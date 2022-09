Ex-Bayern-Spieler Ali Karimi unterstützt Proteste im Iran - Behörden konfiszierten nun sein Haus

Von: Antonio José Riether

Der ehemalige FC-Bayern-Profi Ali Karimi ist einer der prominentesten Unterstützer der Proteste im Iran. Nun reagierten die Behörden offenbar auf seine Positionierung.

Teheran/München - Während der Protestbewegung im Iran solidarisieren sich viele angesehene iranische Fußballstars mit den Demonstrierenden. Einer von ihnen ist der ehemalige Bayern-Spieler Ali Karimi, auch der Ex-FCB-Profi Ali Daei sowie Leverkusens Sardar Azmoun kritisierten das Regime zuletzt.

Proteste im Iran: Ex-Bayern-Profi Ali Karimi prangert Brutalität an - Behörden nehmen ihm sein Haus

Karimi, der von 2005 bis 2007 beim FC Bayern spielte, nutzt seine Popularität in seiner Heimat, um auf die derzeitigen Missstände aufmerksam zu machen. So postet der 43-Jährige etwa Videos und Botschaften auf Twitter und prangert die Brutalität der Machthaber gegen das eigene Volk an. Die öffentlichen Bekundungen mit den Protestlern haben nun allerdings Folgen, wie der heutige Klub-Berater selbst andeutete.

Ali Karimi im Trikot des FC Bayern München. © MIS/imago

Wie die Weltspiegel-Moderatorin und Journalistin Natalie Amiri auf Twitter schrieb, sollen die iranischen Behörden Karimis Haus beschlagnahmt haben. Zudem teilte sie ein Foto der blockierten Eingangstür. Karimi selbst kommentierte die Geschehnisse ebenfalls auf Twitter und schrieb vielsagend: „Ein Haus ohne Boden ist wertlos“.

Proteste im Iran: Karimis Verhaftung gefordert - sein Name ist im Staatsfernsehen verboten

Einem Bericht der Internet-Plattform Persian Soccer zufolge, soll die iranische Revolutionsgarde sogar Karimis Verhaftung gefordert haben. Das im Iran herrschende Mullah-Regime sieht Karimi offenbar als Bedrohung an, denn der 126-fache Nationalspieler seines Landes hat eine hohe Reichweite, 12 Millionen Follower hat er alleine auf Instagram. Folglich dürfen Spieler, die sich mit den Protesten solidarisieren, nicht mehr im ira­ni­schen Staats­fern­sehen erwähnt werden.

Ali Karimi, Superstar im Iran Karimi spielte zweieinhalb Jahre in Deutschland, für den FC Bayern und Schalke 04 bestritt er 34 Bundesliga-Spiele, wobei ihm drei Treffer und vier Vorlagen gelangen, zudem lief er insgesamt sechsmal in der Champions League auf. Für den Iran traf er in 126 Länderspielen 38-mal und nahm an der WM 2006 teil. Nach Stationen im Iran und in Katar setzte er seine Karriere als Trainer fort, seit 2019 ist er allerdings ohne Engagement. Seit April 2021 ist er als Berater des iranischen Zweitligaklubs Kheybar Khorramabad FC tätig.

Proteste im Iran: Demonstrationen nach Tod von Masha Amini werden blutig niedergeschlagen

Die landesweiten Proteste wurden durch den Tod von Mahsa Amini ausgelöst. Die 22-Jährige war in der Hauptstadt Teheran von der Polizei verhaftet worden, Grund dafür war wohl das nicht ordnungsgemäße Tragen ihres Kopftuchs, das somit nicht den strengen Vorschriften entsprach. Unter noch ungeklärten Umständen brach sie in Polizeigewahrsam zusammen und wurde drei Tage später im Krankenhaus für tot erklärt.

Im ganzen Land solidarisierten sich überwiegend Frauen mit der Verstorbenen, die Polizei geht seitdem brutal gegen die Protestierenden vor. Bis Montag forderten die Proteste der NGO Iran Human Rights zufolge mindestens 76 Menschenleben, Behörden meldeten zudem mehr als 1200 Festnahmen. (ajr)