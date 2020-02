Kurios: Zwei FCB-Youngster verschlafen Busabfahrt und brauchen „Taxi“

Leon Dajaku und Oliver Batista Meier haben nach dem Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim den Mannschaftsbus verpasst. Ein Bekannter spielt dann den „Taxifahrer“.

Obwohl die beiden nicht zum Einsatz kamen, trödelten sie offenbar zu lange und die Kollegen waren bereits weg. Ein Bekannter spielt den Taxifahrer für die beiden jungen Angreifer.

Wer kennt nicht auch dieses Gefühl, wenn man sich auch mal ein bisschen länger Zeit lässt, rumblödelt und nebenbei komplett die Zeit vergisst. So erging es wohl am Mittwochabend auch den beiden U23-Spielern Leon Dajaku und Oliver Batista Meier. Die profitieren von der Verletzung von Ivan Perisic und rückten gegen die Kraichgauer in den Kader der Profis auf. Obwohl sie nicht zum Einsatz kamen, gefielen es den beiden Burschen in der Arena offenbar so gut, dass sie die Rückfahrt an die Säbener Straße verpasst haben.

Leon Dajaku und Oliver Batista Meier verpassen Abfahrt vom Mannschaftsbus

Nach der Partie ist es üblich, dass die Spieler noch Interviews geben, dann duschen und am Ende gemeinsam mit dem Mannschaftsbus zurück zum Vereinsgelände fahren. Dies war bei Dajaku und Batista Meier nicht der Fall. Als die beiden Youngsters aus der Allianz Arena hinausspazierten, waren die restlichen Stars bereits mit dem Bus unterwegs in den Münchner Süden.

tz-Reporter Jonas Austermann beobachtete die beiden verdutzten Nachwuchskicker, wie sie ratlos ihre Mitspieler suchten.

Leon Dajaku und Oliver Batista Meier finden „Taxi“ für den Heimweg

Die zwei Angreifer kamen demnach ziemlich spät aus der Mixed-Zone. Doch was haben die beiden so lange gemacht?! Weder Dajaku noch Batista Meier kamen im Pokalspiel zum Zug. Geschwitzt haben sie also nicht viel und brauchten somit keine lange Dusche oder ein Eisbad.

Vielleicht haben die Junioren-Nationalspieler sich auch in den Katakomben des Münchner Stadions verlaufen oder sich mit Freunden getroffen und die Zeit verquatscht. Oder mussten sie zur Dopingkontrolle? Aufgelöst wurde das Rätsel nicht mehr. Am Ende hatten Dajaku und Batista Meier aber Glück, dass ein Bekannter noch am Stadion war und sie mitnehmen konnte. Somit kamen die Youngsters per „Taxi“ sicher zu Hause an.

Das wäre zwei alten Hasen nicht passiert! Leon Dajaku und Oliver Batista-Meier schauen sparsam, als sie den Mannschaftsbus suchen. Die Ordner teilen ihnen mit: „Der ist schon weg.“ Jetzt fährt ein Bekannter die beiden zur Säbener Straße. #FCBayern #FCBTSG — Jonas Austermann (@JonasBA90) February 5, 2020

Text: Moritz Panzer