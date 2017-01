Matthäus: „In Ancelottis System gibt es keine Position für Müller“

Weltmeister sieht Schwarz

München - Thomas Müller überzeugte in der Hinrunde der Bundesliga nicht. Auch in der Rückrunde könnte es für den 27-Jährigen schwierig werden, befürchtet Lothar Matthäus - und begründet seine Vorahnung.

Die Hinrunde war für Thomas Müller beinahe zum Vergessen. Nur ein Tor erzielte der 27-Jährige bei 13 Bundesliga-Einsätzen - kein Vergleich also zu der Saison davor, in der er in der Liga satte 20 Mal hatte einnetzen können. "Die Scheiße klebt so ein bisschen an meinem Stiefel", hatte Müller selbst im November seine Torlos-Misere kommentiert. Doch in wenigen Wochen startet die Rückrunde - und somit auch die potentielle Möglichkeit für den Nationalspieler, zurück zu alter Form zu finden. Doch einer sieht dafür eher Schwarz: Lothar Matthäus (55).

„Für Thomas Müller wird es auch in der Rückrunde sehr schwer, seinen Platz in der ersten Bayern-Elf zu finden“, erklärte der Weltmeister nun in seiner Kolumne in der Sport Bild. Warum? „In Carlo Ancelottis System gibt es keine richtige Position für ihn.“

Matthäus: „Thiago ist flexibler als Müller“

In der Tat: Die Konkurrenz beim FC Bayern ist hart. Mit Arjen Robben spiele laut Matthäus auf dem rechten Flügel ein stärkerer Kicker als Müller. Außerdem gebe es im 4-2-3-1-System keine zweite Spitze. „Dort ist hinter Lewandowski eher ein offensiver Mittelfeldspieler gefragt.“ Und da sieht Matthäus einen anderen Bayern-Star, der im Gegensatz zu Müller in der Hinrunde glänzte: Thiago. „Er ist zudem flexibler als Müller.“

Ancelotti hatte bei den Bayern zunächst sein 4-3-3-Spielsystem eingeführt. Als das aber nicht fruchtete, stellte der Italiener auf die 4-2-3-1-Formation um, in der die Münchner schon unter Pep Guardiola spielten. „Erfolgreich ist nicht das System, sondern dessen Anwendung. Wenn meine Spieler lieber 4-2-3-1 spielen, dann sollen sie das tun“, erklärte der Neu-Coach.

Am Dienstag machten sich die Bayern nun erstmal auf ins Trainingslager in Katar (bei uns im Ticker). Dort wird mit Sicherheit auch Thomas Müller versuchen, Carlo Ancelotti zu beeindrucken. Er wird versuchen, ihm zu beweisen, dass auch er einen Platz in der Start-Elf verdient hat - auch in einem 4-2-3-1-System.

