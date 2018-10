Kovac-PK im Live-Ticker: So denkt er über die Aussagen von Hoeneß

Seit drei Spielen ist der FC Bayern sieglos. Es wird also spannend, was Trainer Niko Kovac vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach über die Lage beim Rekordmeister zu sagen hat. Die Pressekonferenz im Live-Ticker.

Am Samstag empfängt der FC Bayern Borussia Mönchengladbach zum Spitzenspiel (18.30 Uhr im Live-Ticker).

Nach drei Spielen ohne Sieg will der Rekordmeister zurück in die Spur finden.

Bei den Münchnern soll angeblich schlechte Stimmung wegen des Trainers herrschen.

Am Freitag (13 Uhr) stellt sich Coach Niko Kovac im Pressetalk den Fragen der Journalisten.

13.05: Über die Aussagen von Hoeneß: „Ich hab‘ mit Hoeneß und Rummenigge einen guten Kontakt. Ich hab‘ mit beiden gesprochen und es war keine Kritik von Hoeneß, sondern eine Feststellung.“

13.03: Kovac über die Gerüchte: „Wenn ein Trainer wie ich nach dem Spiel nicht zum Rundumschlag ausholt, sondern genau überlegt, hat das nichts mit Ratlosigkeit zu tun. Ich werde mich mit Sicherheit nie hinstellen, meine Spieler nach einem Spiel betonieren, wie wir sagen.“

13.01: Und los geht‘s. Niko Kovac hat Platz genommen und alle warten gespannt, was der Bayern-Coach zu sagen hat.

12.57: Mit Gladbach kommt nun auch ein Gegner in die Allianz-Arena, der in dieser Saison erst einmal verloren hat. Sie ahnen es: Gegen Hertha BSC Berlin.

12.55: Noch knapp fünf Minuten, dann geht es los. Wie wird sich Niko Kovac zu den Gerüchten um die Negativ-Stimmung in der Mannschaft äußern? Bisher hat er die anhaltende Sieglos-Serie recht souverän moderiert in der Öffentlichkeit.

+++ Ein herzliches Hallo und willkommen zu unserem Live-Ticker zum Pressetalk des FC Bayern! Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach steht Niko Kovac ab 13 Uhr Rede und Antwort. Wird er sich auch zur angeblich miesen Stimmung im FCB-Team äußern? Wir sind gespannt.

Die Pressekonferenz des FC Bayern mit Niko Kovac im Live-Ticker

München - Drei sieglose Pflichtspiele in Folge, ja sogar eine Niederlage (0:2 gegen Hertha) musste der FC Bayern zuletzt einstecken. Für den Rekordmeister ist das schon so etwas wie eine Art Mini-Krise, liegt man nach sechs Bundesliga-Spieltagen doch tatsächlich „nur“ auf Platz zwei in der Tabelle - und erste kritische Stimmen in Richtung Trainer werden laut.

Nun reist am Samstag ausgerechnet ein Angstgegner zum Spitzenspiel (18.30 Uhr, bei uns im Live-Ticker) nach München: Borussia Mönchengladbach. Bayern konnte nur sechs der letzten 14 Spiele gegen die Fohlen gewinnen, drei Mal trennten sich die Teams mit einem Unentschieden, fünf Mal siegten die Gladbacher. Sollten die Gladbacher erneut einen oder gar mehrere Punkte aus München entführen, wäre es für die Bayern das dritte Bundesligaspiel ohne Sieg in Folge - ein seltenes Ereignis, das zuletzt im Mai 2015 seinen Lauf nahm. Damaliger Trainer: Pep Guardiola.

Was also wird Niko Kovac tun, um die Bayern zurück in die Spur zu bringen? Wird er erneut rotieren? Und brodelt es in der Mannschaft tatsächlich? Zu all dem wird Niko Kovac am Freitag um 13 Uhr in der Pressekonferenz des FC Bayern Stellung nehmen können. Wir begleiten die PK wie gewohnt im Live-Ticker.

