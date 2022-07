Bayern-Aufstellung gegen Leipzig: Müller scheint gesetzt - Neuzugänge nur auf der Bank?

Wen stellt Nagelsmann auf?

Von Philipp Kuserau schließen

Wie sieht die Bayern-Startelf im Supercup gegen Leipzig aus? Trainer Nagelsmann scheint zunächst auf Altbewährtes zurückzugreifen.

München - Wer steht beim FC Bayern München in der ersten Elf, wenn es am Samstag im Supercup um den ersten Titel der neuen Saison geht? FCB-Coch Julian Nagelsmann äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt bereits über die ein oder andere Personalie. Dabei scheint der Trainer, der am 23. Juli seinen 35. Geburtstag feiern durfte, vornehmlich auf Altbewährtes zu setzen. Bis auf Sadio Mané nehmen wohl alle weiteren Neuzugänge zunächst auf der Bank Platz. Nagelsmann sprach zudem auf der Pk davon, dass „einige harte Entscheidungen getroffen werden“ müssen und es im Kader „viele Spieler“ gibt, „die wir rausstreichen müssen“.

Bayern gegen Leipzig im Supercup: Gibt Mané sein Startelfdebüt?

Angriff: Bei einem Startelfeinsatz Manés wäre für den Senegalesen ein Platz im Sturm vorgesehen - womöglich in einem 4-2-2-2-System mit zwei Sturmspitzen und Serge Gnabry als Sturmpartner. Bereits in der Vorbereitung ließ Nagelsmann durchblicken, dass er für die kommende Saison sowohl mit dem 4-2-2-2 als auch mit dem 3-5-2-System plane.

Bayern-Aufstellung gegen Leipzig: Müller in der Offensive gesetzt - startet Sabitzer neben Kimmich?

Mittelfeld: Kingsley Coman und Thomas Müller haben gute Chancen auf den beiden offensiven Mittelfeldpositionen im 4-2-2-2 zu starten. Coman, der noch eine Sperre aus der vergangenen Saison absitzen muss, aber für den Supercup spielberechtigt ist, wird wohl eher auf der linken Außenbahn zu finden sein. Dort soll er unter anderem seinen Gegenspieler binden und seine Schnelligkeit nutzen. Gut möglich, dass er im Spiel ab und an mit Mané die Positionen tauschen wird, um bei der gegnerischen Abwehrreihe Verwirrung zu stiften.

Auf Müller, der in der Vergangenheit oftmals als hängende Spitze hinter Robert Lewandowski fungierte, wird in Zukunft wohl eine leicht abgeänderte Rolle zukommen. Im System mit zwei Sturmspitzen und zwei offensiven Mittelfeldspielern wird er die Balance finden müssen zwischen Anspielstation auf der rechten Außenbahn und zentraler Offensivinitiator. Auch hier wird spannend zu beobachten sein, ob und wie oft er mit Gnabry die Positionen rotiert.

Müllers Stärken liegen aufgrund seiner Übersicht und seines sehr guten Passspiels eindeutig im zentralen Offensivbereich - für die Außenbahn fehlt dem 32-Jährigen schlicht das nötige Tempo. Da sich die Gegner aber, wie auch schon in der Vergangenheit, auf seine Stärken in der Zentrale einstellen, wird er immer wieder etwas weiter außen als Anspielstation dienen müssen. Seinen Zielspieler Lewandowski, von dem sich Müller mit einem kuriosen Instagram-Post verabschiedete, gibt es nicht mehr, daher wird sich der Weilheimer etwas anpassen müssen. Mit Mané und Gnabry gibt es nun zwei andere Spielertypen im Sturm, die darauf warten, von ihm in Szene gesetzt zu werden - ob als hängende Spitze oder eine Position weiter dahinter.

Die zwei defensiven Mittelfeldpositionen dürften Joshua Kimmich und Marcel Sabitzer bekleiden. Der Österreicher gilt als einer der Gewinner der Vorbereitung, wenn auch sich nach wie vor Gerüchte halten, die Bayern wären nicht abgeneigt, ihn bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. Neuzugang Ryan Gravenberch ist ein heißer Einwechselkandidat.

Wer steht bei Bayern in der Startelf? Für de Ligt kommt die Startelf wohl noch zu früh

Abwehr: Für den neuen Abwehrchef Matthijs de Ligt kommt ein Startelfeinsatz wohl noch zu früh. Gut möglich, dass der Niederländer im Verlauf des Spiels ein paar Minuten sehen wird. Nagelsmann will de Ligt behutsam an die Mannschaft heranführen - zudem fehlt es wohl noch ein bisschen an der nötigen Fitness. Dayot Upamecano und Lucas Hernandez dürften also die Innenverteidigung gegen RB bilden. Auf der linken Außenverteidigerposition ist Alphonso Davies gesetzt, rechts dürfte Benjamin Pavard starten. Bei Neuzugang Noussair Mazraoui ist es wohl dieselbe Situation wie bei de Ligt.

Tor: Zwischen den Pfosten ist Manuel Neuer gesetzt.

Nicht im Kader sind Bouna Saar (Trainingsrückstand nach Verletzung), Leon Goretzka (Knieverletzung), Mathys Tel (nicht spielberechtigt). Eric-Maxim Choupo-Moting gilt als angeschlagen - Nagelsmann sprach auf der Pk von einer Leisten-Hüft-Problematik. (kus)