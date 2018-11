Der FC Bayern hat sich und Trainer Niko Kovac mit dem 5:1 gegen Benfica Lissabon Luft in der Krise verschafft. Die Stimmen zum Spiel.

München - In großer Not hat Niko Kovac eindrucksvoll geliefert. Mit einem dominanten 5:1 (3:0) gegen Benfica Lissabon hat der Trainer den FC Bayern München vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League geführt. Die Doppelpacker Arjen Robben (13./30. Minute) und Robert Lewandowski (36./51.) sowie Franck Ribéry (76.) sorgten am Dienstagabend mit ihren Toren für lange vermisste Glanzlichter in der ausverkauften Allianz Arena. Die Stimmen:

FC Bayern | Robben: „Kovac reißt sich den Arsch auf“

Arjen Robben über...

...seine beiden Tore: „Die Treffer waren wichtig für uns. Ich spiele ja nicht nur für mich, aber natürlich ist es immer schön Tore zu erzielen.“

...seine Leistung: „Ich hatte heute ein gutes Gefühl. Die letzten Wochen hatte ich physische Probleme. Das soll keine Ausrede sein. Heute war es besser. Ich versuche sowas einfach zu genießen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Wenn es aber so läuft wie heute, dann ist es das wert.“

...das Spiel: „Wir haben die Dinge heute einfach umgesetzt und hohes Tempo gespielt. Wir waren geschlossen und kompakt in der Defensive. Wir hätten gerne zu null gespielt, für Manu (Neuer Anm. d. Red.). Aber ein 5:1 ist schon sehr gut.“

...über Niko Kovac: „Wir wissen alle, wie es im Fußball läuft. Dass der Trainer in so einer Situation in die Kritik gerät. Der Draht zu ihm ist gut. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Er gehört zu uns. Ich habe mich sehr für ihn gefreut, er hat das verdient. Er reißt sich jeden Tag den Arsch auf. Ich habe mich wirklich für ihn gefreut.“

FC Bayern München | Niko Kovac: „Endlich hat sich die Mannschaft für den Aufwand belohnt“

Niko Kovac über...

...die Leistung der Mannschaft: „Wir haben endlich mal eine Führung ausgebaut und über 90 Minuten, die erste Minute nach der Pause mal ausgeschlossen, gut verteidigt. Wir haben das Mittelfeld schnell überbrückt. Endlich hat sich die Mannschaft für den Aufwand belohnt.“

...die bitteren Niederlagen der letzten Wochen: „Das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir brauchen scheinbar die großen Spiele. Gegen die vermeintlichen Kleinen glauben wir scheinbar, es läuft von selbst. Ich hoffe in den nächsten Wochen können wir die Leistung von heute bestätigen.“

...über Uli Hoeneß: „Ich habe noch nicht mit Uli gesprochen. Das liegt an den Verpflichtungen vor der Kamera nach dem Spiel. Ich denke aber, er wird gratulieren. Wir haben heute eine starke Leistung gezeigt.“

...über Robben, Ribéry und Lewandowski: „Ich würde mir wünschen, dass sie fünf bis acht Jahre jünger wären. Man sieht, was sie noch immer für eine Qualität haben. Das sieht man bei jedem Pass, den sie spielen. Sie haben heute den Unterschied gemacht und ich würde mir wünschen, dass sie das auch die nächsten Wochen und Monate machen.“

...seine Zukunft als Bayern-Trainer: „Ich denke von Spiel zu Spiel. Es wird schwierig die nächsten Wochen, das wissen wir alle. Das, was uns Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass wir die drei letzten Bundesliga-Spiele nicht gewonnen und die Führungen über die Zeit gebracht haben. Wir dürfen jetzt nicht an den ersten Platz in der Tabelle denken.“

FC Bayern München | Salihamidzic dementiert Kontakt zu Wenger

Hasan Salihamidzic...

...über das Gegentor direkt nach der Pause: „Wir kommen aus der Kabine und nehmen uns viel vor. Klar, wir hatten eine 3:0-Führung, aber wir wissen ja, wie es die letzten Wochen gelaufen ist. Wir kommen aus der Pause und kassieren gleich ein Tor. Das darf einer solch erfahrenen Mannschaft nicht passieren.“

...über die Leistungen der letzten Wochen: „Wir führen oft, oft auch mit zwei Toren. Wir schaffen es aber nicht, über 90 Minuten diese Leistung zu bringen. Wir haben das Pech, dass aktuell auch jeder Schuss gegen uns ein treffer ist.“

...über die Zukunft von Niko Kovac als Bayern-Trainer: „Ich denke, dass Spiel hat für sich gesprochen. Ich habe mich gefreut, dass die Mannschaft Verantwortung übernommen hat. Dass wir endlich wie Bayern gespielt haben. Wir fahren jetzt nach Bremen, selbstverständlich mit Niko, und versuchen da zu gewinnen.“

...über sein Abtauchen in den letzten Wochen: „Am Samstag hat der Präsident gesprochen. Wenn er spricht, muss nicht jeder was danach sagen. Wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich auch, was ich denke. Ansonsten arbeite ich im Hintergrund. Wir haben viel zu tun gerade.“

... auf die Frage, ob es Kontakt zu Arsène Wenger oder anderen Trainern gegeben habe: „Nein“.

tlm