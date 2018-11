Live-Ticker: Spiel läuft - Bayern mit ungewöhnlicher Änderung vorm Anpfiff

In der Champions League braucht der FC Bayern gegen AEK Athen einen Heimsieg, um weiterhin die Chance auf Gruppenplatz 1 zu haben. Schafft die Kovac-Truppe die Kehrtwende? Antworten gibt‘s hier im Live-Ticker!

FC Bayern München - AEK Athen 0:0 (-:-)

FC Bayern: 1 Neuer - 32 Kimmich, 5 Hummels, 17 Boateng, 27 Alaba - 8 Martinez, 18 Goretzka, 25 Müller - 22 Gnabry, 9 Lewandowski, 7 Ribéry Athen: 1 Barkas - 2 Bakakis, 5 Lampropoulos, 19 Chygrynskiy, 15 Cosic, 23 Hult - 95 Alef, 8 Simoes, 25 Galanopoulos - 20 Mantalos, 22 Ponce Schiedsrichter: Matej Jug (Slowenien) Tore: ---

Anpfiff: Manuel Neuer hat die Seiten gewechselt. Die Bayern spielen nun auf die Südkurve in der ersten Halbzeit. Der Bayern-Kapitän hat die Seitenwahl gewonnen und explizit einen Wechsel gefordert.

20.55 Uhr: Vor allem interessant: Joshua Kimmich ist wieder zurück in der Viererkette. Javi Martinez spielt den Sechser. Der Spanier traf im Hinspiel zum erlösenden 1:0. Robert Lewandowski legte damals das 2:0 nach.

20.50 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Derzeit schreien die Fans die Nachnamen ihrer Spieler durch das Stadion.

20.41 Uhr: „Nein, gar nicht“, antwortet Kovac auf die Frage, wie viel Dortmund schon in dieser Aufstellung steckt. Also noch keine Überlegungen laut dem Trainer.

20:39 Uhr: „Ich bin überzeugt, dass Thomas Müller den Robert Lewandowski sehr gut unterstützen wird“, rechtfertigt Kovac die Aufstellung des Spielers.

20.38 Uhr: „Schnell“, das ist heute das Motto von Niko Kovac. „Der Kopf muss schnell schalten, die Beine schnell laufen und wir müssen schnell spielen“, so der Trainer.

20.24 Uhr: Die AEK-Fans haben heute auf dem Marienplatz ein richtiges Fest abgezogen:

20.21 Uhr: Die Aufstellung von AEK Athen:

19.56 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da. Kimmich muss wieder in die Viererkette. James ist nur auf der Bank.

19.44 Uhr: Der FC Bayern München hat heute schon gegen AEK Athen gewonnen... Die U19 war in der Youth League erfolgreich. Hier können Sie den Ticker nachlesen.

13.32 Uhr: Bereits um 14.00 Uhr trifft die U19 des FC Bayern in der UEFA Youth League auf die U19 von AEK Athen. Gespielt wird im FC Bayern Campus, wir berichten hier im Live-Ticker. Auffällig: Stammspieler Meritan Shabani fehlt im Kader, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass er heute Abend im Kader der Profis stehen wird.

13.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern München und dem griechischen Vertreter AEK Athen! Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ist um 21 Uhr - bis dahin versorgen wir Sie mit allen relevanten Infos über das Spiel.

FC Bayern München - AEK Athen: Vorbericht

Die Stimmung an der Säbener Straße ist angespannt. Nach dem 1:1 am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg hängt der Haussegen beim FC Bayern wieder schiefer. Der Rekordmeister hat vor dem mit Spannung erwarteten Liga-Gipfel am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund vier Zähler Rückstand auf den BVB - im Falle einer Niederlage würde der Baum wohl so richtig brennen.

Doch Trainer Niko Kovac, der mindestens vier Spieler gegen sich aufgebracht haben soll, wie tz.de* berichtet, warnt davor, bereits den Fokus auf das Duell mit den Schwarzgelben zu richten „Dortmund ist weit weg - wir haben erstmal Athen. Da müssen und wollen wir gewinnen“, sagte der Kroate zur Aufgabe in der Champions League am Mittwochabend. Beim Blick auf die Tabelle der CL-Gruppe E wird klar, was Kovac meint: Aktuell muss sich der Deutsche Meister Platz 1 mit dem punktgleichen Ajax Amsterdam teilen, ein Sieg gegen das vermeintlich schwächste Team der Gruppe aus Athen ist Pflicht.

Dazu muss aber erstmal der aktuelle Heimfluch besiegt werden. Der FC Bayern wartet seit inzwischen vier Pflichtspielen auf einen Sieg in der heimischen Allianz Arena. Von den sechs Heimpartien dieser Saison konnte der deutsche Rekordmeister nur die ersten beiden in der Bundesliga gewinnen.

Das Hinspiel in Griechenland entschied die Kovac-Truppe mit 2:0 für sich, allerdings war das Potenzial der Münchner Startruppe auch in Athen nur in Ansätzen zu erkennen gewesen.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.