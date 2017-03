Statt Griezmann: ManU nimmt offenbar Bayern-Star ins Visier

München - Manchester United ist laut verschiedenen Medienberichten an Antoine Griezmann interessiert. Sollte der Transfer scheitern, will Trainer Jose Mourinho offenbar einen Bayern-Star.

Antoine Griezmann - vielen Fußball-Fans war der starke Offensiv-Akteur spätestens seit dessen Treffer gegen Deutschland im EM-Halbfinale 2016 ein Begriff. Der variable Franzose geht derzeit für Atletico Madrid auf Torejagd und ist auf Europas Transfermarkt heiß begehrt. Seit langem kursieren Medienberichte über ein Interesse von Manchester United. Griezmann soll laut der englischen WebsiteIndependent sogar das Transferziel Nummer eins von Trainer Jose Mourinho sein.

Doch wie das Portal weiter berichtet, sei der 25-Jährige auf der Prioritätenliste von United nach unten gerutscht. Atletico soll den Stürmer in diesem Jahr auf gar keinen Fall abgeben wollen. Die spanische AS hatte außerdem berichtet, dass sich der Franzose gegen die Transfer-Angebote entschieden habe und noch mindestens die nächste Saison beim Madrider Klub verbringen wolle. Schlechte Aussichten also für die „Red Devils“.

ManUniteds Plan B: Robert Lewandowski

Laut Independent sehen die sich nun nach möglichen Alternativen um und haben dabei offenbar ein Auge auf einen Bayern-Star geworfen. Objekt der Begierde: Robert Lewandowski. Der Weltklasse-Stürmer hatte zwar unlängst seinen Vertrag bis 2021 verlängert, dem Bericht zufolge wolle United aber dennoch ausloten, ob ein Wechsel möglich sein könnte - Lewandowski also als Plan B der Red Devils.

Damit dürfte der Tabellensechste der englischen Premier League bei den Bayern allerdings auf Granit beißen. Der deutsche Rekordmeister hat überhaupt keinen Grund, seinen Stürmer-Star abzugeben. Und ein United, das droht, die Champions League zu verpassen, hat seinerseits kaum gute Argumente, dem Polen einen Wechsel schmackhaft zu machen.

Der Medienbericht machte aber immerhin so viel Wirbel, dass sich Lewandowskis Berater zu einem Kommentar via Twitter genötigt sah.

Zweite Alternative war auch schon beim FC Bayern im Gespräch

Der Independent nennt aber auch noch eine zweite Alternative - und die scheint deutlich wahrscheinlicher zu sein: Kylian Mbappé vom AS Monaco.

Zwar scheint Mbappé einfacher von seinem Verein loszueisen zu sein als Robert Lewandowski, aber dennoch: Auch hier dürfte Manchester United große Konkurrenz bezüglich einer möglichen Verpflichtung drohen. Neben dem FC Arsenal und den Tottenham Hotspurs soll auch der FC Bayern bereits sein Interesse für den französischen U-19-Nationalspieler hinterlegt haben. Die Bayern sind scheinbar ebenfalls auf der Suche nach einem Sturm-Back-Up hinter dem polnischen Weltklassemann.

So oder so, sollten die Red Devils tatsächlich die Qualifikation für die Champions League verpassen, könnte sich die Stürmersuche noch weiter erschweren. Zwar böte auch eine erneute Saison in der Europa League einem Talent wie Mbappé ausreichendes Niveau zur weiteren Entwicklung, doch der französische Youngster spielt mit Monaco bereits auf allerhöchstem Niveau in der „Königsklasse“. Die für den Mbappé-Transfer zu leistende Überzeugungsarbeit dürfte sich daher also als nahezu unmöglich herausstellen. Um über Robert Lewandowski erst gar nicht zu reden.

Der will nämlich mit dem FC Bayern am Dienstagabend erst einmal das Champions-League-Viertelfinale erreichen. Die Partie der Roten gegen den FC Arsenal können Sie wie gewohnt in unserem Live-Ticker verfolgen.

