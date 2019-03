Trainings-Unfall von Javi Martinez: Diagnose ist da, auch ein Kollege fehlt gegen Mainz

Schock-Moment am Samstag im Training des FC Bayern München: Javi Martinez geht nach einem bösen Zusammenstoß zu Boden. Gegen Mainz muss er passen.

Update 17. März 2019:

Javi Martinez kann dem FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht helfen. Wie der Klub via Twitter mitteilte, lautet die Diagnose für den Spanier „Schädelprellung“. Ein Einsatz seit nicht möglich, ebenso wie beim erkälteten Serge Gnabry.

News vom 16. März 2019:

Dramatische Szenen am Samstagmittag im geheimen Abschlusstraining des FC Bayern München vor dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz (So., ab 18 Uhr/hier im Live-Ticker): Um 12.20 Uhr kracht Javi Martinez an der Säbener Straße mit Mats Hummels zusammen.

Die Bild-Zeitung schildert die Szenen so: „Nach einem bösen Zusammenprall im Trainingsmatch mit Mats Hummels (30) fällt Javi Martinez (30) zu Boden. Er hält sich das Gesicht. Sofort eilen die Mitspieler und Coach Niko Kovac (47) herbei! Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne und Physio-Chef Helmut Erhard behandeln ihn noch auf dem Rasen.“

Martinez kann nach dem Unfall nicht weiter trainieren. Ein Bild-Foto dokumentiert, wie er benommen zu einem Golfcart gebracht wird, mit dem er vom Platz gefahren wird.

FC Bayern München: Kann Javi Martinez gegen den FSV Mainz 05 spielen?

Noch ist offen, ob Javi Martinez am Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 auflaufen kann. Der FC Bayern hat nach dem Trainings-Unfall noch keine Diagnose bekannt gegeben.

Ausgerechnet Javi Martinez wackelt, in den vergangenen Wochen einer der stärksten Spieler im Bayern-Kader!

Wie die Bild berichtet, müssen die Bayern am Sonntag in der Bundesliga möglicherweise auch auf Serge Gnabry verzichten: „Der Flügelspieler fehlte am Samstag im Abschlusstraining, arbeitete stattdessen individuell im Leistungszentrum.“

