL-Saison: „Wir haben zweimal Unentschieden gespielt gegen eine starke Ajax- Mannschaft. Ich bin zufrieden. Wenn ich vergleiche, wie die anderen heute gespielt haben, das ist nicht leicht.“

Robert Lewandowski über...

... das Spiel: „Ein sehr offenes Spiel. Zum Glück sind wir Erster. Wir haben kaum den Ball gehabt, das Positionsspiel hat nicht gepasst. Offensiv hätten wir mindestes noch zwei Tore schießen müssen. Wir müssen schauen, was wir für die Zukunft besser machen können. Wir spielen in der Champions League und bekommen drei Tore. Wir können das besser spielen. Wir haben noch viel Potenzial. Wir müssen auf die schlechten Sachen schauen und es besser machen.“

... die vergebene Chance: „Klar hätte ich ihn besser schießen können, aber der Torwart hat überragend gehalten. Das ist Fußball, das ist die schöne Sache daran.“