Fehltritt auf FC-Bayern-Weihnachtsfeier: Nachwuchs-Keeper erscheint im Löwen-Outfit

Nach dem Sieg im Derby über den FC Nürnberg hat der FC Bayern München am Samstagabend seine alljährliche Weihnachtsfeier in München abgehalten. Nachwuchs-Torhüter Ron-Thorben Hoffmann erschien in einem unpassenden Outfit.

München - Der FC Bayern hat durch einen eindeutigen 3:0-Sieg beim Derby gegen den Club aus Nürnberg die kritischen Stimmen ein weiteres Mal verstummen lassen und der Krise in der Bundesliga wohl endgültig den Rücken zugekehrt. In der Tabelle steht der Deutsche Rekordmeister zwar weiterhin neun Punkte hinter Spitzenreiter Dortmund, jedoch konnte das Team von Nico Kovac in den letzten zwei Liga-Spielen beweisen, dass man das Fußballspielen in der bayerischen Landeshauptstadt noch nicht verlernt hat.

FC Bayern München: Der Krise erst einmal den Rücken gekehrt - München feiert gemeinsam Weihnachten

Umso besser war die Stimmung dann wohl auf der Weihnachtsfeier des FC Bayern, die anschließend an die Bundesligapartie am Samstagabend im Lenbach Palais in München veranstaltet wurde. Spieler, Vereinsoffizielle und Vereinslegenden gaben sich bei der Feier die Klinke in die Hand. Neben den aktiven Spielern des deutschen Rekordmeister, erschienen auch ehemalig Bayern-Profis wie Ivica Olic oder Daniel van Buyten, um an den Feierlichkeiten teilzuhaben.

Modisch hatte die Veranstaltung auch einiges zu bieten. Während die meisten Gäste in Hemd und Anzug erschienen, kleidete sich Weltmeister Coco Tolisso etwas legerer und erschien in Jogginghose und Bomberjacke. Jerome Boateng lies sich auch bei der Weihnachtsfeier nicht lumpen und kam - wie für den Nationalspieler üblich - mit goldener Brille und auffälliger Bauchtasche zum dunkelblauen Hemd.

Weihnachtsfeier beim FC Bayern München: Modischer Fehltritt von Ron-Thorben Hoffmann im Löwen-Outfit

Einen mittelschweren modischen Fehltritt leistete sich Nachwuchs-Keeper Ron-Thorben Hoffmann, der gemeinsam mit seinem Bruder zur Weihnachtsfeier kam. Der 19-jährige Torwart, der hinter Manuel Neuer, Sven Ulreich und Christian Früchtl die nominelle Nummer vier im Tor des Deutschen Meisters ist, trug über einem weißen Hemd einen schwarzen Pullover, auf dessen Brust die Züge eines Löwenkopfes prangten.

Hoffmann, der in der Jugend für Hansa Rostock und RB Leipzig spielte, wechselte vor zwei Jahren in die B-Jugend des FC Bayern und sollte daher eigentlich wissen, dass es in München noch einen weiteren Verein gibt, der rein zufällig einen Löwen als Wappentier hat und auf den vor allem die Fans des Deutschen Meisters nicht all zu gut zu sprechen sind. Sollte Hoffmann, der in der Saison bereits sechsmal das Tor der Amateure hütete, jedoch weiterhin auf dem Platz Leistung zeigen, werden die Fans der Roten ihm diesen modischen Fauxpas wohl verzeihen.

+ Hatte den Löwen auf der Brust: Die Kleiderwahl sollte bei Ron-Thorben Hoffmann (l) nicht zur Gewohnheit werden. © Sigi Jantz

fd