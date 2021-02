LIVE: Köln führt - Senkbeil vergibt Top-Chance und fliegt vom Platz

Der Meister FC Bayern München tritt am Sonntagnachmittag daheim gegen Viktoria Köln an. Wir berichten im Live-Ticker vom 25. Spieltag der 3. Liga.

Die 2. Mannschaft des FC Bayern tritt am 25. Spieltag der 3. Liga im Grünwalder Stadion gegen Viktoria Köln an.

Die Bayern Amateure kommen in dieser Saison immer besser in Fahrt und wollen ihren positiven Trend bestätigen.

Wir berichten ab 13 Uhr im ausführlichen Live-Ticker.

München– Es geht voran bei den kleinen Bayern. Von der erneuten Meisterschaft zu träumen, wäre angesichts von 16 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Dresden vermessen, immerhin aber kletterte der Talentschuppen des Rekordmeisters zuletzt in kleinen Schritten aus dem Keller.

Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze in der Tabelle beträgt mittlerweile vier Punkte, nachdem es über die kurze Winterpause lediglich einer gewesen war. Nach dem 1:1 zuletzt in Kaiserslautern empfangen die „Bayern-Amateure“ nun am Sonntag die kriselnde Viktoria aus Köln.

FC Bayern II gegen Viktoria Köln im Live-Ticker: Gäste seit acht Spielen ohne Sieg

Seit acht Partien warten die Kölner auf einen Sieg, auch unter dem neuen Trainer Olaf Janßen, der Pavel Dotchev beerbte, wurde das erste Spiel in Ingolstadt mit 1:2 verloren. Der Rhythmus dürfte der Viktoria ebenso fehlen, zwei der letzten drei Spiele wurden abgesagt.

ObwohlTrainer Holger Seitz seiner Mannschaft zuletzt „einen Reifeprozess“ attestierte, sollte dem FCB-Nachwuchs aber alleine das Hinspiel Warnung genug sein: Bereits nach einer halben Stunde lag man dort mit 0:3 in Rückstand und konnte letztlich nur noch auf 2:3 verkürzen.

(MATTHIAS HORNER)