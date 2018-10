Vidal muss nach München zurück - dieses Gastspiel dürfte ihm nicht gefallen

Am Mittwoch muss sich Arturo Vidal vor dem Münchner Amtsgericht verantworten.

Folgenschwerer Tag für Ex-Bayern-Star

von Andreas Thieme schließen

Der 30. September 2017 war ein folgenschwerer Tag für den ehemaligen Bayern-Star Arturo Vidal (31): In der Diskothek Crowns Club am Ostbahnhof war er in eine Schlägerei verwickelt, bei der ein Gast schwer verletzt wurde.