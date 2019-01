Am Samstag steht für den FC Bayern die Partie in Leverkusen an. Viel wichtiger aktuell: Verrät Trainer Kovac, ob der FCB noch einen Ersatz für Sandro Wagner holt? Die PK im Live-Ticker.

Der FC Bayern bestreitet erstmals in der Rückrunde an einem Samstag sein Bundesligaspiel. Der Rekordmeister ist zu Gast bei Bayer Leverkusen.

Sandro Wagner hat sich vom FC Bayern verabschiedet. Der Angreifer wechselt nach China zu Tianjin Teda FC. Holt der FC Bayern noch eine Ersatz?

Franck Ribéry und Arjen Robben sind wieder teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen. Reicht‘s für beide für Samstag?

Welche Ideen hat Trainer Kovac sonst in Sachen Aufstellungen?

13.49 Uhr, Kovac über eine mögliche Rotation in den kommenden Wochen: „Das ist ja da Problem in den ersten zwei, drei Wochen. Man hat nur ein Spiel in der Woche und muss daher nicht groß wechseln, wenn es sportlich passt. Das ändert sich jetzt, nun beginnen die Englischen Wochen wieder. Also werden wir dem einen oder anderen Spieler wieder mehr Minuten geben können. Aber es wird nicht mehr so krass rotiert wie damals in der Hinrunde gegen Augsburg. Wichtig ist, dass sich ein Spieler im Training aufdrängt.“

13.44 Uhr, Kovac nochmals über einen fehlenden Lewy-Backup: „Wir müssten dafür erstmal einen Spieler finden. Es gibt auf der Welt vielleicht zwei Spieler die ihn ersetzen könnten. Wir müssen hoffen, dass er so da steht, wie er aktuell dasteht und sich nicht verletzt. Er ist ein Adonis. Wenn er mal eine Pause braucht, habe ich keine Probleme, Serge oder Thomas Spielen zu lassen. Müller ist ja polivalent. Den kann ich nachts wecken und er spielt mir jede Position zur vollsten Zufriedenheit.“

13.42 Uhr, Kovac über das Trainerleben: „Gebe Thomas Doll Recht, wenn er sagt, dass wir nicht mehr den Respekt genießen, der uns gebührt. Wir sind ‚nicht mehr so stark‘, wie es die Trainer zu meiner Zeit waren.“

13.38 Uhr, Kovac über die Verletzten: „Thiago war heute nicht beim Training, er hat Neuromuskuläre Probleme. Wir hoffen, dass er morgen wieder fit ist und am Wochenende zur Verfügung steht.“

13.36 Uhr, Kovac über Leverkusen: „Eine richtig, richtig gute Mannschaft. Schon unter Heiko Herrlich waren sie gut, unter Bosz spielen sie nochmal einige PS stärker. Sie haben ordentlich Zug in ihren Aktionen. Uns erwartet am Wochenende ein richtiger Kampf. Wir müssen aufpassen und dürfen uns keine dummen Ballverluste erlauben, weil dann geht da die Post ab.“

13.35 Uhr, Kovac über die angekündigten Neuzugänge: „Die Teams wollen ihre Spieler ja auch nicht ziehen lassen. Wir haben eine guten und großen Kader. Ich muss jetzt am Wochenende auch wieder eins oder zwei zu Hause lassen. Ich sehe uns gut aufgestellt.“

13.32 Uhr, Kovac spricht über Wagner-Abgang: „Wir haben mit Müller und Gnabry jemanden, die diese Position spielen können. Gnabry spielt das auch im DFB-Team. Daher haben wir dem Transfer auch zugestimmt. Wir werden auf dem Transfermarkt nicht mehr aktiv werden.“

13.31 Uhr: Fast pünktlich betritt Niko Kovac die Presse-Runde.

13.27 Uhr: In wenigen Minuten geht‘s los. Wir sind gespannt, was Niko Kovac so zu verraten hat.

Weiterhin liegt der FC Bayern sechs Punkte hinter Tabellenführer Borussia Dortmund. Ausgerechnet jetzt steht die schwere Auswärtspartie bei Bayer 04 Leverkusen an.

Das dominierende Thema der Pressekonferenz mit Niko Kovac dürfte aber trotzdem ein anderes sein: Transfers.

Am Deadline Day, dem Tag nach dem Abschied von Sandro Wagner, wird der Bayern-Trainer sicherlich zu möglichen Neuverpflichtungen befragt werden.

Holen die Bayern noch einen Wagner-Ersatz? Bleibt James oder ist er im Sommer weg? Und was ist mit Callum Hudson-Odoi?

PK im Live-Ticker: Kommt noch ein Ersatz für Sandro Wagner, Herr Kovac?

Sportlich können die Bayern wohl wieder auf einen Teil des Duos Robbéry zurückgreifen. Oder stehen sogar beide gegen Leverkusen im Kader?

Sowohl Arjen Robben als auch Franck Ribéry sind unter der Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Interessant für den FCB: Für Konkurrent Dortmund steht am Wochenende die schwere Reise zu Eintracht Frankfurt an. Bringt ausgerechnet Kovacs Ex-Klub die Bayern näher ran?

