Neuer Rechtsaußen für die Bayern? Club würde ihn wohl abgeben

Neues Transfergerücht: Der FC Bayern München soll an Florian Thauvin von Olympique Marseille interessiert sein. Sein aktueller Club möchte ihn wohl abgeben.

Update vom 28. Februar 2019: Der Franzose Florian Thauvin ist offenbar weiter ein Thema beim FC Bayern München. Das geht aus einem Bericht der französischen France Football hervor. Bereits im Dezember hatte L‘Equipe berichtet, dass Thauvins aktueller Verein Olympique Marseille bereit sei, den 26-Jährigen im Sommer gehen zu lassen. Laut dem Blatt wolle man für einen Transfer 40 bis 50 Millionen für den Rechtsaußen mit dem starken linken Fuß.

In der Ligue 1 stehen in dieser Saison Zwölf Tore und sieben Vorlagen für den 26-Jährigen zu Buche. Gegen Thauvin spricht allerdings, dass FCB-Coach Niko Kovac gerne auf temporeiche Spieler setzte. Thauvin gilt eher als Denker und Lenker, der dafür neben seiner angestammten rechten Außenseite auch links und im offensiven Zentrum einsetzbar ist.

News vom 22. Dezember

Weltmeister Florian Thauvin ist in den letzten Monaten bereits mehrmals mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Der Flügelflitzer könnte bei den Münchnern gut in die geplanten Verjüngungspläne auf den Außenbahnen passen. Allerdings hatte hatte sein aktueller Verein Olympique Marseille bis jetzt einen Transfer ausgeschlossen. Das hat sich nach einem Bericht von L‘Equipe geändert.

Demnach ist der Klub jetzt bereit den 25-Jährigen für eine Ablöse zwischen 40 und 45 Millionen Euro gehen zu lassen. Der Grund: Marseilles Investor Frank McCourt will sich 2019 mit Geldspritzen zurück halten. Deshalb muss der Verein selbst für Einnahmen sorgen. Neben den Einnahmen durch einen Verkauf würde Olympique bei einem Wechsel Thauvins auch sein Gehalt sparen, das bei knapp fünf Millionen Euro liegen soll.

Dass den Bayern bei Thauvin gute Chancen ausgerechnet werden, liegt auch an dessen Spielerberater: Jean-Pierre Bernès vermittelte einst Frank Ribéry an die Isar und soll bis heute gute Kontakte zu den Bayern halten.

Bayern-Gerücht um diesen Nationalspieler: Jetzt spricht sein Präsident

Der Präsident von Olympique Marseille, Jacques-Henri Eyraud, hat sich zu einem möglichen Transfer des französischen Nationalspielers Florian Thauvin zum FC Bayern München geäußert. „Florian Thauvin steht nicht zum Verkauf“, sagte Eyraud in der französischen TV-Sendung Telefoot: „Nicht für 100 und auch nicht für 150 Millionen Euro. Und nein, Bayern hat mich nicht wegen Florian kontaktiert.“

Doch trotz entschieden klingender Aussage: In der heutigen Zeit ist ein Dementi nicht mehr viel wert. Ob ein Spieler vom Kaliber eines Thauvin weiterhin in der französischen Liga bleiben möchte, ist mehr als fraglich. Der 25-Jährige hat in der laufenden Spielzeit in bisher 25 Spielen in der Ligue 1 starke 14 Mal getroffen und elf weitere Tore vorbereitet.

Ist der FC Bayern an diesem französischen Nationalspieler dran?

München - Der FC Bayern München soll an Florian Thauvin von Olympique Marseille Interesse zeigen. Das berichtet die französische Sportzeitung L‘Equipe. Der Zeitung zufolge wechselt Thauvin in Kürze seinen Berater und soll dann zu einem Topklub wechseln. Neben dem FC Bayern, der den Flügelspieler angeblich schon mehrfach beobachtet hat, soll auch Atletico Madrid den 24-Jährigen von einem Wechsel überzeugen wollen.

Thauvin ist seit Juni 2017 französischer Nationalspieler, spielt in der Ligue 1 aktuell eine überragende Saison. In bisher 17 Einsätzen erzielte der Rechtsaußen acht Treffer und legte weitere acht auf. Verständlich, dass das Interesse am Franzosen steigt.

24-Jährige der neue Robben?

Und so abwegig ist das Ganze auch gar nicht. In absehbarer Zeit werden Franck Ribéry und Arjen Robben ihre Karrieren beenden. Der deutsche Rekordmeister braucht dann dringend Nachfolger für die Flügelzange. Ein junger, talentierter Außenspieler kommt da gerade recht.

Thauvin hat eine ähnliche Spielweise wie Robben. Der 24-Jährige spielt meist auf dem rechten Flügel, zieht dann häufig in die Mitte, um mit seinem starken linken Fuß abzuschließen. Neben seiner Torgefährlichkeit kann Thauvin durchaus auch austeilen und ist sich für keinen Zweikampf zu schade.

