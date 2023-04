FC Bayern könnte Nübel im Sommer verkaufen – und sich gleichzeitig eine Hintertür offen lassen

Von: Antonio José Riether

Was wird aus der Bayern-Leihgabe Alexander Nübel? Offenbar will sich der Keeper der AS Monaco zur kommenden Saison nach einem neuen Verein umsehen.

München – In der laufenden Saison wurde beim FC Bayern viel über Torhüter gesprochen. Erst verletzte sich Stammkeeper Manuel Neuer im Dezember beim Skitourengehen schwer, kurz darauf wurde sein Vertrauter und Torwarttrainer Toni Tapalovic entlassen. Als Ersatz für Neuer verpflichteten die Münchner mit dem Gladbacher Yann Sommer einen weiteren Routinier. Doch was wird nun aus dem verliehenen Alexander Nübel?

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 in Paderborn Ausgeliehen an: AS Monaco (bis Juni 2023) Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2025 Pflichtspiele für den FC Bayern: 4

FC Bayern verlieh Alexander Nübel für zwei Jahre – in Monaco wurde er zum Stammkeeper

Im Sommer 2020 verpflichtete der FC Bayern den damaligen U21-Nationalkeeper ablösefrei vom FC Schalke 04. Nach einem Jahr als Nummer zwei hinter Manuel Neuer, in dem Nübel lediglich vier Pflichtspiele bestreiten durfte, entschied sich der Rekordmeister jedoch, den Schlussmann auszuleihen.

So stand der gebürtige Paderborner ab Sommer 2021 für zwei Spielzeiten bei der AS Monaco zwischen den Pfosten, empfahl sich früh als Stammtorwart und sammelte folglich viel Spielpraxis. Für die Monegassen lief Nübel bislang 91 Mal auf, insgesamt 20 Partien absolvierte er in internationalen Wettbewerben wie der Europa League oder der Qualifikation zur Champions League.

Alexander Nübel stellte Bedingung für seine Rückkehr – und sucht sich wohl neuen Klub

Vor der kommenden Saison stellte sich für Nübel die Sinnfrage bezüglich einer Rückkehr nach München. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte der 26-Jährige klargestellt, dass eine mögliche Rückkehr auch von Manuel Neuer abhängig sei. „Wenn Manuel noch da ist, glaube ich, wird das nichts mehr“, erklärte er während einer Pressekonferenz seines Klubs, solange der 37-Jährige noch im Verein sei, ergebe es „keinen Sinn, dass ich zurückkomme“.

Bei den Bayern steht Nübel noch bis Sommer 2025 unter Vertrag, zur kommenden Saison möchte er sich aber offenbar einen neuen Klub suchen, wie die Abendzeitung berichtet. Dem AZ-Reporter Maximilian Koch zufolge möchte er aufgrund fehlender Perspektive und Neuers Anwesenheit nicht zu den Bayern zurückkehren.

Alexander Nübel wird in der kommenden Saison wohl nicht im Kader des FC Bayern stehen. © Norbert Scanella/imago

FC Bayern könnte Nübel im Sommer verkaufen – und sich gleichzeitig eine Hintertür offen lassen

Ein Verkauf des Torwarts ist demnach wahrscheinlich, denn auch für den FC Bayern lohnt sich ein Nübel-Comeback wohl nicht. Jedoch würden die Bayern einen möglichen Transfer mit einer Rückkaufoption koppeln, wie Koch schreibt. Aktuell stehen mit Yann Sommer, dessen Vertrag ebenfalls bis 2025 gültig ist, sowie den beiden bis 2024 gebundenen Keepern Manuel Neuer und Sven Ulreich bereits drei erfahrene Torhüter im Kader der Münchner.

Nübel, der Monaco und damit auch den berühmten Deutschland-Stammtisch im Fürstentum nach zwei Jahren verlassen wird, möchte Koch zufolge wohl gerne neu angreifen. Nach Möglichkeit würde er sich einem Klub anschließen, bei dem er sich auch auf internationalem Parkett beweisen kann. Eine Rückkehr in die Bundesliga habe keine Priorität, berichtet der Journalist. Die Gespräche mit FCB-Torwarttrainer Michael Rechner laufen bereits, anders als zu Zeiten von Toni Tapalovic wird die Kommunikation mit den Bayern offenbar richtig gepflegt. (ajr)