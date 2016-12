Kommentar: Das spannende Projekt Bayern

Ancelotti – ein Mann für den Frühling

Carlo Ancelotti gilt als ein Trainer, der seine Mannschaften erst im Frühjahr in Bestform bringt. Klingt aufregend. Das traf in dieser Saison aber schon auf einige Mannschaften zu.

Ältere Anhänger des Ballspielvereins Borussia Dortmund werden sich erinnern, dass es früher öfter Pfiffe bei Heimspielen gab. Der Verein ist ein Traditionsverein, mit allem, was dazugehört: Jahre in der Zweitklassigkeit, Finanzskandale, dramatische Kämpfe um die Lizenz, hinreißende Siege. In den letzten Monaten hat es von denen nicht mehr viele gegeben. Und am Dienstag geschah, was lange nicht mehr geschah. Ein paar Zuschauer pfiffen.

Vielleicht braut sich in der Bierstadt gerade etwas zusammen, vielleicht bleibt die aktuelle Schwächephase auch eine Momentaufnahme. Aber frappierend ist der Stimmungsumschwung schon. Noch vor wenigen Wochen, rund um das spektakuläre 2:2 bei Real Madrid, verkörperten die Borussia und ihr begehrter Trainer Thomas Tuchel die Avantgarde im europäischen Fußball. Der niedrige Altersschnitt, die Geschwindigkeit der Angriffe, die atemberaubende Ansammlung von Talenten, die Treffsicherheit ihres Stürmers Aubameyang – all das ergab eine Mischung, die zu kühnen Träumen hätte Anlass geben können. Der BVB, den Satz hat man in dieser Saison oft gelesen, war eine Zeitlang das spannendste Projekt des deutschen Fußballs.

Pressestimmen zu Bayern-Sieg: Medien sprechen von Lehrstunde Zur Fotostrecke

Es ist nur so, dass solche Projekte im Laufe weniger Spiele auch jäh an Spannung einbüßen können. Aktuell macht der famose Aufsteiger aus Leipzig die selbe Erfahrung. Auch die Sachsen trugen das Prädikat „besonders spannend“. Zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen, davon eine vernichtende, bedeuten nun die erste ernsthafte Prüfung.

Und so sieht die Liga wieder aus, wie sie meistens aussieht. Ganz oben thront der FC Bayern, obwohl nicht mal wohlwollendste Beobachter behaupten würden, dass der Rekordmeister seinem Zenit auch nur nahe gekommen wäre. Vieles wirkte in den letzten Monaten unter Carlo Ancelotti zäh, taktisch nicht so hochkomplex und hypervariabel wie bei Pep Guardiola. Erst tief im Herbst, fast schon im Winter nahm das Spiel der Bayern vielversprechende Konturen an.

Und plötzlich erinnert man sich wieder, dass Ancelotti noch nie ein Mann für den Herbst war. Seine Zeit kommt im Frühling, wenn die großen Titel vergeben werden. Bleibt er sich treu, könnte der FC Bayern noch ein hochspannendes Projekt werden.