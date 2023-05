Bayern-Legende Franz „Bulle“ Roth verdankt Stieftochter wohl das Leben

Von: Philipp Kessler

Franz „Bulle“ Roth spricht nach seiner Herz-OP mit der tz über die Reha. Die Bayern-Legende verdankt sein Leben wohl der Tochter seiner Lebensgefährtin.

München – Ein Leben lang strotzte Franz Roth (77) vor Kraft. Sein Spitzname ist „Bulle“. Doch nun muss die Bayern-Legende, die mit dem Rekordmeister 1974, 1975 und 1976 den Europapokal der Landesmeister gewann, kürzertreten. Der Grund: eine lebensnotwendige Herz-OP.

Franz „Bulle“ Roth Geboren 27. April 1946 in Memmingen Beim FC Bayern München 1966-1978 Bundesligaspiele und -Tore 322/72

„Es war fünf vor Zwölf“: Herz-OP bei Bayern-Ikone Franz „Bulle“ Roth

„Es war fünf vor Zwölf. Der da oben wollte mich noch nicht“, berichtete Roth der Bild. Am Sonntag, den 12. Februar, verspürte er auf dem Weg zu seiner Lebensgefährtin Helena von Sarközy (70) auf der Mauerkirche Straße ein plötzliches Stechen in der Brust. Dann ging es ganz schnell.

Die Tochter seiner Lebensgefährtin, Kardiologin Anke Joeinig, organisierte für Montag einen Termin bei Professor Dr. Alexander Leber im Isar-Herzzentrum. Roth habe gehofft, mit einem Stent davonzukommen. Doch die Arterien waren so verstopft, dass eine OP notwendig war.

Bayern-Legenden unter sich: Franz Beckenbauer und Franz „Bulle“ Roth. © Andreas Gebert/dpa

Nur zwei Tage später folgte im Artemed Klinikum München-Süd der Eingriff bei Herz-Koryphäe Professor Peter Lamm. In einer fünf Stunden dauernden Not-Operation am offenen Herzen wurden der Bayern-Legende drei Bypässe gelegt. So konnte der drohende Herzinfarkt verhindert werden.

„Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passieren kann. Jeden Tag habe ich Sport gemacht – und es ist trotzdem passiert“, sagt Roth im Gespräch mit der tz. Nach der Operation folgten elf Tage Klinik und drei Wochen Reha in der Lauterbacher Mühle am Starnberger See. Nun arbeitet der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler und passionierte Golfer geduldig daran, seine alte Lebensqualität zurückzugewinnen.

Bayern-Legende Roth in der Reha: „Für einen Bullen ist das Programm eigentlich viel zu zahm…“

„Ich war immer Power! Aber Professor Leber hat mich schon aufgeklärt und mir gesagt, dass ich mir Zeit nehmen und Geduld haben muss“, erklärt Roth. „Ich darf noch nicht schwer heben und auch nicht Golf spielen. Seit eineinhalb Wochen walke ich wieder auf ebenen Wegen mit leichtem Stockeinsatz. Luftmäßig geht es mir schon wieder besser. Aber ich muss langsam Kondition aufbauen und darf den Oberkörper nicht voll belasten. Zudem mache ich Gymnastikübungen mit dem Theraband.“ Mit einem Lachen fügt der sympathische Lebemensch hinzu: „Für einen Bullen ist das Programm eigentlich viel zu zahm…“

Langeweile lässt Roth aber trotzdem nicht aufkommen. „Nach dem Morgensport fahre ich zum Mittagessen bei meiner Familie. Dann ist der halbe Tag schon rüber“, schildert der Bulle. „Regelmäßig schaue ich auch zum Golfplatz vorbei und schaue nach, was es dort Neues gibt. Es fällt mir schwer, noch nicht golfen zu können. Zudem lese ich ein paar Bücher. Das ist schon okay so. Die Zeit kriege ich schon rum.“

So geht es mit Franz „Bulle“ Roth nach der Herz-OP weiter

Mitte Juni sei wieder ein Kontrolltermin bei Professor Leber geplant. „Und dann hoffe ich, dass ich grünes Licht bekomme“, zeigt sich Roth zuversichtlich. „Bislang habe ich keine Probleme. Alles ist wunderbar.“ Bulle versichert: „Ich bin auf einem guten Weg.“ Auf einem guten Weg ist auch Manuel Neuer, der schon bald ins Mannschaftstraining zurückkehren könnte. Philipp Kessler