Arjen Robben tritt zurück - So emotional reagieren seine Ex-Kollegen

Arjen Robben wird nie wieder professionell Fußball spielen. Das hat der Ex-Bayern-Star entschieden und nun verkündet. Von den ehemaligen Kollegen bekommt er warme Worte mit auf den Weg in den Ruhestand.

München - Arjen Robben hat seine Entscheidung getroffen. Der langjährige Flügelflitzer des FC Bayern, der während seiner zehn Jahre in München zur Legende aufstieg, beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Nach 602 Pflichtspielen für die Roten, Real Madrid, den FC Chelsea, die PSV Eindhoven und den FC Groningen. Nach einem Champions-League- und einem Klub-WM-Titel, zwölf nationalen Meisterschaften und unzähligen weiteren Pokalsiegen. Mit 35 Jahren ist Schluss.

Der Hauptgrund lässt sich unschwer erahnen: Immer wieder warfen den Linksfuß Verletzungen zurück. Allein in der vergangenen Saison verpasste er 27 Pflichtspiele - wegen Blessuren an Rücken, Knie, Oberschenkel oder Wade. In der niederländischen Zeitung De Telegraaf sprach der Niederländer auch von der „schwierigste(n) Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste“. Und es sei eine Entscheidung gewesen, „bei der 'Herz' und 'Verstand' aufeinander prallten“. Das verdeutlicht: Der fußballverrückte Familienvater, der einfach immer nur spielen wollte und auch bei seinem letzten Bundesligaauftritt gegen Eintracht Frankfurt hochmotiviert wirbelte, wurde letztlich von seinem Körper ausgebremst. Diesem hat er nun Tribut gezollt.

Robben-Rücktritt: Ribéry twittert entscheidendes Wort in vier Sprachen

Kaum hatte Robben seinen Rücktritt publik gemacht, reagierten auch schon ehemalige Weggefährten auf den Abschied eines der größten internationalen Stars des vergangenen Jahrzehnts. So twitterte Franck Ribéry ein „Danke“ in vier Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch. Weiter schrieb der noch auf Vereinssuche befindliche Filou: „Bestes Pendant, das ich mir vorstellen kann, 'Robbery' wird unvergessen bleiben! Was für eine Karriere, mein Freund, jetzt genieß' deine Zeit abseits des Platzes.“ Per Hashtags erinnerte Ribéry an ihren gemeinsamen Spitznamen „Robbery“, die zehn zusammen beim FC Bayern erlebten Jahre, das Vereinsmotto „MiaSanMia“ sowie ihre Initialen samt Rückennummern - also FR7 für sich selbst und AR10 für Robben.

+ Kongeniales Duo: Arjen Robben (l.) und Franck Ribéry drückten dem Spiel des FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren ihren Stempel auf. © dpa / Matthias Balk

Auch Thomas Müller reagierte umgehend: „Ein Großartiger verlässt die Fußballbühne. Danke für all die fantastischen Momente und Spiele in den vergangenen zehn Jahren, Arjen. Nur das Beste für deine Zukunft, mein Freund.“ Der beim FC Bayern ebenfalls als Abgang gehandelte Jerome Boateng twitterte: „Ein großer Spieler und großartiger Mann verlässt die Fußballbühne. Es war eine Ehre, mit dir gemeinsam zu spielen und so große Titel zu feiern. Nur das Beste, mein Freund. Genieß‘ es.“

Robben-Rücktritt: FC Bayern erinnert an Wembley-Tor im CL-Finale

Auch der FC Bayern selbst verneigt sich vor seiner langjährigen Nummer 10: „Eine der großartigsten Karrieren im Weltfußball findet heute ihr Ende.“ Zugleich erinnerte der Verein mit einem emotionalen Clip an Robbens wohl wichtigsten Treffer - das 2:1 von Wembley im Champions-League-Finale 2013 gegen Borussia Dortmund.

Bereits seit Dezember war bekannt, dass der Vizeweltmeister von 2010 den FC Bayern in diesem Sommer verlassen würde. Seither galt eine Rückkehr in seine niederländische Heimat als ebenso realistisch wie ein Wechsel nach Italien. Robben hielt sich offiziell alle Option offen. Vor allem Eindhoven, mittlerweile trainiert von seinem Ex-Teamkollegen Mark van Bommel, soll intensiv um den 96-maligen Nationalspieler geworben haben.

mg