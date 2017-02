Live-Ticker: Ancelotti-PK vor Berlin-Spiel

München - Nach der Champions-League-Gala gegen den FC Arsenal wartet nun wieder der Liga-Alltag. Wie stimmt Carlo Ancelotti den FC Bayern auf Hertha BSC ein? Wir berichten im Live-Ticker von der Pressekonferenz mit dem Italiener:

>>>AKTUALISIEREN<<<

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Spieltags-Pressekonferenz mit Bayern-Coach Carlo Ancelotti! Am Samstag treten die Münchner in Berlin gegen Hertha BSC an.

Vorbericht

Spätestens am Mittwochabend hatte Carlo Ancelotti all seine Kritiker überzeugt: Dank des 5:1-Erfolgs im Hinspiel gegen den FC Arsenal, ist dem FC Bayern und seinem italienischen Trainer der Einzug ins Viertelfinale der Champions League kaum mehr zu nehmen. Wenn‘s drauf ankommt, so das Statement der Münchner, ist der FC Bayern zur Stelle - zum großen Teil auch ein Verdienst von Ancelotti.

„Carlo ist ein fantastischer Trainer, der nachgewiesen hat, aus einzelnen Spielern Mannschaften zu formen“, schwärmte Präsident Uli Hoeneß. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hält den Führungsstil von Ancelotti ebenfalls für goldrichtig: „Wir wären ja verrückt, wenn wir hier unruhig auf unserem Hintern hin- und herwackeln, weil wir vielleicht mal in Bremen oder Freiburg nur mit einem Tor Unterschied gewonnen haben“, erklärte Rummenigge.

Am Samstag nun kann Ancelotti nachweisen, dass er es schafft, sein Team nicht nur für die europäischen Höhepunkte, sondern auch für den Ligaalltag auf Erfolg zu trimmen. Um 15.30 Uhr tritt der Rekordmeister in Berlin gegen die heimische Hertha an. Wie bereitet Ancelotti seine Mannschaft darauf vor? Wird er rotieren, um seinen Stammkräften eine kleine Pause zu gönnen? Sind Franck Ribéry oder gar Jerome Boateng wieder eine Option?

Antworten auf diese und noch mehr Fragen gibt es hoffentlich auf der Pressekonferenz ab 12.30 Uhr, wenn der Coach den Medienvertretern Rede und Antwort steht. Wir berichten wie gewohnt im Live-Ticker!