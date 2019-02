Hertha überrascht vor Bayern-Spiel mit fiesem Döner-Diss

Vor dem Spiel gegen den FC Bayern übt sich die Hertha in Trashtalk. Dabei ging es um des Deutschen liebstes Fastfood: Döner.

München - In Kürze beginnt die Bundesliga-Begegnung FC Bayern München gegen Hertha BSC Berlin. Die Gäste überraschen das Netz vor Anpfiff mit einem fiesen Döner-Diss.

FC Bayern Müchen: Hertha mit fiesem Döner-Diss vor dem Spiel

Was war los? Hertha BSC hat auf seinem offiziellen Twitteraccount einen Post hochgeladen. Auf dem Bild zu sehen: Ein knallpinker Imbisswagen vor der Allianz Arena. Menschen stehen an, um sich vor dem Spiel noch einen Döner zu ziehen. Die Hertha schreibt: „Sehr süß, lieber FC Bayern! Wir wissen Eure Gastfreundschaft wirklich sehr zu schätzen, aber nirgends gibt es so gute Döner wie in Berlin.

Bislang hat sich der FC Bayern München noch nicht zum Döner-Diss der Hertha geäußert

Einige Fans haben den Döner-Diss kommentiert. Ein Nutzer schreibt: „Ne Currywurst wäre mir persönlich lieber.“ Antwort der Hertha: „Beschwerden bitte direkt an den FC Bayern München.“ Die Berliner haben den Account des Rekordmeisters direkt verlinkt, bislang schweigen die Bayern aber eisern. Nicht so die Fans. Ein User dazu: „Muss ich als Bayern-Fan, der in Berlin wohnt, wohl zugeben. Döner schmeckt hier am besten.“ Ein anderer schießt zurück: „Das ist aber auch das einzige, was ihr in Berlin könnt“ - und erinnert etwa an den Pannen-Flughafen BER. Dem Netz gefällt der Döner-Diss! Der Post erntete bereits mehr als 100 Likes, wurde außerdem 18-mal retweetet.

Sehr süß, lieber @FCBayern! Wir wissen eure Gastfreundschaft wirklich sehr zu schätzen, aber nirgends gibt es so gute Döner wie in Berlin. #Muddastadt #FCBBSC #hahohe pic.twitter.com/b5BCnzLQiq — Hertha BSC (@HerthaBSC) 23. Februar 2019

