Tuchel verrät besonderen Neuer-Moment aus der Reha – „Er will es nochmal wissen“

Von: Melanie Gottschalk

Nach seinem schweren Skiunfall zum Jahreswechsel kämpft Manuel Neuer in der Reha um sein Comeback beim FC Bayern. Thomas Tuchel hat nun gute Neuigkeiten.

München – Für Manuel Neuer hat das Jahr 2023 turbulent begonnen. Erst brach er sich beim Skitourengehen das Bein – die Verletzung bedeutete das Saison-Aus für den Stammkeeper des FC Bayern – dann gab er Anfang Februar ein viel beachtetes Interview, in dem er seinen gefeuerten Freund und Torwarttrainer Toni Tapalovic verteidigte und die Bosse attackierte. Nun sollen aber wieder bessere Zeiten kommen. Der FCB-Kapitän arbeitet hart an seinem Comeback im Kasten der Münchner.

Name: Manuel Neuer Alter: 36 Jahre (27. März 1986) Position: Torhüter Aktuelle Verletzung: Unterschenkelfraktur Voraussichtliches Comeback: Sommer/Herbst 2023

Thomas Tuchel verrät überraschend Reha-Fortschritt von Manuel Neuer

Vor einigen Wochen teilte Neuer auf Instagram ein paar Eindrücke aus seiner Reha mit seinen Fans, schrieb dazu: „Konzentriere dich immer auf dein Ziel. Es wird jeden Tag besser – wir erhöhen ständig die Intensität und das Bein fühlt sich gut an. Lasst uns dieses Tempo halten!“

Seinen neuesten Erfolg hat nun aber überraschend sein Trainer Thomas Tuchel geteilt. In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15. April, die Aussagen des Trainers hier im Ticker zum Nachlesen) sagte der 49-Jährige, er habe „Lärm“ am Vereinsgelände gehört. „Er hat seine ersten Torwartübungen gemacht im Reha-Bereich mit Bällen, die ersten Bälle gehalten. Das hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben, ihn dabei zu sehen“, sagte Tuchel.

Manuel Neuer arbeitet intensiv an seinem Comeback beim FC Bayern. © Screenshot: Manuel Neuer/Instagram/MiS/imago

Beim FC Bayern bahnt sich Zweikampf um den Platz zwischen den Pfosten an

Seit seinem letzten Beitrag auf Instagram ist Manuel Neuer also nochmal einen großen Schritt vorangekommen, ein Comeback im Sommer scheint für den Kapitän des FC Bayern immer wahrscheinlicher zu werden. Tuchel ist sich sicher: „Er will es nochmal wissen.“ Nach der laufenden Saison könnte sich also ein interessanter Kampf um den Kasten des deutschen Rekordmeisters zwischen Neuer und Yann Sommer anbahnen, der nach der Verletzung des Stammkeepers im Winter von Borussia Mönchengladbach verpflichtet wurde.

Dem stärkte Tuchel dann aber auch sogleich den Rücken: Yann Sommer bekomme vom FC Bayern die Unterstützung, die er verdiene. Zur Diskussion rund um die Größe des Torhüters sagte der FCB-Coach: „Ich weiß nichts von anderen Meinungen, weil ich sie nicht lese.“

„Alles“ ist möglich: Neuer im Sommer wieder die Nummer Eins beim FC Bayern?

Nach der Champions-League-Klatsche gegen Manchester City war eine Diskussion darüber entbrannt, ob Manuel Neuer den Ball, der zum 1:0 für City führte, gehalten hätte. Den 1,83 Meter großen Sommer und den 1,93 Meter großen Neuer trennen ganze zehn Zentimeter Körpergröße.

Auf die Frage, ob Neuer im Sommer wieder die Nummer Eins beim FC Bayern werde, antwortete Tuchel nur knapp: „Alles“ sei möglich. (msb)