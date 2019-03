Neuer vor Liverpool-Spiel zuversichtlich: „Die Arena wird brennen!“

Der große Tag ist gekommen. Heute trifft der FC Bayern im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales auf Liverpool. Manuel Neuer ist vor der Partie zuversichtlich.

Am Mittwoch, 13. März, steigt in der Allianz Arena das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool. Anstoß ist um 21 Uhr. Wir halten Sie in unserem Countdown-Ticker auf dem Laufenden. Außerdem ist ihre Meinung gefragt. Stimmen Sie ab! Bayern gegen Liverpool - wie endet die Partie?

>>> Ticker aktualisieren <<<

13. März 2019: Auf diesen Tag haben viele Fans hingefiebert. Heute Abend kommt es in der Allianz Arena zum großen Showdown um das Ticket für das Champions League Viertelfinale. Der FC Bayern empfängt Jürgen Klopps Liverpool. Torwart Manuel Neuer zeigt sich vor der Partie zuversichtlich - und ist zudem davon überzeugt, dass die Fans zum womöglich entscheidenden Faktor avancieren könnten. Neuer, der vor seinem 100. Einsatz in der Königsklasse steht, sagte auf der Pressekonferenz: „Es ist ein Finale, die Arena wird brennen!"

Liverpool-PK vor CL-Kracher gegen Bayern: Klopp erwartet „offenes Spiel“

21.13 Uhr: Zudem äußerte sich Jürgen Klopp auch zu der Ausmusterung von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels aus dem DFB-Team in der vergangenen Woche. Dabei zeigte er Verständnis für die Entscheidung, unverständlich ist für den Coach aber die Endgültigkeit der Entscheidung.

21.09 Uhr: Jürgen Klopp freut sich bei seiner Pressekonferenz am Dienstag auf die Rückkehr mit dem FC Liverpool in die Münchner Allianz Arena, in der er als Trainer des FSV Mainz 05 und vor allem von Borussia Dortmund große Spiele und auch Siege erlebte. „Das rote Licht zu sehen, ist vertraut“, sagte der 51-Jährige am Dienstagabend bei der PK im Stadion.

Einen speziellen Empfang beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwochabend erwartet er aber nicht. Schelmisch sagte er: „Es wird mit Sicherheit keine Feier werden.“

Nach dem 0:0 im Hinspiel erwartet Klopp „ein offenes Spiel“, in dem der Wille und die Leidenschaft den Ausschlag geben könnten. Die Bayern seien „ein Weltklasse-Fußballteam mit Weltklassespielern“, betonte Klopp: „Du musst gegen sie auf höchstem Niveau verteidigen und mit dem Ball musst du richtig selbstbewusst sein.“

Mit Blick auf das Hinspielergebnis von 0:0 sagte er: "Wir haben nicht gedacht, dass wir das Ding im ersten Spiel entscheiden können. Es ist bisher nichts passiert. Wir müssen zeigen, wie sehr wir ins Viertelfinale wollen."

Den Druck, in Liverpool endlich einen großen Titel holen zu müssen, spüre er nicht, versicherte Klopp, der seit 2015 an der Anfield Road tätig ist. "Die Stimmung ist ausgesprochen gut. Dass ich liefern muss, ist vom ersten Tag an so gewesen", sagte er, und fügte hinzu: "Es gibt nur ganz wenige Leute, die mich rausschmeißen können. Solange die Richtung stimmt, ist alles toll."

Klopps Kadersorgen: Der von einer Oberschenkelverletzung genesene Kroate Dejan Lovren sei keine Option für die Startelf, berichtete Klopp. Damit dürfte neben dem nach seiner Hinspielsperre zurückkehrenden Abwehrchef Virgil van Dijk der Ex-Schalker Joel Matip in der Innenverteidigung auflaufen.

Daneben fehlt dem FCL Mittelfeldmann Naby Keita. Der Einsatz von Trent Alexander-Arnold und James Milner ist ebenfalls noch nicht gesichert.

Liverpool-PK vor CL-Kracher: Bayern-Gegner mit Kadersorgen

18.57 Uhr: Der FC Liverpool wird das Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League am Mittwoch bei Bayern München ohne Mittelfeldspieler Naby Keita bestreiten. Der frühere Bundesligaprofi von RB Leipzig sei wegen einer kleinen Verletzung nicht mit nach München gereist, teilte die Reds auf ihrer Webseite mit. Keita kam in der aktuellen Saison in 21 von 30 Liga-Spielen und in vier Champions-League-Partien zum Einsatz.

Im Kader stehen dagegen Trent Alexander-Arnold, James Milner und Dejan Lovren, die alle leicht angeschlagen sind. Teammanager Jürgen Klopp wolle den Zustand der Spieler weiter beobachten, bis über einen Einsatz entschieden werde. Nach dem 0:0 im Hinspiel an der Anfield Road würde Liverpool zum Beispiel ein 1:1 zum Weiterkommen genügen, bei einer Niederlage wäre der LFC raus.

Der mitgereiste Liverpool-Kader im Überblick: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Mane, Salah, Alisson, Henderson, Sturridge, Moreno, Lallana, Mignolet, Shaqiri, Robertson, Origi, Matip, Phillips, Kelleher, Alexander-Arnold.

Abschlusstraining des FC Bayern mit Alaba und Coman

18.35 Uhr: Die Spannung steigt vor dem Kracher gegen Liverpool. Der FC Bayern München hat das Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool mit den zuletzt verletzt fehlenden Fußball-Profis Kingsley Coman und David Alaba bestritten. Beide Stammkräfte standen am Dienstagnachmittag auf dem Vereinsgelände auf dem Platz.